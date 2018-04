S chytrými telefony se zrodil sexting: Chtěl bych tě opřít o zeď a...

"Nebo k tobě přijít zezadu, chytnout ti vlasy a zvrátit hlavu, přitom ti pomalu sjíždět prstem po páteři až na konec. Mám z tebe nekončící erekci," psal dotyčný.

To, co by mnohým mohlo znít jako žádostivý kompliment, se ale pro ni stalo noční můrou. Byla totiž vdaná a k tomu čekala dítě. O erotické představy nadřízeného neměla sebemenší zájem a dělalo se jí z nich fyzicky zle. Přála si zůstat v anonymitě, ale MF DNES její totožnost zná. Vybrali jsme jen ty zprávy, které jsou publikovatelné. Podobné zkušenosti měla i další žena.

"Měli jsme ve firmě Itala, co všem posílal nejen pozvání na rande, ale i pěkně peprné zprávy. Jednou na brigádu přišla dcera ředitelky, a tu samozřejmě nevynechal. Nakonec vedení zkontrolovalo jeho inbox a díky jeho obsahu letěl z práce. Všem se ulevilo, byl dost nechutný," popisuje své zkušenosti další žena.

"Jednomu kolegovi, který se mi líbil, namluvil, že se vdávám, přitom věděl, že jsem do něj zamilovaná. Takže půl roku mi trvalo zjistit, proč odmítal náznaky mé přízně. Dnes je to můj manžel."

Tito sexuchtiví muži se dopouštěli nového fenoménu současnosti nazvaného sexting. Na první pohled je sexting nevinnou záležitostí, která někomu může maximálně zvednout tep. Je to podobné jako sex po telefonu, jen s tím rozdílem, že všechno, co byste s tím druhým chtěli dělat, musíte napsat do krátkých zpráv. Nemusíte přitom dodržovat interpunkci, působí to o to vášnivěji.

Jenže sexting začíná být obrovský problém, protože něžnými slůvky to samozřejmě nekončí. Rozvášnění muži (většinou jsou to muži, ale samozřejmě sextují i ženy, jen trochu jinak) totiž popisem sexuálních tužeb nekončí, ale fotí svá přirození a vyžadují od žen, aby se také fotily. V důsledku toho si mnoho lidí v poslední době zažilo nejen ostudu ze zveřejněných nahých snímků, ale někteří z nich míru zahanbení neunesli a spáchali sebevraždu.