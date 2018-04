Když se malujeme, předstíráme vzrušení a ovulaci, říká sexuoložka

Když Božena začne chodit s Pepou, pravděpodobně si on i ona myslí, že je sblížila společná záliba v chovu exotických ptáků, ježdění na kole nebo četbě vědeckofantastických knih a také to, že Božka dobře vaří a je hodná, zatímco Pepa neholduje alkoholu a umí pěkně hrát na kytaru.

Jenže realita je taková, že Božku podvědomě k Pepovi přitáhlo to, že jeho rodina má ve vsi tři domy a k tomu pár polností, zatímco jeho okouzlily lepé tvary a krásná tvář dívky odvedle.

Muž movitý, žena pohledná

"Muži a ženy mají úplně odlišné strategie při výběru partnera. Ženy si vybírají muže podle přístupu ke zdrojům, ať už je to třeba v poušti voda, nebo jinde na světě peníze," upozorňuje psycholožka a sexuoložka Laura Janáčková na svém DVD Manuál partnerského života.

"Dalším kritériem je pak laskavost a ochota o tyto zdroje se dělit se svou partnerkou. Teprve na třetím místě je mužova atraktivita. To je jen jakási třešnička na dortu," dodává.

Mužům pak k výběru potenciální partnerky postačí pouze jedno jediné hledisko, a tím je vzhled. Atraktivita ženy je přitom podle sexuoložky omezena věkem. Čím mladší, tím lépe.

Jak vypadá atraktivní žena?

Nejpřitažlivější jsou dívky od 16 do 22 let, které jsou v reprodukčním věku. Do třiceti to ještě jde, ale pak už zájem mužů rapidně klesá. "Po čtyřicítce už musíme spoustu věcí předstírat," shrnuje Laura Janáčková. U mužů však podle jejích slov naopak s věkem atraktivita roste. Mají totiž lepší přístup ke zdrojům a roste jejich společenský status.

Nejdůležitější je podle psycholožky a sexuoložky poměr prsou a boků a výrazná linie pasu. Neznamená to ovšem, že by třeba plnoštíhlé ženy nemohly být pro muže atraktivní, podstatný totiž není samotný obvod pasu, ale tělesné proporce ve tvaru přesýpacích hodin.

Důležitá je také symetrie obličeje, která potenciálnímu otci vašich dětí napovídá, že jeho případným potomkům nehrozí riziko genetických vad, stejně jako pěkná a zdravá pleť. Tady se dá ovšem hodně napravit make-upem nebo pudrem.

Muži si podle sexuoložky také podvědomě všímají i zubů, které by měly být pravidelně rozmístěné a neměly by ani vystupovat dopředu, ani ustupovat dozadu. I ty jsou totiž známkou pevného zdraví.

Symbolem krásy a smyslnosti jsou rovněž velká a plná ústa. V přírodě to funguje tak, že samičkám naběhnou ústa tehdy, když jsou vzrušené, a tak ženy podvědomě za pomoci rtěnky nebo lesku na rty líčí na muže past a předstírají vzrušení.

Dalším předpokladem atraktivity ženy jsou oči umístěné dál od sebe. Tady se ovšem opět nemusíme spoléhat jen na přírodu a můžeme za pomoci make-upu dokázat úplná kouzla. Řasenka a tužka nám oči krásně zvětší, světlý stín vhodně aplikovaný do vnitřního koutku je zase opticky oddálí.

"Ženy si často malují víčka stínem, který je zdůrazní. Proč?" ptá se sama sebe doktorka Janáčková. "Samičkám v přírodě totiž víčka zhnědnou, když jsou v ovulaci. Takže my ženy tím, že se každé ráno malujeme, vlastně předstíráme, že jsme vzrušené a že jsme v ovulaci," dodává.

Kosmetický kufřík tak může být silnou zbraní ženy soupeřící s přibývajícími léty a mladšími sokyněmi, nic se však nemá přehánět. Podle Laury Janáčkové totiž muže přehnané líčení spíše odradí.