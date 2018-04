Sex při menstruaci se do filmových 50 odstínů nedostal. Je stále tabu?

Ze zdravotního hlediska nepředstavuje sex při menstruaci riziko, pokud budete používat kondom (i během menstruace lze otěhotnět, i když je to méně pravděpodobné) a dodržíte hygienu.



„Mnohé ženy se obávají možných zdravotních komplikací spojených se sexem při menstruaci - od běžných zánětů počínaje přes snadnější přenos pohlavních chorob. Přestože došlo po revoluci k mírnému odtabuizování této praktiky a mnohé ženy ji vyzkoušely nebo občasně provozují, troufám si tvrdit , že pro většinu žen nepřináší žádné výrazné potěšení,“ domnívá se sexuoložka Laura Janáčková.

Do filmu bez tamponové scény

Tamponová scéna se stala jednou z nejdiskutovanějších částí první knihy E. L Jamesové o Christianu Greyovi a naivní Anastazii. Dominantní miliardář při ní vytáhne hrdince tampon předtím, než se pustí do divokého sexu. A zatímco se některým čtenářkám při této stránce zkřiví obličej do znechucené grimasy, mnohé fanynky trilogie ji považují za průlomovou. Do filmového zpracování se ale nedostala, podle režisérky filmu se o tom ani neuvažovalo.

„Odstraněním tamponu Christian naznačuje, že jeho touha po ní je větší než znechucení, které vypěstovala naše kultura k ženskému tělu a které pociťují muži i ženy,“ vysvětluje přitažlivost scény komentátorka Chelsea Summersová na stránkách The Guardian. Ona sama považuje sex při menstruaci za stejně běžnou věc, jako je menstruace samotná, a totéž očekává i od svých partnerů. Proto ji zklamalo hollywoodské rozhodnutí nemixovat sex a krev, i když třeba v hororech se to děje v znepokojivějším kontextu.



Většina žen ovšem nepřistupuje ke své periodě tak pragmaticky jako ona. Pro mnohé ženy je utrpením nebo dokonce prokletím, což není psychické nastavení, které je rozpálí do běla. I když je známo, že sex pomáhá tlumit menstruační bolesti a křeče (více zde).

Zvýšené libido

Najdou se ale i ženy, pro které na sexu při menstruaci je něco zvláštního a přitažlivého. Diskutující s přezdívkou Leena se na diskusním fóru eMimino svěřila, že se vždycky cítila při menstruaci velmi vzrušená, ale dokud nesdílela s partnerem určitou intimitu, neodvážila se mu o tom říct. Bála se, že by ji znechuceně odmítl. „Řekl mi, že mu to nevadí, že si vždycky myslel, že s tím mají problém ženy,“ napsala s dodatkem, že tak silné orgasmy jako při menstruaci v jiných dnech nezažívá.

Zvýšené prokrvení pánve i zvýšená hladina hormonů doprovázející periodu u některých žen nastartují libido. „Stává se mi, když jsem tak moc vzrušená, že se menstruace po dobu sexu zastaví,“ popisuje další diskutující. Mnohé páry si ale raději počkají na druhý nebo třetí den, kdy již krvácení není tak silné, ale citlivost ženina klína je stále velká.



„S přítelem to aplikujeme celkem často, mám v tomto období nejvíc chuť na sex a nevydržela bych to,“ souhlasila jiná anonymní přispěvatelka. Nejčastějším svědkem menstruačního sexu bývá koupelna, v jiných místnostech pak přichází na řadu tmavý ručník, který ochrání před nechtěnými skvrnami na povlečení, čalounění nebo koberci.

Milovníci krve

Novinářka Maureen O´Connorové, která se v magazínu New York věnuje článkům o sexualitě, se nedávno vydala po stopě tzv. „blood hounds“. Tak si říkají muži, které menstruační krev vzrušuje a cíleně sex (včetně toho orálního) během periody vyhledávají. „Pokud by byla menstruační krev podmínkou vzrušení muže, jednalo by se o fetišistickou fixaci,“ komentuje ovšem popisovanou erotickou zálibu sexuoložka Laura Janáčková.

Podle jejího velmi naturalistického popisu prý tyto muže na menstruační krvi vzrušuje zejména její pach a nasládlá chuť. A rozhodně se nejedná jenom o přírodní muže, O´Connorová zmiňuje popového zpěváka, slavného fotografa i manažera s drahými hodinkami, se kterými se její kamarádky při randění v New Yorku setkaly.



