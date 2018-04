Sexy policistce z Německa muži padají k nohám, je internetovou hvězdou

Adrienne má na svém profilu nyní přes 100 tisíc sledujících a každý den přibývají. Nemohou se totiž nabažit fotografií, kde pózuje především s odhaleným bříškem a ukazuje, jak vypracovanou postavu díky pravidelnému cvičení v posilovně má.

Mladá žena prozradila, že naštěstí s její popularitou nemají problém nadřízení v práci. Dokud jsou to fotografie, které neodhalují víc, než by měly, nevadí jim to. A jistě jsou i pyšní na to, že mají ve svých řadách tak pohlednou policistku.

Adrienne chce fotografiemi vyburcovat ženy, aby neseděly doma, a pokud jsou se svou postavou nespokojené, začaly s tím něco dělat. Stačí prý několikrát týdně zajít do posilovny a svaly jsou na světě.

Z její postavy jsou ale nadšení především muži, kteří nešetří pozitivními komentáři. „Prosím, zatkni mě,“ stojí v jednom z příspěvků. Mnoho mužů jí také napsalo, že se do ní zamilovalo.

Žena tvrdí, že za její postavou nestojí pouze cvičení. Pouhých třicet procent prý tvoří cvičení a dalších 70 procent zdravá strava. „Pomáhá mi k tomu, abych docílila vysněné postavy,“ sdělila. Pokud budete tedy trávit hodiny denně v posilovně, ale zároveň budete navštěvovat stánky s rychlým občerstvením, postava se vám podle Adrienne nezlepší.

V minulosti žena jezdila na kulturistické soutěže. K posilování má tedy dobrý vztah už mnoho let a nedovede si představit, že by s ním skončila. Ve sportování ji podporuje i její osmadvacetiletý partner, který je profesionálním plavcem.