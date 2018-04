Sexy prádlo nejen na Valentýna. Oblékli jsme zralou dámu i velikost XXL

Velké poprsí

Jestli máte úzký obvod podprsenky, zato větší velikost košíčků, nejspíš víte, jak špatně se taková podprsenka shání. Zvlášť v případě, že hledáte zajímavý design. Nabídka obchodů se naštěstí zlepšuje a najdete v nich už i barevné varianty: na Valentýna zvolte klidně neotřelý odstín, jako je korálově červená.



Při výběru podprsenky dbejte na to, aby byl obvod skutečně dostatečně úzký a zároveň na to, aby prsa z košíčků nepřetékala, doporučuje bra-fitterka. A to ani v případě, že se předkloníte – podprsenku si dobře vyzkoušejte „v pohybu“, zvlášť pokud má velmi projmuté košíčky.



VIDEO: VIDEA ROKU: Inspirace pro ženy s větším poprsím Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Menší prsa

Máte štíhlou figuru s menším poprsím nebo širší boky, ale drobný hrudník? „Nesnažte se ňadra za každou cenu uměle zvětšovat a nepřirozeně vycpávat,“ radí Hana Zajícová, bra-fitterka značky Beauty lingerie . „Raději zvolte korzet nebo košilku s lehce vyztuženými košíčky.“

Připomíná, že máte velkou výhodu: můžete si dovolit výrazné vzory a aplikace. Podprsenku s pásky v dekoltu i košilku s leopardím vzorem vybrala expertka právě proto, že prsa zvýrazní. Nejlépe takové košíčky vypadají s kalhotkami, které mají stejný motiv.



VIDEO: Valentýnské prádlo pro ženy s menším poprsím Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Velikost XXL

„I ženy s plnějšími tvary mohou mít krásné prádlo a nemusí se za své křivky stydět,“ věří Hana Zajícové. Chtějí-li si ovšem dodat trochu sebevědomí, nemusejí se podle ní bránit stahovacímu nebo polostahovacímu prádlu. A samozřejmě korzetům: „Stáhnou bříško, zdůrazní pas a pozvednou prsa.“



Dobrou variantou je podle bra-fitterky také košilka se zapracovanou podprsenkou. „Klidně i tou s kosticemi, která ňadra přizvedne, udrží na místě a vykouzlí krásný dekolt,“ doporučuje expertka. Pozor, takový model není určený na spaní, na to si raději pořiďte model s podprsenkou bez výztuže.

VIDEO: Inspirace k Valentýnu pro ženy s plnými křivkami Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zralé dámy

Britská modelka Nicola Griffinová v novém čísle magazínu Sports Illustrated ukazuje, že i zralé dámy můžou ve spodním prádle vypadat skvěle: jak moc toho chcete odhalit, záleží na vás a ne na vašem věku. V případě, že toužíte po něčem decentnějším, má Hana Zajícová rady i pro vás.



„Pro figurantku jsem vybrala polostahovací košilku, kterou jsem doplnila krajkovým bolerkem, a také luxusní saténové pyžamo,“ popisuje. „To ukrývá košilku, která má v sobě všitou podprsenku. Její výhodou je klasické zapínání, díky kterému v prsa dobře drží, i lichotivý áčkový střih.“