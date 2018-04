Sexuolog: Na partnerovy problémy v sexu platí lehký humor a vzrušení

Jsou muži méně než ženy ochotní doma řešit svůj sexuální problém?

Ženy jsou spíš než muži zvyklé mluvit o svých intimních problémech a jsou v tomto směru sdílnější – například proto, že pravidelně chodí ke svému gynekologovi, se kterým o těchto záležitostech mluví. Na rozdíl od mužů jsou zvyklé mluvit o takových věcech, jako je interrupce, antikoncepce a podobně. U mužů je přístup jiný. Ti buďto o intimních záležitostech nemluví vůbec, anebo se jimi vytahují.

MUDR. Zlatko Pastor, sexuolog. Narozen 28. 6. 1960. Gynekolog, porodník a sexuolog, vysokoškolský pedagog. Pracuje v Centru reprodukční medicíny Gynekologicko-porodnické kliniky 2. LF UK a FN Motol a v soukromém sexuologickém centru GONA v Praze.

Jenže mužské sexuální problémy se odrážejí i v sexualitě ženy. Jak o nich taktně mluvit, když muž dělá, že se nic neděje?

Pro každého muže je nejdůležitější, aby uspokojil ženu. Muž si totiž nedokazuje, jak je schopný ani tak počtem souloží nebo počtem partnerek, ale právě tím, zda dokáže svou partnerku sexuálně uspokojit. Mužům záleží na tom, jak v očích své partnerky vypadají a bytostně touží po tom, aby jejich partnerky byly s milováním spokojené. Zvláště úspěšní muži se těžko smiřují s tím, že v ostatních oblastech se jim daří, ale v intimním životě selhávají, což je trýzní. O to důležitější je vždycky odhadnout moment, kdy už je třeba určitou sexuální poruchu řešit.

Jak ten moment žena odhadne?

Lidé nejsou stroje a ani počítače nefungují stoprocentně, takže selhávání k životu patří a občas se to v sexuálním životě může stát. Pokud se ale porucha vyskytuje s určitou pravidelností, třeba u každého třetího sexuálního styku, pak nazrál čas k jejímu řešení. Například u předčasné ejakulace je to možné i změřit: obvykle se uvádí, že předčasná ejakulace je stav, při němž dochází od jedné do dvou minut od začátku styku k mužskému vyvrcholení.

Jak v takové situaci zareagovat?

Když partner selže, radil bych napřed ženám, aby v těchto situacích nejdříve dělaly, jako že o nic nejde, a reagovaly na to s lehkým humorem. Stává se, že některé ženy berou partnerovo selhání jako příležitost k určité satisfakci za některé jeho prohřešky. Jenže muži jsou v těchto chvílích velmi citliví a nevhodné poznámky jim samozřejmě vadí, zvláště když ješitnost patří mezi jejich základní vlastnosti. Ovšem ani ochranitelský a chlácholivý přístup není v takové chvíli vhodný a může být kontraproduktivní. Muž potřebuje mít pocit, že má navrch, a je-li posunut do role chudáčka, jeho ego tím velmi trpí.

První pomoc Štěstí přeje připraveným, pořiďte si vzrušující erotické pomůcky, které zpestří váš sexuální život. Na Raketa.cz najdete velké slevy i na erotické zboží.

Je namístě se ptát po příčinách selhání?

Není vždy úplně nejvhodnější chtít z partnera všechno vydolovat. Je zajímavé, že co se týká poruch erekce, řeší je překvapivě častěji ženy než muži. Ženy totiž nevědí - a zjistit chtějí - co přesně za nimi vězí. Muž většinou ví, proč nemůže. Není robot, který má erekci, jakmile na ženu jen pohlédne. A občasné selhání nemusí ještě znamenat nic vážného.

A žena se trápí, že už partnera nepřitahuje...

Nebo "že se mu už nelíbí, či má někoho jiného". Za selháním může být přitom jen obyčejná únava. Není vhodné z partnera za každou cenu páčit důvody, proč zrovna nemůže. Už proto, že některé problémy ani ventilovat nechce. Při správné komunikaci stačí, když žena svému partnerovi ukáže, že je schopná jeho problém vnímat a on cítí opravdové pochopení a zájem. Ovšem při dlouhodobých potížích je správné navštívit specialistu, protože i porucha erekce může signalizovat i jiné, například srdečně-cévní onemocnění.

Může žena partnerovi od dysfunkcí pomoct?

Ano, může. Staré indiánské přísloví říká: Je-li muž impotentní, může za to žena. Což samozřejmě neplatí, ale naznačuje jistou souvislost. Jak už jsem říkal, mužům jde především o uspokojení ženy. Pokud je tedy žena při milování naprosto pasivní, nebo je-li naopak až hyperaktivní, není to pro partnera vždy ideální. Muži jsou rádi, když žena na jejich sexuální snažení reaguje, i kdyby to bylo třeba i jenom tím, že se při souloži alespoň trochu pohne a dá najevo, že to, co partner dělá, je jí milé. To, co totiž muže nejvíce přitahuje, je vzrušení ženy. Jsou to vlastně takové spojené nádoby.

I ženu vzruší víc penis v erekci, takže když nedojde ke ztopoření, má své vzrušení předstírat?

Pokud má muž problém s erekcí, žena by alespoň trochu své vzrušení předstírat měla. Ale v rozumné míře, aby to nevypadalo, že si z partnera dělá legraci. Ženské vzrušení má na muže výrazný stimulační efekt. To opravdové, ale i to předstírané. Orgasmus a vzrušení vůbec se předstírá daleko snadněji než erekce, která se, jak víte, předstírat nedá. Ale vždy je třeba mít na paměti, že někdy méně je přeci jenom více.

Jak ještě problému pomoct?

Důležitý je také adekvátní rytmus a synchronizace pohybů mezi partnery, podobně jako tomu bývá při tanci nebo lyžování. Musíme mít na zřeteli i to, že co je příjemné jednomu partnerovi, nemusí být milé tomu druhému. Takže určitě byste neměla dělat partnerovi to, o čem víte, že nemá rád. Odpuzuje-li ho například masáž prostaty, tak mu ji prostě nedělejte. Vyžaduje to jistou sexuální inteligenci a souznění, pochopit, co váš protějšek má nebo nemá rád.

Kdy je už čas k návštěvě odborníka?

Kdybychom to měli vyjádřit pro srozumitelnost třeba kulinářskou terminologií, tak můžeme říci, že když vaše soulož opakovaně nepřesahuje dobu, za kterou se uvaří vajíčko na hniličku, nebo se tuhost penisu při sexu svojí konsistencí stále podobá dobře povařené kořenové zelenině, tak nastal správný čas k návštěvě odborníka.