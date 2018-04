Sex po porodu: není kam spěchat

Problémy se sexuálním životem trvají podle odborníků asi rok. Žena nedostatek sexu fyziologicky ani nepociťuje. Kojící matky totiž ovlivňuje hormon prolaktin, který se vylučuje hypofýzou a způsobuje pokles sexuální apetence.

Kromě toho se o něm říká, že díky němu nemůže žena, když kojí, otěhotnět. Což ovšem není pravda.

Hormonální bouře

Dalším minusem pro sexuální život je pokles hormonů estrogenů. "Kojící žena většinou nemenstruuje, ženské hormony estrogeny jsou na nízké hladině, proto mají matky nejen nízkou sexuální apetenci, ale také nízkou vzrušivost pohlavních orgánů. Sliznice pochvy je tenčí, zranitelnější a pohlavní styk může být i bolestivý," vysvětluje gynekoložka Mirka Jonášová.

Někdy je za nechutí k sexu i špatně se hojící nástřih hráze po porodu. Podle Jonášové ovšem tato komplikace nastává zřídka a lze ji poměrně dobře léčit.

Za velkou část sexuálních problémů po porodu může psychika. Během těhotenství přiberou ženy na váze a podle psycholožky Zdeňky Sládečkové se pak mnohdy mylně domnívají, že všechna kila nechají v nemocnici.

Po porodu se pak subjektivně necítí dobře, mají nízké sebevědomí a pocit, že jsou neatraktivní. Navíc se v prvních měsících soustředí většinou jen na péči o dítě, manžela často vnímají jen jako živitele. Miminko si mnohdy berou na noc do postele, kde ho také kojí, což partnerskému soužití příliš nepřidá.

Madonin komplex

Za narušený sexuální život po porodu mohou ale také muži. Psychologové hovoří o takzvaném Madonině komplexu.

"Muži bývají dnes již běžně u porodu, někdy ale jen proto, aby vyhověli naléhání partnerky. Jsou svědkem bolesti a námahy, kterou žena během porodu vytrpí. Jsou také svědky druhé doby porodní, kdy se pochva roztahuje na obvod hlavičky dítěte, dochází k nástřihu či ruptuře hráze, krvácení a někdy i mimovolnému odchodu stolice při tlačení. Tyto zážitky mohou u nich vyvolat nechuť k sexuálnímu soužití, a to přesto, že si partnerky jako matky dítěte nesmírně váží," popisuje Jonášová.

Někdy také při oddalování pohlavního styku hraje u obou partnerů výraznou roli strach z dalšího otěhotnění.

Jak z toho ven?

Psycholožka Sládečková doporučuje co nejdříve se fyzicky vrátit do starých kolejí. Shodit kila, která vás trápí, posílit fyzickou kondici (při nikdy nekončící péči o miminko to jde mnohdy samo) a pečovat o svůj zevnějšek. Budete se tak cítit dobře a s vámi i váš partner.

Dalším bodem ke zdravému sebevědomí na mateřské dovolené je naučit se zvládat povinnosti a péči o rodinu, o dítě a nezapomínat přitom na vztah s partnerem.

"Je to otázka časového rozvrhu. Je vhodné dělat si časové rozvrhy den až týden dopředu. Promýšlet, jak si i s partnerem udržet láskyplnou komunikaci a plnohodnotný sexuální život," radí Sládečková. Nestyďte se požádat o pohlídání dítěte příbuzné nebo zajistit chůvu. Každá maminka by měla svému sebeobětování pro miminko dát jisté hranice.

Nezapomínejte také pečovat o vlastní psychiku. "Je nezbytné udělat si čas jen na sebe, na návštěvu fitness, kosmetičky či na své hobby. To by si každá maminka měla dopřát alespoň dvakrát týdně. Vhodné je také na chvíli změnit prostředí a pravidelně navštěvovat kamarádky či přátele," doporučuje psycholožka.

Maminka by se hlavně neměla do ničeho nutit, partner to stejně pozná a její snaha jí nakonec jen uškodí. Je dobré se s ním naopak domluvit, co by její zájem o něžnosti zvýšilo a jak jí může pomoci, aby byla psychicky i fyzicky v pohodě.