Sex ve spánku je nemoc

Ačkoli to může znít velmi podivně, někteří lidé jsou schopni provozovat sex ve spánku, aniž by se při tom vzbudili a aniž by si po probuzení něco pamatovali. Jde o formu náměsíčnosti, která byla podle Journal Speel diagnostikována a zařazena do klasifikace nemocí.

Schopnosti mít sex ve spánku se říká sexsomnia a patří do skupiny poruch s odborným názvem parasomnie, uvedl server msn. Jde o poruchy, kdy lidé ve spánku například řídí auto, jedí, vaří a dělají další běžné aktivity, ale stále se nacházejí ve fázi spánku a po probuzení si nic z těchto zážitků nepamatují.

Od sténání k orgasmu

"Lidé jsou v tomto stavu schopni dělat skutečně komplikované věci," říká doktor Charles Cantor, ředitel centra pro výzkum spánku na univerzitě v Pennsylvánii. "Pokud trpí nějakou z forem parasomnie, mohou opustit ve spánku dům, nasednout do auta a řídit. Častí jsou lidé, kteří v tomto stavu vaří či jedí. Některé věci, které dělají, však mohou být iracionální, například to, co uvaří, může být nepoživatelné."

Sexuální chování ve spánku může variovat od pouhého sténání přes masturbaci až ke skutečnému styku. Odborníci zatím ještě zcela nerozumí tomu, proč se lidé trpící parasomnií chovají tak, jak se chovají. Předpokládají však, že jejich tělo špatně vyhodnotí stav bdění a stav spánku a oni pokračují v běžných činnostech, na které jsou navyklí.



Zatím o sexsomnii víme jen to, že se děje ve spánkové fázi zvané delta. To je fáze klidného hlubokého spánku se svalovou hypotonií a obtížnou probuditelností. "Lidé trpící sexsomnií nebo jinou formou parasomnie jsou podobní medvědovi v zimním spánku. Když je probudíte, mohou být zmatení, ale i agresivní. Ve svém stavu se pohybují na rozhraní dvou světů. Nespí, ani nejsou úplně vzhůru," říká doktor Carlos H. Schenck, profesor psychiatrie na univerzitě v Minnesotě. "Nicméně lidé v tomto stavu ztrácejí veškeré zábrany a po probuzení si vůbec nepamatují, co se stalo."

Sex se mnou beze mě

Zkušenost s parasomnií má například ve Spojených státech mezi sedmi a jedenácti procenty lidí. Přitom však mnoho lidí ani o své diagnóze neví, protože tím, že si po probuzení nic nepamatují, může to být pouze jejich partner, kdo je na ni upozorní. Nicméně většina partnerů si na praxi nočního milování nestěžuje a nemá tak důvod, proč jej řešit.

Schenck popisuje zkušenost jedné své pacientky, jejíž partner trpí sexsomnií: "Uváděla, že pokud se s ní partner miluje ve spánku, je mnohem něžnější a ohleduplnější milenec, kterému záleží v první řadě na jejím uspokojení."

Nicméně samozřejmě existují i páry, u nichž je sexsomnia spíše příčinou konfliktů: "Některým vadí myšlenka, že dosahují orgasmu v podstatě mimoděk, aniž by to mohli jakkoli vědomě ovlivnit. Jindy je problém u partnerů, kteří si nepřejí být v noci buzeni."

Sexsomnia má navíc i svou temnou stránku. Vzhledem k tomu, že postižení nejsou při plném vědomí, a nemohou tudíž kontrolovat své činy, mohou se dopouštět nevhodných nebo dokonce trestných sexuálních aktů.