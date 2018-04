Sex rodičů je hra dospělých, řekněte dětem, když vás přistihnou

"S přistižením při sexu mám čerstvou zkušenost," říká třiatřicetiletá Lenka.

"Mysleli jsme, že naše tříletá Kačenka spí a udělali jsme si s manželem po dlouhé době hezkou chvilku. Uprostřed sexu se najednou ozval ode dveří hlásek, že má žízeň a máme jí dát napít. Myslela jsem, že dostanu infarkt a horečně jsem přemýšlela, jak jí to budeme vysvětlovat, ale kupodivu se vůbec na nic nezeptala, jen se ode mě dožadovala pusinky a pomazlení. Myslím, že si vůbec nespojila, že jde o nějak výjimečnou situaci a když viděla, že se objímáme a líbáme, chtěla se také pomazlit. Ale asi nemusím zdůrazňovat, jak nám to bylo s manželem trapné a že erotická nálada byla definitivně pryč."

Lenčina příhoda měla sice relativně bezproblémový průběh, ale ten rozhodně není pravidlem. Čím starší je dítě, které vás při sexu nachytá, tím více otázek a vysvětlování můžete očekávat. Jak takovou situaci zvládnout s grácií a přehledem?

Zanalyzujte situaci

Pravděpodobně nejzásadnějším činitelem v situaci, kdy jste přistiženi při sexu, je věk dítěte. Zatímco úplně malé děti si možná ani nevšimnou, že děláte něco zvláštního, dvanáctileté dítě se už bude cítit v příliš velkých rozpacích na to, aby o tomto zážitku chtělo mluvit, nebo se vás dokonce samo na něco ptalo.

o robertkovi Z první třídy si syn přinesl domů i nadávku "Ty seš ale robertek" a vesele s ní nakládal i doma. "Víš vůbec, čemu se tak říká?" Zeptala jsem se ho opatrně. Jen koukal. "A chceš to vědět? Je to taková celkem nevzhledná hračka na baterky pro dospělé." Koukal, a tak jsem z krabice vytáhla robertka, kterého jsem kdysi dostala od kolegyň k svátku a opatrně mu vysvětlila, co bezelstně vykřikuje kudy chodí. Na pár slov s dětmi o sexu není nikdy brzy, jde jen o vhodnou formu.

Kromě věku dítěte je velmi důležitým faktorem fáze sexu, v níž se to stalo. Přirozeně mnohem méně otázek a rozpaků vyvolá přistižení při předehře, kdy se pouze objímáte a líbáte, než když vás potomek nachytá těsně před vyvrcholením nebo při netradičních sexuálních praktikách.

V první řadě se snažte vžít do myšlení svého dítěte. Pokud vás slyšelo křičet, přistihlo vás uprostřed vášní nebo při drsnějším sexu, je logické, že zejména mladší děti jsou vyděšené a snadno mohou získat pocit, že vám partner ubližuje, nebo se vám děje něco špatného. Uvědomte si, že vášnivější a náruživější sex může v dětských očích působit jako násilný akt. Tento šok potom může dočasně negativně poznamenat například vztah dítěte s otcem.

"Situace, kdy dítě přistihne své rodiče při sexu, pro něj není sama o sobě nijak stresující," říká psycholog Petr Ptáček. "Pokud mu rodiče vysvětlí, že se neděje nic špatného, že si maminka s tatínkem vzájemně neubližují, ale jde o situaci, kdy musí být spolu sami, dítě to pochopí. Mnohem hůř ponese situaci, kdy jej bez vysvětlení vykáží z ložnice, a dítě si odnese pocit, že něco není v pořádku."

Mnohem lepší situace nastává v případě, že jste se svými dětmi už někdy v minulosti o sexu mluvili a můžete při vysvětlování navázat na předchozí rozhovory.

Vysvětlení pro nejmenší

Opět záleží na věku dítěte, ale zcela malé děti si možná ani nevšimnou, že se děje něco neobvyklého. Pokud se samy neptají a nemají potřebu vzniklou situaci nijak rozbírat, je podle odborníků zbytečné je tím zatěžovat. Zkrátka celou událost přejděte mlčky.

