Sexuálně nejaktivnější jsou Řekové

V něm se sice Francouzi umístili v horní polovině, pokud jde o častost pohlavního styku, ale až na předposledním místě, pokud jde o to, zda jim sex poskytuje uspokojení a štěstí. Výsledky průzkumu dnes zveřejnil list Le Parisien.

Nejvyšší sexuální aktivitou se pochlubili Řekové, kteří si prý dopřejí sex v průměru 164krát ročně. Za nimi jsou Brazilci se 145, Poláci a Rusové se 143 a Indové se 130 styky ročně. Francouzi jsou se svými 120 souložemi jedenáctí. Na posledních třech místech jsou Nigerijci (84), obyvatelé Hongkongu (82) a daleko za nimi Japonci (48).

Japonci uzavírají také žebříček těch, kdo říkají, že jim sex přináší spokojenost - kladně jich odpovědělo jen 15 procent. Francouzi jsou hned před nimi s 25 procenty. Nejlépe jsou na tom po této stránce Nigerijci, mezi nimiž je spokojených 67 procent, Mexičané (63) a Indové (61).

Ředitel pařížského Sexuologického ústavu Jacques Waynberg ale tato čísla relativizuje. "Francouzi a Japonci mají dlouhou erotickou tradici, takže jsou náročnější. Protože nastavují laťku vysoko, je normální, že se cítí nespokojenější než jiní," řekl listu.

Francouzi prý také v sexu spíše než rozkoš hledají zdroj pocitu štěstí. To vysvětluje, proč je výsledné číslo tak malé, i když Francouzi patří k těm, kdo nejčastěji dosahují orgasmu.

Za první poučení z průzkumu Waynberg označil to, že spokojenost s pohlavním životem nezávisí jedině na počtu styků - nejvýrazněji to ukazuje příklad Nigérie a z opačné strany Francie. Česko ani Slovensko do průzkumu zahrnuty nebyly.