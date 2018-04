VIDEO: Zlatý vibrátor, kroužek na penis s krystaly. Ženy rády luxus

Essenský butik Femme Fatale vlastní sympatická podnikatelka Alexandra Gentara. Během našeho dvouhodinového rozhovoru navštívilo její obchůdek několik klientů, samotných žen i párů. Majitelka se mi pokaždé omluvila, usadila mne se sklenkou šampaňského na starožitné sofa a prohodila několik vět s hosty.

"Zvu je na party, které pořádám pravidelně. Chodí na ně čím dál víc lidí. Mluvíme o sexuálních pomůckách, vyměňujeme si zkušenosti, vtipkujeme… Moc mě to baví," vyprávěla mi s nadšením.

Luxus v erotice zažívá v současné době boom asi proto, že zde dosud byl až trestuhodně zanedbáván. A tak nyní, po desetiletích importu levného braku z Asie, přichází na trh noblesní erotické zboží, což má za následek stoupající nároky zákazníků - hlavně žen. Chtějí estetiku, dokonalý design a samozřejmě kvalitu.

Vibrátory ze zlata nebo s brilianty

Erotický shop Femme Fatale se zaměřuje právě na tuto cílovou skupinu. Zákaznice si zde mohou vybírat ze široké škály vibrátorů všech možných barev, typů, značek i cenových kategorií, v nabídce jsou také krajkové korzety, perlové strings, punčochy, škrabošky, pouta zdobená kožešinkou, pravými pery či Swarovského křišťálem nebo duševní stimuly - hry pro páry či filmy. Ty ovšem musejí odpovídat stylu a hlavně úrovni.

Vibrátory ovšem nejsou jen silikonové či plastové, ale i dražší titanové či zlaté nebo zdobené gravírováním a kroužkem briliantů. Některé z nich vypadají spíš jako umělecké dílo než jako předmět určený k pohlavnímu uspokojování.

K dostání jsou zde i zlaté či stříbrné labiální svorky zdobené brilianty, perlami či Swarovského kameny, kroužky na penis z bronzu, stříbra, titanu či zlata. Nechybí ani důmyslné "rajcovní" klipsy na bradavky.

Za zmínku stojí kroužek na penis v podobě hada, jehož oči tvoří (během soulože G-bod dráždící) krystalky od Swarovského. Na rozdíl od běžných kroužků, které se nasazují na kořen penisu, a tím ho stimulují k dlouhodobé erekci, se však tento bronzový šperk navléká na jeho spodní, nejcitlivější část těsně nad žalud.

Erotika v ženském stylu

V České republice zatím vyloženě erotický "kamenný" butik pro dámy není. Ale na internetu už teď najdete místo, kde se coby žena nebudete cítit trapně ani jako někdo, kdo sem zabloudil omylem.

"Náš obchod vznikl před třemi lety jako reakce na nevkusnost běžných sexshopů, které kladou důraz především na mužské pojetí sexuality," říká jedna ze zakladatelek webu Sexshopprozeny.cz Lucie Hejbalová. "Mužům je možná jedno, v jakém prostředí nakoupí, ale ženy to vnímají jako celek. Dbají na kvalitu, pěkné prostředí i osobní přístup."

Na začátku nápadu se založením obchodu s erotickým zbožím pro ženy byl "zážitek" jedné ze spolumajitelek. Chtěla si koupit vibrátor, a když se vydala do obchodů a prohlédla si e-shopy, dotýkalo se zdejší prostředí jejího jemnocitu. Řekla si, že tedy založí sexshop přímo ženám na míru.

"Přály bychom si mít kamenný obchod, ale zatím je to vize do budoucna," dodává Lucie Hejbalová. "Měla by to být spíš kavárna nebo místo k setkávání než jen obyčejný obchod. Dříve si ženy při různých společných činnostech předávaly znalosti a zkušenosti o životě nebo o mužích. Líbilo by se nám, kdyby něco takového probíhalo i u nás..."