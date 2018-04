Sex ve spánku představuje vážné nebezpečí

Většinou si ze svého chování nic nepamatují a navíc mohou během noci podvést svého partnera, nebo mu dokonce ublížit.

Doktor Peter Buchanan z nemocnice Royal Alfred Hospital v Sydney popsal případ své pacientky, úspěšné ženy středního věku se stálým partnerem, která utíkala ve spánku z domu a souložila na zahradě či ulici s neznámými osobami, zatímco manžel spal nebo nevěřícně přihlížel.

Problém tkvěl ve faktu, že dotyčná o svém chování neměla potuchy a vyprávění svědků ji přivádělo na pokraj šílenství. „Věděl, že jeho žena byla náměsíčná a měl vážné důkazy, včetně nevysvětlitelné přítomnosti kondomů kolem domu a na zahradě,“ uvedl doktor Buchanan.

Testy u ženy prokázaly diagnózu sex ve spánku. Cokoli se dotyčným v tu chvíli zdá, je součástí jejich reality a podle toho se chovají. Tahle diagnóza však podle expertů nemá s náměsíčností nic společného. Jedná se spíše o poruchu spánku, která se nazývá REM porucha chování.

Když člověk normálně dospěje do spánkové fáze REM (rychlý pohyb očí), v níž většinou sníme, tělo se znehybní. U poruchy spánkového sexu k tomuto nedochází a osoba může konat to, co se jí zdá.

„U některých lidí to může být genetické, u jiných to vyvolá stres či alkohol. Když ležíte a sníte o sexu s manželkou a náhodu zrovna sex s ní máte, pak není důvod ten sen přerušit. Nechápete to jako něco špatného. Ale existují případy, kdy muž tloukl svou přítelkyni videorekordérem. A probudila ho jen slova, miluji tě, protože do snu nezapadala. Takový člověk se ale probudí a myslí si, že to byl jen sen. Skutečné chování si vůbec neuvědomuje,“ popsal Neil Stanley z Surrey University v Anglii.

Léčba probíhá většinou medikamenty, které během spánku snižují svalové napětí a postiženou osobu znehybňují.