Sex Výměna manželek nevyřešila, ale Poláčkovi nelitují

Proč jste se do Výměny přihlásili?





VĚRA LETĚLA do Paraguaye Manželé Poláčkovi bydlí ve čtyřpatrovém paneláku brněnského sídliště. Věře bude 34 let, její manžel, obchodník s počítači, je o tři roky starší. Mají spolu dceru Báru, které bude letos třináct a o sedm let mladšího syna Járu. Před rokem se přihlásili do Výměny manželek. Věra žila 10 dní v Paraguayi v rodině dětí českých emigrantů. Jejich rodiče do Ameriky odešli v roce 1931. V rodině Poláčkových bydlela místo Věry o generaci starší paní Ludmila Mašková z Coronel Bogada. Diváci mohli tento díl vidět na Velikonoční pondělí.

Hlavně jsem byla zvědavá na jiné prostředí. Jsem holka z vesnice, a tak i kdyby mě poslali někam dojit krávu, nevadilo by mi to. To už jsem spíš měla strach z velkého města, že bych v něm mohla třeba cestou ze školky ztratit cizí dítě.Než se nám narodil syn, byli jsme víceméně před rozvodem. I pak jsem měl spíš pocit, že nežijeme spolu, ale jen vedle sebe.

Měli jste napsat dobré a špatné partnerovy vlastnosti. Co jste uvedli?



Věra: Že se manžel stále věnuje počítači, že se mnou ani s dětmi nikam nechodí. Na druhou stranu je hodný a umí se postarat o domácnost i o děti.

Jaroslav: Vadilo mi, že Věra není víc doma, protože chodí do dvou zaměstnání, že si nerozumí s dcerou, že na děti křičí a chyběl mi častější sex.

Nevadilo vám řešit sex před kamerou?



Věra: Já o něm mluvit nepotřebovala. Mně spíš než přímo milování chyběly obyčejné doteky, objetí, držení se za ruku, pohlazení jen tak, bez toho, že z toho něco bude. Myslím, že jsem normální, když mi stačí sex tak dvakrát do týdne. Jenže manžel by mohl klidně třikrát denně. Navrhovala jsem mu, ať užívá něco na utlumení, ale on zas měl za to, že já mám brát naopak něco na povzbuzení.

Jaroslav: Vsadil jsem se s kamarády o nějakou tu lahvinku, že o sexu na kameru mluvit budu. A taky jsem se o něm aspoň dvakrát opravdu zmínil.





Lítaly u vás doma talíře?



Věra: Oba jsme jak papíroví čertíci, hned vybuchneme. Ale řekla bych, že s přibývajícími léty se to zlepšuje.

Jaroslav: Jsou chvíle, když to řeknu lidově, kdy po nás manželka jde - třeba kvůli pořádku - jako slepice po flusu. I ten talíř jednou letěl.

Věro, proč jste měla dvě zaměstnání?



Věra: Jsem z chudé rodiny, otčím byl alkoholik a denně chodil domů opilý. Kolikrát jsme neměli ani na chleba a já jako nejstarší ze sourozenců jsem si chodila půjčovat. A pak jak to šlo jsem musela na brigády. Měla jsem před svatbou dvě předsevzetí: že si nevezmu chlapa, který chodí do hospody, což se podařilo, protože Jarek nechodí. A svým dětem jsem chtěla dopřát víc, než jsem měla sama. Proto jsem před anebo po směně ve fabrice, kde pracuji jako vedoucí linky, jezdila třeba i na dalších osm hodin na letiště. Jednak kvůli penězům, ale brala jsem to i tak, že manžel má jako koníčka počítače a já uklízení letadel.

Vás baví uklízet letadla?



Věra: Sháněla jsem přivýdělek, když jsem byla se synem na mateřské. Letiště je od nás kousek a začalo mě to bavit. V sezoně jsem zvládla uklidit třeba i čtrnáct letadel. Přitom jsem do té doby nikdy neletěla, ale stačilo mi pozorovat, jak letadla vzlétají a přistávají. Je to fascinující zážitek, vážně adrenalin. Teprve potom jsem poprvé letěla. Na dovolenou s dětmi do Egypta.

Bez manžela? Na společné dovolené jste nejezdili?



Věra: Jarek nemá rád teplo. Do té doby byl s námi jednou před deseti let v Chorvatsku, ale na pláž chodit nechtěl, že prý blbě vypadá, že má břicho, a mně vyčítal, že se mu nevěnuji a nesedím s ním na pokoji v hotelu.

Jaroslav: Ale loni v září, už po Výměně manželek už jsme byli společně v Itálii. Moc se nám tam líbilo, děti si užily, a tak už máme na letošek zaplacenou další společnou dovolenou.





Takže jako lék na krizi natáčení zabralo?