Jestliže se však dítě přímo zeptá, či se dožaduje vysvětlení, nelžete. Ani úplně malé děti nejsou hloupé a velmi rychle vycítí, že se nejedná o standardní situaci a že jste v rozpacích. Sice nechápe, o co jde, ale cítí vaši neochotu mluvit a získá pocit, že se jedná o něco zakázaného. Vzniku tohoto zbytečného tabu se snažte zabránit a spíše pojmout celou situaci s humorem.

"Vytváření tabu, vymlouvání se a lhaní utvrzuje děti v tom, že rodiče přistihly při něčem špatném a něco není v pořádku," říká psycholog. "Spíše trvejte na dodržování pravidel a důrazně dětem vysvětlujte, že do ložnice rodičů bez zaklepání chodit nesmí, protože jsou situace, kdy zkrátka rodiče potřebují být spolu sami."

Při vysvětlování používejte přirovnání, které dítě zná a dokáže si je představit. Přímo se nabízí, abyste svou aktivitu přirovnali ke hře pro dospělé. Dítě si dokáže v hlavě "srovnat", že hraní nebolí a samo při něm někdy křičí či výská radostí. Nebude tak mít pocit, že jste dělali něco, co by vám bylo nepříjemné, a zároveň nebude mít dojem, že jde o něco nevhodného, o čem se nesmí nikdy mluvit. Vhodnou reakcí si tak položíte základní kámen pro budoucí sexuální výchovu.

Když vás přistihnou školáci

Přistižení dětmi ve školním věku už je složitější, než když vás nachytají děti zcela malé. Znovu je potřeba vžít se do pocitů vašeho potomka. Uvědomte si, že dítě vás nikdy nevnímá jako muže a ženu, tedy potenciální sexuální partnery, ale jako své rodiče, ke kterým vzhlíží a mají u něj autoritu. Zejména starší děti ve školním věku už o sexu nejspíš něco slyšely od svých spolužáků a kamarádů, ale to ani zdaleka neznamená, že by si dokázaly představit, že něco takového mohou provozovat jeho rodiče.

Psycholog Petr Ptáček * Narozen v roce 1975, vystudoval psychologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

* V současné době pracuje jako psycholog v PL - Bohnice a v soukromé praxi.

* Více informací najdete na adrese: www.psychoterapie-praxe.cz.

Věku dítěte přizpůsobte i své vysvětlení situace. Není potřeba poskytovat mu detailní anatomickou přednášku a klidně vystačíte s tím, že takto si dospělí lidé projevují svou lásku a náklonnost. Snažte se však opět vyhnout tvorbě umělých tabu. Odborníci často upozorňují na to, že naši předci žili a spali většinou v jedné místnosti, takže tabu týkající se nahoty a tělesných funkcí, včetně sexu, v podstatě neexistovala. Moderní společnost tato témata odsunula do sféry, o které se před dětmi nehodí mluvit, což má za následek malou informovanost, rozpaky a zbytečný stud. Uvědomte si, že mladší školní věk je pro vstřebání základů sexuální výchovy ideální a tento nepříjemný incident může být dobrou příležitostí k jejímu případnému zahájení.

Na druhou stranu se však nebojte určit jasné hranice. Rozhodně dítě netrestejte ani mu nenadávejte za to, že vtrhlo do ložnici zrovna, když jste byli v nejlepším. Trvejte však jasně na tom, že každý člen domácnosti má právo na své soukromí a že dítě musí před vstupem do vaší ložnice klepat a počkat na vaše vyzvání.

Kauza dospívající

Jestliže vás při sexu přistihne váš dospívající potomek, uvědomte si, že tato situace je nepříjemná a trapná pro obě strany. Dospívající si samozřejmě velmi dobře uvědomuje, při čem vás nachytal a je to pro něj stejně ponižující jako pro vás. Pokud nemá váš potomek sám tendenci tento zážitek rozebírat nebo se na něco ptát, nepitvejte ho, ani se nesnažte na toto téma vtipkovat. Jen ho opět upozorněte, že byste ocenili respektování soukromí a poukažte na to, že vy k němu do pokoje také nevtrhnete bez zaklepání, když má návštěvu.