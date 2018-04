Sexuální tabu současnosti: když se senioři milují a muže bolí hlava

Život bez sexu

Chcete-li spáchat společenskou sebevraždu, tak jako nezadaná řekněte, že už dva roky (tři, čtyři...) s nikým nespíte. Nejste asexuálka, sex máte ráda, jen kvůli aktuální životní situaci nemáte chuť si hledat partnera, se kterým byste sex chtěla mít.

Když se k dobrovolném u celibátu přiznala v talk show moderátorky Oprah Winfrey herečka Kirstie Alley, pro všechny to byl šok. Něco takového se od známé a úspěšné ženy nečeká. Herečka proslulá z filmu Kdopak to mluví řekla, že čtyři roky s nikým nespala, protože se styděla za svoji postavu.

V době, kdy z nejrůznějších průzkumů vyplývá, že sex působí proti stresu, snižuje riziko infarktu, zvyšuje sebevědomí, zlepšuje spánek i kvalitu pleti, je obtížné zachovat si chladnou hlavu a nepodlehnout myšlenkám, že když je vám pětatřicet a nemáte sex, skončíte na jednotce intenzivní péče, psychicky zdeptaná a s obličejem plným vrásek. Nikde už se však nepíše, že aby měl sex blahodárné účinky, musí být chtěný a příjemný.

Velká chuť na sex

Když se jedna moje známá čtvrt roku po smrti svého manžela seznámila s novým partnerem, přestala s ní mluvit celá rodina z obou stran a sousedé z vesnice při náhodném setkání přecházeli na druhou stranu chodníku. V očích nejbližších svého bývalého muže nemilovala dostatečně.

„Ale nebyla to pravda. Já jsem jen po smrti muže potřebovala citovou oporu a také fyzickou blízkost a s ní spojený i sex, který mám ráda. Nový vztah mi pomohl překlenout to nejhorší období,“ vysvětlovala.

Zatímco u mužů podobnou situaci lidé berou jako přirozenou součást mužské sexuality, ženu, která přizná, že má ráda sex, automaticky pasují do role přelétavé flundry, navzdory tomu, že je monogamní. „Dvojí metr je v takových případech obvyklý. Muž je kanec, ale žena je ve stejné situaci ‚děvka‘,“ popisuje stereotypy sexuoložka Hana Fifková. „Je to snaha přetrvávající patriarchální společnosti ovládat ženskou sexualitu,“ dodává.

Poměr s mladým mužem

Když herečka a režisérka Viktorie Čermáková představila rodině svého o šestnáct let mladšího přítele, byl to pro všechny šok. O to větší, že když se spolu seznámili, byl to její žák ve škole a jen o něco málo starší než její syn. Zatímco vztah staršího muže a mladé dívky je akceptovatelný, žena se v podobné situaci ocitá na pranýři.

Ano, tyhle vztahy obvykle dlouho nevydrží, ale krátkou životnost mají i ty mezi mladými dívkami a staršími muži. „Vztah mladšího muže a starší ženy nesplňuje zažité stereotypy, které tvrdí, že pro ženy je důležité postavení partnera, jeho autorita, schopnost se o ženu postarat a že pro muže je zase důležité, aby byla žena hezká a plodná,“ vysvětluje sexuoložka Hana Fifková, proč jsou podobné vztahy tabuizované.



Intimní život seniorů

Rezignovali na život, vysedávají v čekárnách lékařů, v parcích na lavičkách, dívají se na telenovely, někteří občas pohlídají vnoučata. To jsou zažité stereotypy o seniorech. Skutečnost je naprosto odlišná. Cestují, učí se cizí jazyky, studují na vysokých školách, účastní se nejrůznějších kurzů a techniku ovládají často lépe než leckterý čtyřicátník.



Dnešní senioři jsou aktivní, je tedy logické, že i jejich sexuální život je jiný, než měla generace jejich předků. I ve stáří je sexualita prostředkem k upevňování vztahů, ale mlčí se o tom. „Prožívání sexuality u seniorů je u nás opravdové tabu,“ říká sex koučka Julie Gaia Poupětová.

„Pokud jsou navíc senioři v pečovatelských ústavech, domovech důchodců či dlouhodobě hospitalizovaní na lůžkovém oddělení, pečující personál nemá pochopení pro soukromí potřebné pro intimní uspokojení. Soudy, posměšky, podceňování a odsuzující mlčení jsou reakce, které vedou ke zvyšování studu a posílení tabu,“ dodává.

Její slova potvrzuje průzkum, který prováděl Institut Bazální stimulace mezi ošetřovateli v domovech pro seniory. Ukázal, že na rozdíl od zahraničí, kde pečovatelé podstupují školení, jak k sexu seniorů přistupovat, u nás nic takového neexistuje a zaměstnanci si s navazováním intimních kontaktů mezi klienty nevědí rady. „Pro většinu lidí je přirozený sex mezi dvěma lidmi s hezkými těly, což je spojeno s mládím, ale je naprosto normální, že se milují i staří lidé,“ říká sexuoložka Hana Fifková.

Sexualita u dětí

Sexuální styk je u nás povolený od patnácti let. To však nic nemění na tom, že už od útlého věku mají děti mnoho přirozených sexuálních projevů, před kterými my dospělí zavíráme oči a děláme, že neexistují.

„Je například zcela běžné, že chlapci už v kojeneckém věku mají přibližně každých 90 minut erekci, ať už ji vidíme, nebo ne, a že holčičky si zcela přirozeně mohou pamatovat své první orgasmy z období kolem pěti let věku,“ vyjmenovává Julie Gaia Poupětová. Co s tím? Děti by měly vědět, že tohle všechno je přirozené, ale že zároveň vše okolo sexuality patří do soukromí.



Mužská „bolest hlavy“

Výsledky nejrůznějších průzkumů tvrdí, že partneři v dlouhodobých vztazích a v manželství spolu spí v průměru dvakrát do týdne. Nakolik jsou odpovědi respondentů pravdivé, toť otázka. „Vysoké procento partnerů na sex v manželství naprosto rezignuje a nemají ho. Je to tabu, o kterém se nemluví, stejně jako o nechuti muže mít sex,“ říká sex koučka Julie Gaia Poupětová.

Obvyklé klišé zní, že nechutí k sexu trpí nejčastěji ženy. V posledních letech jsou to stále ženy okolo čtyřicítky a výše, které usedají do ordinací sexuologů a chtějí poradit, co mají dělat s mužem, který si večer v posteli stěžuje na „bolest hlavy“.

Potíž je v tom, že sexuální apetit muže a ženy je naprosto odlišný. Zatímco muži mají nejvyšší potřebu sexu okolo dvacátého věku, ženy někdy od třiceti do pětačtyřiceti. Tahle disproporce a neschopnost manželského páru mluvit o problému a řešit ho často končí mimomanželským vztahem, jehož iniciátorkou je žena, které chybí tělesný kontakt s mužem.