Sex si nejvíc užijete v půl osmé ráno, tvrdí odborníci

"Oba partneři jsou odpočatí se zvýšenou citlivostí všech smyslů. Když se zrovna probouzíte, vaše tělo sexuálně lépe reaguje," tvrdí sexuoložka Suzie Haymanová z Londýna. Člověk je podle ní v tu chvíli nejvýkonnější a také si sex nejlépe užije. V půl osmé ráno totiž v těle pulzuje vysoká hladina pohlavních hormonů a také adrenalin potřebný pro správnou výkonnost.

Zdraví a kvalita milování je však jedna věc, ale chuť na sex je věc druhá. Zatímco po spánku posílení a odpočinutí muži ranní radovánky většinou vítají, ženy už tak nadšené nejsou.

"Je světlo a obvykle ještě napůl spím, takže se mi nechce, i na vzrušení potřebuji víc času," říká čtyřiačtyřicetiletá účetní Iveta. Podobné pocity prožívá i o šest let mladší servírka Eva: "Světlo mi nevadí, ale trvá mi, než se probudím a jsem schopna vnímat reálné pocity. A půl osmá? To už vůbec, protože v tu dobu už dávno vleču dítě do školky a o víkendu zas za námi může kdykoliv do ložnice přijít, to na pohodě také nepřidá."

Obě se však shodují, že jejich partnerům ranní milování vyhovuje. "Říká, že je odpočatý, všechno samo funguje, a navíc jsem prý po ránu příjemně vláčná," popisuje Eva pocity svého muže.

Teorii sexuoložky Suzie Haymanové podporují také výzkumy z Itálie, kde zjistili, že v 7:30 ráno dosáhne nejvíc lidí orgasmu a počne nejvíce dětí. Zvláště ženám sex po ránu prospívá, pokud mají večer problém s dosažením orgasmu.

Sex ráno doporučuje i doktorka Debby Herbenicková z USA. "Do těla se uvolní oxytocin, hormon dobré nálady a sociální připoutanosti, který párům dopřává pocit lásky a propojení po celý den," tvrdí. Sex po ránu je podle ní stejně zdravý, jako když si zaběháte či se projedete na kole.

Ranní sex nastartuje mozek záplavou hormonů blaženosti, ale také posílí imunitu a rozpumpuje srdce lépe než sport. Lidé mající ráno sex jsou podle zjištění odborníků výrazně zdravější a šťastnější než ti, kteří si po probuzení dají pouze hrnek kávy a snídani. Prokázalo se, že mají také mnohem zdravější vlasy, nehty a pokožku.

Češi se načasováním nezabývají

V Česku se podobnými výzkumy sexuologové nezabývají. "To je to poslední, co by odborníky mělo zajímat," tvrdí sexuolog Petr Weiss. Podle něj je chuť na sex a jeho načasování individuální a nedá se ani říct, zda milování ráno víc vyhovuje mužům než ženám.

"Kdo vstává před šestou hodinou do práce, sex je to poslední, na co v ten čas myslí," domnívá se sexuolog. "Chuť na sex a sex samotný je signálem duševního i fyzického zdraví a nezáleží na tom, kdy se odehrává."

