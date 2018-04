Sex po síti. Přesune se fyzická láska z postelí do počítače?

Markéta měla chuť na sex pořád a cybersoupravu s sebou tahala všude. Nasadil jsem si na hlavu korunku s elektrodami a ťuknul do kláves. Za okamžik už jsem splynul s jejím rozpáleným tělem.

"Reálný" virtuální sex je dnes méně fantazií, než byly nedávno mobilní telefony. Průlom nastane, jakmile se vývoj zaměří na stimulaci příslušných mozkových center. V pokusu psychologové zavedli do mozku laboratorních krys elektrody. Když zmáčkly správnou páčku, dostaly dávku sexu. Naučily se to rychle a nemohly se nabažit.

Problém je, že málokdo si pro libido nechá vrtat hlavu. Tak na to výrobci sexuálního vzrušení jdou zatím od periferie. Lepí elektrody na penis, prsní bradavky a jinde po těle. Vzruchy samy po nervových drahách doběhnou do příslušného centra v mozku. Takový virtuální sex se zbytkem člověčiny.

VYŤUKÁVANÝ SEX

Internetové sexování je lákavé. Můžete harašit do zbláznění nebo brouzdat v nejtvrdším pornu, aniž byste se museli červenat při koupi pornočasopisů. Ale teprve chat učinil z jednocestného doplňku autoerotiky interaktivní záležitost, která umožňuje sexuální prožitky sdílet a navzájem si je vyvolávat. Že se účastníci nevidí ani neslyší, je výhodou.

Erotické informace vyťukávané jedním si druhý umocní vlastní fantazií. Anonymita zvedá stavidla nejtajnějším přáním. "Nedělalo mi problémy mluvit otevřeně s někým, kdo mi byl neznámý a o kom jsem věděla, že neví, kdo jsem já," vysvětluje nick "nexxi" v diskusi o virtuálním sexu na ženském webu. Chat zatáhl do hry i ženy. "Porno prohlížejí více muži. Jsou častěji eroticky stimulováni vizuálně, zatímco ženy více dají na sluchové podněty," tvrdí Martina Venglářová, psychoterapeutka z pražského sexuologického centra GONA.

"Krmení uší" funguje i pomocí písmenek vyťukávaných na klávesnici. Je to vyťukávaný sex, říká se. Spousta žen přiznává, že je chatování silně vzrušuje. "Virtuální sex je nádherný. Měla jsem ho několikrát i s orgasmem," přiznává nick "chomáček". Ženy jej většinou berou jako samostatnou aktivitu. Doplněk nebo náhradu reálného sexu. Pokud chat takto berou muži, mají k tomu důvod: fyzický handicap, neschopnost navázat skutečný kontakt, strach z pohlavní choroby nebo selhání při reálném sexu. Většinou však chápou chatování jako ono "krmení uší". Cíl je stejný: dotlačit ženu k reálnému sexu. Mnoho chatů takovou výzvou vrcholí.

ŘEČIČKY - A SKUTEK UTEK?

"Muži, kteří o sexu výborně hovoří, bývají ve skutečnosti špatnými milenci," tvrdí Miroslav Plzák. Možná pro tento vžitý názor ženy neláká pokračování v reálu. Chatový partner je něco jako robertek. Uspokojí sám o sobě. Netřeba k němu mít živého chlapa.

Ale jsou odvážné výjimky. "Kluci, kteří měli velkou fantazii a byli šikovní na chatu, pak byli i hodně dobří v posteli. Už věděli, co mě dostane," svěřuje se nick "backie". Nejen náhražka, doplněk nebo zpestření sexu, ale příprava kvalitního pohlavního styku. "Víš, co ten druhý má opravdu rád a jak to má rád," pokračuje "backie". V reálném soužití může poznávání trvat léta. Metoda pokusu a omylu je zdlouhavá a lidé si neříkají, co by doopravdy chtěli. Ale na chatu ano, a když to náhodou sklouzne do reálu, stane se zázrak.

SEX MOZKŮ

Tvrdí se, že virtuální sex je pouhým vylepšením masturbace. "Umění psát jednou rukou se při něm bere jako velká výhoda," poznamenává psycholog John Suler. Řekl bych, že je to naopak. Masturbace je doplněním virtuálního sexu o dotykové podněty. Vzruchy předávané očima a ušima sexuální centrum pouze aktivují.

Ta správná nervová zakončení jsou nalíčena v místech, která bezprostředně souvisí s plozením. Je to zařízeno moudře. Vášnivým pohledem ani řečmi spermii do vajíčka nedostanete. Virtuální sex je sex mozků. Probíhá po internetu, v cyberprostoru. Je to cybersex. Aby byl dokonalý, je třeba vymyslet jiné páčky, než měla pokusná zvířátka. Takové, s jejichž pomocí bude jeden řídit pocity toho druhého. Přenos zajistí internet. Manžel na služební cestě v Japonsku přestane být problém. Každý večer spolu můžete mít cybersex. Prožitkem stejně dokonalý jako ten reálný. Navíc bez pachu po třech panácích skotské.

