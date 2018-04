Sex v Česku: víc možností, méně času

Za rok mají devadesát devět pohlavních styků, tedy jen o tři více, než je celosvětový průměr. Za život mají v průměru osm až devět sexuálních partnerů. Téměř patnáct procent zůstává celý život věrných jedinému člověku.

Chovají se snad Češi v posledních letech promiskuitněji? Výzkumy naznačují, že rozhodně ne, přesto androlog Karel Kočí soudí, že střídání sexuálních partnerů je v posledních letech častější než dříve.

Větší ohrožení žen

Ve svém celkovém postoji k sexu patří Češi k nejliberálnějším národům na světě - poměrně hodně tolerují třeba nevěru nebo soužití homosexuálních párů. Je rovněž pravda, že děti pohlavně dospívají čím dál dříve.

Přesto se věk prvního pohlavního styku dál nesnižuje a už skoro deset let je to průměrně sedmnáct až osmnáct roků. Pro srovnání - v USA je to šestnáct let.

Na druhou stranu ona větší otevřenost ve věcech sexu znamená podle sexuologa Vaňka větší ohrožení pro ženy. Tvrdí, že jim více než dříve hrozí obtěžování na ulici a podobně. Tím, že se o sexu více mluví, podle něj totiž u mnoha mužů vzniká dojem, že je i více dovoleno.

Honba za nejvyšším výkonem

Hormonální antikoncepce se objevila ve světě v 50. letech, u nás o něco později. Ale už v té době se sexuální život oproti dávné minulosti hodně změnil. Dlouho v něm měl zcela navrch muž, živitel rodiny - to platilo ještě na přelomu 19. a 20. století. Na potřeby žen nikdo nebral ohled.

Teprve po první světové válce se situace začala měnit - spolu s tím, jak se ženy více a více uplatňovaly ve společnosti. Pak se hormonální pilulka, díky níž ženy získaly daleko větší svobodu, jeví spíše jako logický důsledek předchozího vývoje.

Patrná je také ještě jedna změna. "Řekl bych, že muži se v sexu stále víc orientují na výkon," uvažuje pražský androlog Karel Kočí. Nebylo by divu - celá společnost se v posledních letech zaměřuje na co nejlepší výkon. Pokud jde o ten sexuální, podobné naladění podporují i různé společenské časopisy, hodnotící třeba sexuální schopnosti celebrit.

Nové sebevědomí, nové rodiny

A jak vůbec sex ovlivnily novinky, které se v posledních letech objevily i v Česku? Třeba dnes už legendární modrá viagra? "Ta zcela jistě přispěla tím, že odbourala dosavadní tabuizaci sexuálního života. Díky ní mají muži větší zájem o vyšetření a léčbu sexuálních poruch," říká androlog Kočí.

Podle něj právě díky viagře mohlo mnoho mužů založit rodinu nebo si zachránili své rozpadající se vztahy. Mnoho jich však rovněž kvůli viagře a nově nabytému sebevědomí opustilo dosavadní partnerku a začalo úplně nový život. Viagra však není afrodiziakum ani lék na neplodnost, pomáhá mužům, kteří mají problém s erekcí.

Právě neplodnost je problémem, který kalí dojem ze zdánlivě stále se zlepšujícího sexuálního života západní civilizace. Problémy s ní sužují téměř pětinu českých párů. Čím dál více je přitom příčina na straně mužů: mají příliš málo spermií nebo jsou nekvalitní. Je to pravděpodobně důsledek horšícího se životního prostředí a neustálého stresu.

Drogy, internet

A co všudypřítomná pornografie, která vládne i na internetu - právě tyhle stránky patří k těm nejnavštěvovanějším. "Nic nového, pokud jde o obsah," říká sexuolog Vaněk. Erotické materiály totiž doprovázejí lidstvo od nepaměti - například ve Španělsku je k vidění celá nástěnná pornografická malba. Stáří dvanáct tisíc let.

Jenže v době internetu a křídových časopisů jsou doslova všudypřítomné. A přispívají k jakési devalvaci tématu sex, dodávají sexuologové. Podle Vaňka však díky moderním médiím velmi stouplo množství pornografických materiálů. "Ale je to pořád jen náhražka, časopis, stejně jako internet," soudí Vaněk.

V sexuálním životě se projevuje ještě jeden nový fenomén: drogy. Jistě, nebere je zdaleka každý, ale například mezi dospívajícími marihuanu ochutná většina lidí.

"Marihuana působí na každého jinak, záleží navíc i na věku. Dospívajícím mužům pomáhá překonat společenské zábrany, a může tak na ně mít povzbuzující vliv. Dejme tomu u třicátníků už působí spíš tlumivě," popisuje vliv marihuany psycholog Ivan Douda ze společnosti Drop In.

Také taneční droga extáze zprvu povzbuzuje, účinek je však jen dočasný. "Celkově se dá říci, že drogy spíše sexuální chuť i výkony snižují, ale zprvu rozpouštějí zábrany," uzavírá psycholog.

Kdo bere tvrdé drogy, nejspíš už poznal, že jejich účinek na sexuální život je dost ničivý. Kromě toho většina drog při dlouhodobém užívání - a to platí i pro alkohol - snižuje plodnost. Což se Čechů dost týká, uvážíme-li, že patří k největším konzumentům piva na světě a je jich rok od roku méně.