Nevyžádané dotyky v éře MeToo. Speciální šaty jich odhalily 40 za hodinu

Nedostatek respektu, nevyžádaný tělesný kontakt, dotyky od řady cizích mužů. S tím se musí potýkat až 86% žen a dívek v Brazílii pokaždé, když vyrazí do klubů a barů za zábavou. Je jasné, že v prostoru plném tancujících lidí se strkanici či nechtěným dotykům vyhnout úplně nelze. Ženám však vadí sexuální agresivita.

Muži nemají problém sáhnout na cizí ženu, aniž by se jí zeptali, jestli o to stojí. Zkrátka stačí, že jde kolem. Také z odmítnutí si často nic nedělají a zkoušejí se ženě vloudit do přízně znovu a znovu. Letmé dotyky, hlazení či dokonce objetí je toho nesdílnou součástí. Považují to za součást dvoření a nevidí na tom nic špatného. Ženy, které se proti tomu ohrazují a stěžují si na nedostatek respektu, pak většinou považují za ukňourané chudinky.

Reklamní agentura ze Sao Paula se proto rozhodla zdokumentovat chování mužů v neformálním prostředí. Vytvořila šaty s názvem The Respect Dress, do kterých nechala zašít dotykové senzory. Přitažlivý model party šatů postupně oblékly tři ženy a vyrazily do klubu. Když Luisa, Tatiana a Juliana procházely klubem, seděly na baru nebo tancovaly, senzory zaznamenávaly každý dotyk. Data byla prostřednictvím wi-fi odeslána do počítače a na základě toho se podařilo zachytit, co se na diskotékách skutečně odehrává.

Během 3 hodin a 47 minut si figurantky „užily“ neuvěřitelných 157 dotyků, z toho převážná většina byla nevyžádaných. Ať už to bylo při konverzaci, při tanci nebo pouze mimoděk, když ženy procházely kolem. Luisa, Tatiana i Juliana se shodují, že jim vadí, když je muži loví jak zvířata, místo aby se zajímali o jejich osobnost, intelekt nebo smysl pro humor. To podle nich jde i bez dotyků.

Experiment prokázal, jak je chování, které se dá označit za sexuální obtěžování, v Brazílii běžné. A také to, jak moc ženám vadí. Výsledek by podle jeho tvůrců měl mužům otevřít oči, aby začali více přemýšlet nad svým chováním a snažili se o větší respekt a toleranci. Kulturním zvyklostem navzdory.