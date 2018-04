Kdy s ním poprvé do postele? Dejte na intuici a rozum, radí koučka

Pocity jsou smíšené a zkonzumovaný alkohol rozhodování povážlivě vychyluje směrem k ano, chci tě, přestože rozum protestuje. Sklouzne se snadno, cesta zpět však neexistuje, nebo je velmi, velmi obtížná...

Jak tedy dlouho odolávat, aby neztratil zájem? Kdy se nechat svést, abych nevypadala jako děvka? A vůbec, co mužům imponuje víc - odmítavý, nebo smyslný přístup? Andílek, nebo ďáblice? Co si muži myslí o ženě, která "podlehla" hned na prvním rande, a co o té, která dlouhé týdny uniká?

Jisté je, že zaručený recept na to, kdy k tomu má dojít poprvé, neexistuje. Záleží na mnoha okolnostech, například jak dlouho se známe, za jakým účelem se scházíme. Má-li jít jen o flirt, není co řešit. Jde-li o takzvaně vážný vztah, platí ovšem jiná pravidla.

Rychlá kořist nebaví dlouho

"Nedávám ženám svou kůži zadarmo," řekl mi kdysi překvapivě jeden muž. Šlo o šedesátiletého umělce, ženami nasyceného až přesyceného. Dostal jich do postele mraky a v té době na tom už s potencí nebyl nejlépe, začal tedy dělat drahoty, stejně jako ženy.

Chytrá žena ví, že muž je svou podstatou lovec a rychlé "skolení kořisti" ho nudí. Vzrušující hrou je kličkování, příslib a odmítnutí, provokace a stažení se zpět do ulity. Samozřejmě správně nadávkované. Muži totiž touží po ženě, která je současně čistá a nevinná, zároveň však smyslná a chtivá.

Kdy se tedy spolu poprvé vyspat? Tuto otázku jsem položila i jednomu Rakušanovi, který toho o ženách věděl mnoho a byl to intelektuální erotoman, čili osoba nejpovolanější. "Musí vzniknout napětí, erotické dusno, které oba aktéři stupňují erotickou konverzací přes letmé doteky až po sex. Špatné je to uspěchat, ale i natahovat příliš dlouho. Jde o to, aby oba vycítili, kdy nastal ten správný moment. K tomu ale není třeba slov."

Inženýr Milan (37 let) mi odpověděl takhle: "Samozřejmě to zkusím hned na prvním rande, a když žena souhlasí a jde se mnou domů, vyspím se s ní. Pak ji ale bez milosti vypoklonkuju a už se jí nehlásím. Beru to tak, že je na to zvyklá, jsem chlap, čili proč bych toho nevyužil, ale jako partnerka u mě nepřipadá v úvahu."

Spoléhejte na intuici a zdravý rozum

"Už se mi párkrát stalo, že jsem váhala, jestli už ano, nebo to ještě oddalovat. Ale to je normální. Zažila jsem ovšem i opak, kdy muž nejevil žádný zájem, nevyvíjel žádnou iniciativu směrem k sexu. A to je pěkně demotivující, protože se sluší a patří, aby se o to aspoň pokusil. Zdrženlivost u muže, ještě k tomu ve stádiu námluv, je přece proti přírodě," říká dvaačtyřicetiletá manažerka Jana.

Žádný zaručený recept, kdy se spolu poprvé vyspat, se nenabízí. Nezbývá nic jiného, než se spolehnout na vlastní intuici a zdravý rozum.

Z mého soukromého průzkumu vyplývá, že k prvnímu sexu se pár odhodlá zhruba po týdnu, scházejí-li se každý den. Po měsíci, vídají-li se asi tak jednou týdně, a déle, je-li frekvence schůzek ještě nižší.

Za sebe bych dodala, že by žena nikdy (až na výjimky, jakou může být výrazně nesmělý muž) neměla sexuální sblížení iniciovat sama. K sexu by mělo dojít teprve tehdy, je-li si žena jista skutečným, hlubokým zájmem muže o svou osobu. Jedině v tom případě se sex stane mezníkem přechodu do dalšího, ještě hezčího stadia.