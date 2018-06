OBRAZEM: Sex ve městě oslaví dvacetiny. Jak se změnily jeho hrdinky?

9:59 , aktualizováno 9:59

Už za pár dní to bude dvacet let od odvysílání první epizody seriálu Sex ve městě. Tehdy to byl v televizní tvorbě experiment, který se vydařil. Nakonec se příběhy čtyř kamarádek z New Yorku protáhly na šest sezon a dva celovečerní filmy. Podívejte se, jak se seriálové ikony za tu dobu změnily.