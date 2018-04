Sexuální abstinence tělu neprospívá

Naopak, sexuální abstinence neškodí pouze tehdy, když je praktikována jen v mírném množství. Přiměřená pravidelná sexuální aktivita tělu prospívá hned v mnoha ohledech.

Pravidelný a zanícený sex prokazatelně přináší řadu blahodárných účinků psychologické i fyzické stránce člověka. To vše za předpokladu, že člověk praktikuje takový sex, při němž se nenakazí žádnou přenosnou chorobou či si při něm neubližuje.

V jedné z nejvěrohodnějších studií zabývajících se celkovým zdravím u osob provozujících různou míru sexuálních aktivit zjistili odborníci z Queens University v Belfastu, že mužům středního věku výrazně prospíval častý sex. Čím častěji se věnovali sexu a dosahovali orgasmu, tím byl jejich zdravotní stav lepší a míra předčasného úmrtí nižší. Studii v roce 1997 otiskl odborný časopis British Medical Journal.

Sex je také výborným prediktorem řady onemocnění. Tak například porucha erekce u mužů, pokud není psychologického původu, poukazuje často na vnitřní problém. "Mohla by to být první známka vysokého krevního tlaku nebo cukrovky nebo zvýšené hladiny cholesterolu. Je to červená pro vás, abyste navštívili lékaře," tvrdí Francois Eid z Cornell University, který se výzkumem tohoto tématu zabývá řadu let.

"Nemyslím, že by žena mohla mít příliš mnoho sexu," tvrdí přední americký gynekolog George Winch, podle něhož naopak pravidelný pohlavní život ženskému organismu nesmírně prospívá. Opět platí zásada, chránit se před nechtěným těhotenstvím a pohlavně přenosnými chorobami. Naopak ženy, které sexuálně abstinují, riskují řadu komplikací. U žen po menopauze může dokonce dojít k atrofii vagíny. Muže zase pravidelná a častá ejakulace chrání před rakovinou prostaty.

Opomenout nesmíme ani psychologické důsledky sexu. Provozovaný v láskyplném vztahu má řadu blahodárných účinků, omlazuje nejen tělo, ale i mysl. Prodlužuje život, zvyšuje pocit uspokojení ze života a zlepšuje náladu.