Sexuální výchova miminek? Je na rodičích, jak bude dítě vnímat své tělo i sex

Malé dítě dokáže až překvapivě dobře určit lidské emoce, ve věku do osmnácti měsíců jsou to zejména pocity jeho nejbližších, tedy rodičů. Možná jste si všimla, že pokud jste nervózní, ve stresu nebo prostě protivná, miminko vaše rozpoložení okamžitě vycítí a přizpůsobí se mu. Můžeme se sice snažit své pravé emoce skrýt a dělat „že jsme v pohodě“, dítě ale z mikrovýrazů našeho obličeje pozná, co opravdu cítíme.



Jak se bude hádat s partnerem?

„Děti ovlivňuje již psychologická vazba, kterou primární rodič s miminkem vytváří. Ta totiž docela pěkně definuje, jak bude dítě v dospělosti reagovat při konfliktech ve vztahu. Zdali se stáhne a bude mlčet, či zda se naopak od partnera bude dožadovat odpovědi stůj co stůj, nebo bude případně chtít v první chvíli obnovit vzájemný kontakt a pak teprve řešit podstatu problému,“ popisuje sexkoučka Julie Gaia Poupětová, která se mimo jiné věnuje i kurzům o sexualitě miminek pro rodiče.

První rok a půl života miminka totiž souvisí s jeho budoucím sexuálním životem i v dalších směrech. Mnohé z rodičovských reakcí si dítě ukládá v paměti a bude se jimi v budoucnu řídit. Již odmalička rodiče přebalují miminko a dotýkají se ho přitom na genitáliích. Mnohým rodičům to může být různou mírou nepříjemné - ať již kvůli zápachu pokakané plínky, nebo kvůli pocitu trapnosti či nepatřičnosti při dotecích na genitáliích miminka. Všechny tyto pocity dítě ale vycítí a jeho tělo si je zapamatuje a spojí s daným místem.



Jak bude vnímat své tělo

„Protože miminko vnímá první dva roky života hlavně pravou hemisférou mozku, ukládá si řadu podnětů jako spojení svých pocitů v těle a emoční reakce okolí. Tak si například hluboko do svých obvodů může vložit současné své zážitky při vzrušení genitálií, které vznikly právě třeba díky dotekům při přebalování, a do toho samého šuplíčku v hlavě si uloží zároveň pocity studu, které v tu chvíli cítil naopak rodič,“ vysvětluje Julie Gaia Poupětová, odbornice na sexuální život.

Podle ní ale nemá cenu snažit se před dítětem přetvařovat a maskovat své pocity, ale spíš se vyrovnat s vlastním studem a předsudky a rozhodnout se, jestli je chcete předávat i svým dětem. Pokud se rozhodnete zažité vzorce změnit, nebude to snadné, ale pomoci vám mohou i psychologové i sexkoučové, nebo třeba zaměření se na vlastní dech.

Dítě mimo jiné vnímá i to, jak se stavíme k jednotlivým částem jeho těla a podle toho jim bude také přisuzovat hodnotu. Dítě také začne dříve či později objevovat své genitálie pomocí doteku. Nemusíte v tom hledat nic sexuálního - dítě objevuje své tělo a pocity, které určité dotyky vyvolávají. Nejedná se o masturbaci tak, jak ji vnímají dospělí. I když dítě může zažívat určitý druh vyvrcholení, orgasmus pro něj není cíl tak jako pro dospělé. U malých chlapců je běžná erekce několikrát během dne i noci, která nijak nesouvisí se sexuálním vzrušením, chlapečci si ji často ani nevšimnou.



„Jedna z nejhoších reakcí, která může být, je samozřejmě negativní emoce doprovázená fyzickým podnětem, jako např. plácnutím přes ruku nebo třeba křikem či zvyšováním hlasu. Tím rodiče fixují u dítěte pocit strachu společně s pocitem doteků na genitáliích. Řada rodičů si ale neuvědomuje, že i reakce typu dělám, jako že nic a koukám se chvíli jinam, je v podstatě reakce, kterou rodiče předávají dětem stud,“ myslí si sexkoučka Julie Gaia Poupětová.



Jak bude říkat svému přirození

A rodičům také doporučuje, aby s dětmi již od půl roku používali anatomické názvy penis a vulva namísto běžně užívaných eufemismů jako pindík a pipinka. Genitálie jsou podle ní totiž jediná část těla, pro kterou podobné eufemismy používáme a dítěti tak předáváme zprávu o tom, že je na nich něco nepatřičného, v porovnání třeba s ramenem nebo kolenem, o kterých se běžně mluví přímo. Dětem navíc správné pojmenování svého těla umožní lépe popsat své případné obtíže lékaři nebo rodiči.

„Mnozí rodiče s tímto návrhem zpočátku nesouhlasí, ale po důkladnější úvaze jej přijmou. Jedna maminka mi třeba napsala, že nakonec u jednoletého syna používají výraz penísek, podobně jako říkají bříško nebo zádíčka,“ říká Julie Gaia Poupětová. A na závěr připomíná, že dítěti dáme v útlém dětství svým příkladem do vínku také to, jak bude nahlížet na mužskou a ženskou roli v rodině, ale i ve společnosti.