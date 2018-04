Pilotka se chlubí pozicemi z jógy na internetu, miluje ji celý svět

Malin většinu času tráví v práci, je pilotkou Boeingu 737. Když ale dosedne na zem, praktikuje jógu. Nechodí však do žádného studia, cvičí venku v přírodě.

V minulosti byla Malin hodně neposedná a dělala aerobik a jiná „rychlá“ cvičení. To v roce 2008 skončilo. Po nehodě na snowboardu, při které si poranila vazy, se musela s takovým druhem pohybu rozloučit. Kamarádka jí doporučila cvičení jógy a Malin se do toho úplně zamilovala.

Švédská pilotka navíc velmi ráda s partnerem a přáteli cestuje a navštěvuje mnoho exotických zemí. Právě tam často vznikají skvostné snímky, na kterých je zachycená v těch nejsložitějších jogínských pozicích.

„Baví mě to. A když tím bavím i někoho jiného, je to jen další plus navíc. Píšete mi pozitivní komentáře a píšete, že vás inspiruji k tomu, abyste alespoň něco z jógy zkusili,“ uvedla u jednoho ze svých příspěvků na sociální síti svým fanouškům.

„Po úrazu jsem zkoušela různé sporty, ale nic mi nevyhovovalo tolik jako jóga. Je to uklidňující pomalé cvičení, které protáhne celé tělo a svaly, o kterých jste dosud nevěděli a navíc vás to dostane do dokonalé psychické pohody,“ pokračovala.



V budoucnosti by si chtěla udělat kurz cvičení, aby jógu mohla sama předcvičovat a své zkušenosti předat i ostatním lidem. „Každý den děkuji za to, že můžu být na tomhle světě a užívat si všechny radosti ale i starosti, které mě potkají. Protože to všechno k životu patří,“ dodala.