Věra: Není to tak, že bych se vrátila z Paraguaye a rázem by všechny problémy zmizely. Ale snažíme se. Práci na letišti jsem hodně omezila, ale abych skončila úplně? To by mě odtamtud museli vykousat. (smích) Poučili jsme se i v tom, že když něco řešíme, snažíme se hned nerozčílit. Přichází to i s věkem. Často už jen mávnu rukou a myslím si svoje.

Jaroslav: Z obýváku zmizel počítač, přes den si ho zapínám výjimečně. Předtím jsem hrál hry, hledal informace o vývoji počítačů... A že bych měl být na ženu hodnější? No měl, ale když ono to nejde, já to dlouho nevydržím. V tom jsme oba stejní - dokážeme se navzájem zbytečně naštvat během pěti minut. Ale snažím se do ní nerýt.

A sex?



Věra: Na to se zeptejte manžela. Já si myslím, že je to lepší, ale chce to čas.

Jaroslav: Prvních čtrnáct dní po tom, co se vrátila z Paraguaye, to bylo super, úplně jako na začátku vztahu... Teď je to zas, jako kdybych já běžel a ona pomalu šla. Buď se trochu rozběhne, anebo dohoním někoho jiného. Zpomalit neumím. Nevím jak. Já se s ní budu mazlit, ale proč mám být jen já pořád ten iniciátor? A přesvědčovat ji, že se mi líbí, že mě vzrušuje, to mi přijde zbytečný. Kdyby to přece tak nebylo, tak to dávno neřeším a "doběhnu jiného běžce".

Chyběli jste si v době výměny?



Věra: Stýskalo se mi hlavně po dětech. Nemohla jsem jim ani zavolat, protože když se mě na začátku ptali, jestli s sebou potřebuji telefon, hrdinsky jsem řekla, že ne. Přitom Bára zrovna v ty dny, co já byla na druhém konci světa, dostala poprvé menstruaci. I když jsme o všem spolu předtím mluvily, pracovaly u ní hormony a já nic nevěděla. Dozvěděla jsem se to, až když jsem se vrátila.

Jaroslav: Lhal bych, kdybych tvrdil, že mi nechyběla vůbec. Ale jsme spolu třináct let a po takové době už se vám ani nestýská. Spíš jsem se těšil, až to skončí, protože paní Ludmila z Paraguaye byla přece jen o generaci starší a neměli jsme si moc co říct. Spíš jsem si popovídal se štábem.





Kromě nevšedních zážitků na rýžových polích, při značkování dobytka, krmení kapibar, výletu k vodopádům..., došlo vám, co v Brně děláte špatně a jak byste mohli žít šťastněji?



Věra: Rozhodně tam žije rodina víc pohromadě. Scházejí se u jednoho stolu, navzájem si pomáhají a velmi se respektují. Viděla jsem třeba fotografie z oslavy patnáctých narozenin jedné dívky z jejich přízně. Sešlo se tam na tři sta lidí. Byla jsem z toho u vytržení. Pozvali nás, ať za nimi přijedeme slavit, až bude mít patnáctiny naše Bára. Bylo by to úžasné, jenže to bychom museli vyhrát ve sportce nejméně dvě stě tisíc na letenky ...

Jaroslav: Ludmila s manželem se k sobě chovali tak, jakoby se zastavili v čase v minulém století. Drží pospolu, jsou k sobě slušní a ohleduplní. Nám chybí tolerance, ale co s tím?

Jak vypadal ten večer, kdy se Věra vrátila domů?



Věra: Byla jsem prakticky celý den na cestě...

Jaroslav: Šla si lehnout, byla strašně unavená. Další den jsme jeli na víkend ke známým na chatu. Myslíte romantika? Na to moje žena moc není. Chybí mi u ní ten něžný ženský přístup, ale nikdo nejsme dokonalý.

Probrali jste spolu dojmy a promluvili si o tom, co byste mohli dělat jinak?



Věra: Vyprávěli jsme si zážitky v autě, cestou z Prahy, ale že bychom si pak z očí do očí řekli, co dál, tak to ne. Ale o všem jsem hodně přemýšlela, až mi kamarádky říkaly, že jsem se změnila. "Byla jsi držkatá a teď jsi uťápnutá," povídaly. Pak mi došlo, že nestačí jen přemýšlet a trápit se, ale že postupně musím leccos změnit.

Jaroslav: Nesedli jsme si a nevyříkali jsme si to. Docela mi to bylo líto. To je teď trochu můj problém: vytáhnout z manželky, co by ke spokojenosti potřebovala, co bych mohl dělat líp. Podle ní je stále všechno v pořádku.





Nelitujete? Šli byste do Výměny znovu?



Věra: Ani na vteřinu jsem nezalitovala. Okamžitě bych šla znovu.

Jaroslav: Je mi občas nepříjemné, když cítím ztrátu soukromí, což se stane pokaždé, když mě poznají cizí lidé. Nerad jsem středem pozornosti. Asi už bych do toho nešel, leda do výměny manželů, a nebo kdyby k nám přišla žena v manželčině věku, abychom si mohli o všem povykládat.