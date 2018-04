Převozníci sexu vyléčí zlomené srdce. Nový vztah u nich ale nenajdete

Termín převozník odkazuje na funkci takového milence či milenky - dostane dotyčného na druhý břeh, zpět ke svobodným a randícím. Americká Missourská univerzita se proto rozhodla zjistit, jak častý je tento fenomén mezi vysokoškolskými studenty.



Výsledek asi nikoho, kdo kdy viděl romantickou komedii nebo si sám prošel rozchodem, nepřekvapí. "Lidé opravdu využívají sex jako způsob překonání rozchodu (35 % účastníků) nebo pomsty bývalému partnerovi (25 % účastníků)," sdělila psycholožka Lynne Cooperová z americké univerzity. Spolu se studentkou Lindsay Barberovou zkoumaly sexuální chování 170 studentů během osmi měsíců po rozchodu.



K pomstě se uchylovali spíše ti, kteří byli opuštěni, než ti, kteří rozchod iniciovali. Tento poměr se ale vyrovnal během následujících pěti měsíců.



Podle sexuoložky Laury Janáčkové by se ale měly zejména ženy mít na pozoru. "Velkým rizikem je opětovné zklamání jejich očekávání a často popisovaný prožitek snížení vlastní hodnoty v situaci, kdy si uvědomí, že byly pouze využity. Na rozdíl od žen jsou muži schopni odosobněných sexuálních styků a tudíž promiskuitní život po rozchodu může byt pro ně rozptýlením a ubezpečením se ve svých možnostech výběru," dodává autorka knihy Muži chtějí potvory.



Podle Janáčkové je člověk schopen navázat plnohodnotný partnerský vztah po rozchodu až po nějaké době, kdy dojde k tzv. psychorozchodu. "Využití převozníků v tomto procesu je naprosto individuální. V praxi mám muže, kteří tvrdí, že bez jednorázového sexu v tuto dobu si to ani nedovedou představit, ale také ženy, pro které tento pokus znamenal ještě větší ránu pro jejich sebevědomí," vypráví zkušenosti svých klientů.



Nemrhejte energií k negativním cílům

Existují ale i ženy, které takový problém nemají, většinou se to týká zejména více sexuálně aktivních a promiskuitnějších žen a dívek. (Přečtěte si, proč se ženy pouští do náhodného sexu.) Jednou z nich je i pětadvacetiletá Bára, kterou nečekaně opustil přítel po dvou letech vztahu. "Byla jsem v hrozném šoku, najednou mi šlo sebevědomí úplně do háje. Takže jsem se sebrala, odešla na rockový koncert a sbalila jsem zpěváka kapely. Byl to naprostý opak mého bývalého a bylo to přesně to, co jsem potřebovala," svěřila se nám naše čtenářka. A dodává, že zklamaná nebyla proto, že od drsňáka v kožené bundě nečekala nic jiného, než lichotky a divoký sex.



Oproti tomu sex jako pomsta není dobrý nápad nikdy. Po potvrzuje i čtyřicetiletá Klára, která se takto kdysi chtěla pomstít jednomu muži. "Myslela jsem si, že tím, že mu svedu bratra, zasadím tvrdou ránu jeho sebevědomí. Ale dopadlo to přesně naopak, zamávalo to mnou a bohužel i tím svedeným bratrem, který si to chudák ode mě vůbec nezasloužil. I když je to víc než patnáct let, dodneška mě to mrzí," vzpomíná Klára.



Sex jako způsob pomsty by nikomu nedoporučovala ani sexuoložka Laura Janáčková: "To nikdy nemůže přinést nic dobrého, ostatně jako je to vždy, když mrháme svou energii k negativním cílům. Není nutné partnerské vztahy po rozchodu zatěžovat záští a nenávisti, vždy totiž hrozí velké riziko, že se to obrátí proti nám."