CO JE CYBERSEX?

Pojmem "cyber" se v erotickém byznysu označuje kdeco. Dokonalé napodobeniny penisu, all-body sexobleky, které vám přes počítač navodí vzrušivé pocity. Vyvíjejí se oblečky vybavené senzory a stimulátory, které mohou být dálkově řízeny druhou osobou. Už dnes je na trhu umělý pohlavní orgán Sinulator v obou verzích. Přiložíte jej, zapojíte přes USB do počítače a váš virtuální milenec jej přes internet může ovládat.

Pro cybersex je rozhodující, že jde o interaktivní virtuální sexuální setkání na dálku přes počítačovou síť. Sexování přes chat a ICQ k němu má blízko. "Cybersex je virtuální, umělý a technikou vyvolaný sex," definuje Marek Liška v článku o cybersexu. Přenos vzruchů do sexuálních center v mozku by to umožnil. Prožitek stejný jako v reálu, jen chybí pot a vzdechy. Takový destilovaný sex, výtažek zbavený člověčího balastu.

PROSPÍVÁ, NEBO ŠKODÍ?

"Podle Julie Heimanové z Bloomingtonské univerzity bude mít do deseti let s virtuálním sexem zkušenost každý. Souhlasím s ní. Myslím, že tyto formy sexualitu spíše obohacují," říká sexuolog Zlatko Pastor ze Soukromého sexuologického centra GONA v Praze. Nick "Pájinka" to potvrzuje osobní zkušeností: "Virtuální sex může obohatit i ten sex normální. Jak jinak sbírat zkušenosti a nápady, když kamarádi nefungují jako rádci a nevěrná být prostě nechcete?"

S tím Zlatko Pastor souhlasí. "Cybersex v podstatě nemůže být chápán jako nevěra," tvrdí. Lidé provozující cybersex opravdu nemívají pocit, že podvádějí svého partnera. Ale on to může vidět jinak. "Ten můj reálnej žárlí. Měla jsem kvůli sexu po netu už zabodlý nůž. Naštěstí jen v prkýnku," přiznává "backie".

CYBERSEX JAKO DROGA

Na cybersexu může vzniknout závislost jako na všem, co vzrušuje a uspokojuje. Nejde ani tak o počet hodin strávených na chatu. Důležité je, jak dalece vás pohltí a začne působit potíže. Noci u počítače nemusí ublížit osamělému důchodci. Přicházet denně do zaměstnání nevyspalý je však už problém. Vysedávat na chatu, zatímco partner marně čeká v posteli, to může zamíchat společným životem.

Čím virtuální sex tak přitahuje? Je pohodlný. Vždy při ruce, v teple domova, hygienický, bezpečný, anonymní a levný. Počítač nemusíte nalévat šampaňským, aby vám byl po vůli. Virtuální "milenci" se dohodnou zpravidla velice rychle, a když se omrzí, prostě se vypnou. Psycholožka Belfastské univerzity Monika Whittyová tvrdí, že pro mnoho lidí 21. století je láska jen otázkou kliknutí myší. Ale Zlatko Pastor vidí věc pozitivně. "Internetový sex neuvolňuje potlačené sklony, nemění psychiku, není jenom východiskem z nouze. Je zpestřením a obohacením. Čeká jej jistě velká budoucnost. Asi větší, nežli si dnes dokážeme představit. Cybersex ovládne 21. století, ale tělesný kontakt nenahradí."





Možná jste závislí na cybersexu, jestliže... * pravidelně trávíte významné množství času v chatových místnostech nebo používáte internetové komunikační programy k tomu, abyste si našli virtuálního partnera * trávíte u internetu mnohem více času než dříve * pravidelně používáte anonymní komunikaci k zapojení se do takových sexuálních fantazií, o kterých v reálném životě s nikým nemluvíte * očekáváte, že na internetu naleznete sexuální vzrušení nebo uspokojení * postupně přecházíte od cybersexu k sexu po telefonu, nebo dokonce k osobnímu setkání * ukrýváte své on-line vztahy před blízkými lidmi * cítíte vinu nebo stud, kdykoli se připojujete na internet * zjišťujete zprvu náhodné sexuální vzrušení a později je i aktivně vyhledáváte, kdykoli jste on-line * masturbujete během účasti na erotickém chatu * ztrácíte sexuální zájem o svého reálného partnera a dáváte přednost cybersexu Podle Radany Divínové, autorky knihy Cybersex - forma internetové komunikace