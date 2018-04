Sexsomnie je častější, než se dosud myslelo

Podle kanadských vědců je stejně častá jako právě náměsíčnost, ale mnohým párům nijak nevadí, tak o ní s odborníky nemluví.

Podle kanadské studie spouští sexsomnii nejčastěji kontakt s partnerovým tělem. Jakmile na něj ve spánku postižený narazí, může se u něj podivné chování spustit. Tehdy si většinou dost neodbytně až násilně vynutí sex a spí dál. Bohužel, postižený skutečně vůbec neví a nepamatuje si, co se dělo. Pokud si ovšem sex vynutí na příbuzném či dítěti, dostává se do vážného křížku se zákonem.

„Je to běžnější, než jsme si mysleli,“ tvrdí doktor Nikola Trajanovic z University Health Network v Torontu.

„Teď už víme, na co se máme ptát, a zjistili jsme, že je tu více lidí. Předtím, když jste se nezeptali, tito lidé sami dobrovolně nikoho neinformovali…zvláště, když jim to přišlo příjemné. Proč by taky pár měl, když nemá problém a když si v tom našel tu hezkou stránku věci, vás o tom informovat, že má ten či onen typ chování při spánku?“ dodal Trajanovic.