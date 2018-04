Na dovolenou za sexem: Jen pozor, abyste se nezamilovala

A paradoxem je, že od vlastního pohlaví sklízí ještě tvrdší kritiku než od mužského.

Vývoj však nelze zastavit, a tak není divu, že emancipace pronikla i do této oblasti: to, co po dlouhá desetiletí dělají bílí muži v Thajsku, dělají dnes bílé ženy v Africe. Němky, Holanďanky, Skandinávky, Rusky a příslušnice dalších národů jsou na plážích afrického kontinentu obletovány mladými místními muži, kteří se mohou přetrhnout, aby turistku získali. Pohnutky jsou stejné jako v Thajsku: peníze, získání vyššího postavení, blahobytu.

Sex za občanství a status

Zralé ženy z vyspělých zemí nemusejí být žádnými milionářkami, přesto ve srovnání s místní chudobou představují silný nadstandard. Domorodci, jimž se podaří ulovit bohatou Evropanku, se obohatí nejen finančně, ale získají i uznání a vyšší společenské postavení. Nejvyšším cílem mnoha z nich je sňatek s takovou ženou a státní občanství její rodné země.

Ulrich Seidl, rakouský režisér, o tomto novodobém fenoménu natočil film. Jmenuje se Paradise: Love a promítal se i v našich klubových kinech, naposledy na Febiofestu 2013. "Chování ženských sexturistek v Africe se ničím neliší od toho mužského. I ženy se naučí brát zajíčky jako zboží a odmítnout to, které jim nevyhovuje," řekl režisér Seidl v rozhovoru pro Die Zeit o jevu jako takovém.

Pozor na lásku

Z feministického hlediska na tom není nic špatného ani divného. Ba přímo naopak. Rovnost šancí musí platit i pro sex a vztahy. Tvrdí-li někdo, že žena nemůže platit za sex, protože ho není schopna provozovat bez lásky, mýlí se. Poměry se změnily, ať se to někomu líbí nebo ne.

Za prohlášeními, ohánějícími se všemocnou evoluční biologií, často vězí předsudky, tuhý konzervativismus a odmítání dnešní reality. Co má toto pojetí společného se současnou, dobře situovanou Evropankou, která zůstala sama? Je něco divného na tom, že si chce ještě něco užít, byť jen na pár měsíců či let?

Nelze samozřejmě paušalizovat, ale ani v opačné variantě. Není žádnou novinkou, že i muži touží po opětovaném citu a do svých zákaznic v Thajsku se velmi často zamilovávají, což popisuje nejedna tragikomická zahraniční reportáž o stařících, co v Asii nalítli sladkým lžím předčasně vyspělých kouzelnic lásky. Dělá-li dívenka muži pomyšlení a pak zaslzí, že matka je nemocná a bez její finanční injekce brzy zemře, i kámen by se ustrnul.

Stárnoucí žena jako sexuální bytost

Ženský sexturismus však provokuje i po jiné stránce. Prezentuje stárnoucí ženu jako sexuální bytost, což bylo donedávna absolutní tabu. Tato skutečnost je možná konzervativci vnímána ještě negativněji než ženina ekonomická převaha a z ní plynoucí vůdčí postavení (čili zrušení po staletí obhajovaného mužského privilegia).

Zralé Evropanky na afrických plážích, daleko od svých domovů, tedy prožívají nové jaro. Mnoho z těchto žen se za živočišným teplem a servilní mužskou přízní do Afriky pravidelně vrací. Někdy dokonce za jedním jediným mladíčkem, jenž si získal jejich srdce.

Cukrové mámy okradou a zmizí

Rozhoří-li se v něm láska, blýská se mu na lepší časy: sňatek a odchod do západní země blahobytu. Zde se zpočátku nechávají vychovávat, komandovat a peskovat, ovšem jen do té doby, než zapustí kořeny. Na "cukrovou mámu" (tak se totiž těmto ženám říká – sugar mammas) i projevy vděku pak rychle zapomenou a sbalí nějakou pěknou vrstevnici, která je jak eroticky přitažlivější, tak vhodnější z hlediska zachování rodu.

Ačkoli ekonomická situace v Čechách ještě není srovnatelná s Německem nebo Skandinávií, i u nás již začíná řemeslo mužské prostituce bujet.

"Do takového muže jsem se zamilovala a naivně uvěřila tomu, že je to oboustranné. Abych ho měla jen pro sebe, kupovala si jeho lásku nejen penězi, ale i drahými dary," vypráví svůj tristní příběh šedesátiletá podnikatelka, majitelka luxusního butiku Jak to dopadlo, je jasné. Chvíli hrál a plnými hrstmi bral, pak ji okradl a zmizel.

Ovdovělé, rozvedené, movité ženy se čím dál tím častěji stávají snadnou kořistí společníků, prostitutů, zkrátka nejrůznějších podvodníků. A tak je třeba se mít na pozoru, hlavně na internetu, a nebrat první vábně vyhlížející náplast na samotu. Což platí bez ohledu na pohlaví.