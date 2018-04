Jak nepřijít o sexuální život s příchodem dětí? Máme pro vás 5 tipů

1 Chvalte se a mazlete se

Kamenem úrazu každého milostného života je, pokud vedle sebe partneři začnou žít jako bratr se sestrou. Takže i když vám z péče o děti a domácnost jde hlava kolem, snažte se s partnerem hovořit i o jiných věcech. Mluvte o svých pocitech a touhách a nevynechávejte samozřejmě ani ty sexuálních. Bavte se o svém změněném libidu, o svém těle a nezapomeňte samozřejmě ani na chválení a komplimenty.



Zejména ženy si po těhotenství a porodu často již nepřipadají atraktivní, partneři by je proto měli přesvědčit o tom, že pro ně jsou stále přitažlivé. Chvála a komplimenty by samozřejmě měly padat i na hlavu muže, který občas mívá pocit upozadění a ztráty zajímavosti pro partnerku.



Nezapomínejte ani na fyzický kontakt, který ve vás může lehce pohaslou touhu zase zažehnout. Polibky, hlazení, objímání a mazlení nejsou jenom pro čerstvě zamilované páry, objevte znovu jejich sexuální náboj.



2 Choďte spát společně

Nečekejte, že na vás bude manžel natěšeně čekat hodinu, dokud nedožehlíte prádlo a nepřipravíte svačiny pro děti do školy. Nejdřív bude frustrovaný, pak naštvaný nebo otrávený a nakonec samozřejmě usne. Když pak konečně přijdete natěšená do postele vy, bude vás namísto smyslné jiskry v jeho oku vítat hlasité chrápání.



Matky mají občas tendenci se pro rodinu „obětovat“ a snaží se být perfektní matka s perfektně uklizenou domácností. Zapomeňte na to, vy i váš partner budete mnohem spokojenější, pokud budete chodit ve zmačkaných tričkách, ale s pocitem, že jste i se třemi dětmi jeden pro druhého sexy a žádoucí.



3 Plánujte

Divoký vášnivý sex na exotickém místě můžete sledovat na videu, ale ve vašem životě s dětmi na něj už není prostor. Naučte se se sexem zacházet stejně jako s dalšími položkami v diáři - zkrátka si ho začněte plánovat. Bere babička vnouče na hodinovou sobotní procházku? Namísto přípravy oběda si naplánujte radovánky v ložnici. A na oběd si pak můžete se spokojeným úsměvem na tváři dojít do restaurace, nebo si ho objednat domů.



Pokud máte pocit, že by se sexuální život neměl příliš spoutávat plánováním a očekáváním, pak vám nezbývá, než si sehnat hlídání na celý den nebo víkend.



Pokud nemáte pro své caparty hlídání, můžete je alespoň zkusit na hodinku rozptýlit sledováním oblíbené pohádky. V tom případě ale nezapomínejte na bod č. 4.



4 V ložnici se zamkněte

Pokud se vaše děti již samostatně pohybují po bytě či domě, je načase dát klíč do dveří u ložnice. A také ho používat. Spousta rodičů již zažila, jak dítě přicapká přímo vedle manželské postele v tom nejlepším. Občas také začne plakat, protože si myslí, že se spolu perete nebo si vzájemně ubližujete. Každopádně v tu chvíli se chvilka praktického nácviku mění v teoretickou hodinu, kdy budete dítěti osvětlovat, co a proč vlastně v té posteli vyvádíte.



5 Přivstaňte si

Podle výzkumů jsou muži naladěni na sex spíše ráno, zatímco ženy na něj mají větší chuť večer. Ale ráno si rozhodně můžou zamilovat oba dva, obzvlášť pokud má vaše dítě předvídatelné biorytmy. Nastavte si budík (tichý, aby nebyl slyšet až do dětského pokoje) na půl hodiny dopředu a hned se začněte s partnerem mazlit. Je to lepší a příjemnější probuzení než trojité espresso a zaručené pak vkročíte do dne tou správnou nohou.