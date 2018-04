Sex po porodu: nebudu pro penis moc velká?

Obecně se ví, že nemáme-li po porodu chuť na sex, může za to nejvíc kojení neboli vysoká hladina prolaktinu. Dílčí úlohu sehraje únava z nevyspání a vyčerpání způsobené starostí o miminko.

"Většinou při řešení tohoto problému rozplétáme komplex důvodů obojího druhu. Přitom některé příčiny jsou řešitelné okamžitě. Do péče o dítě se víc zapojí partner apod. Jiné nikoli - například právě hladina prolaktinu," říká sexuoložka Hana Fifková. O poporodním stavu poševního vchodu se mlčí. Přitom po nastřižení a následném sešití se může ženě zdát její poševní vchod menší, zatímco po přirozeně vedeném porodu ho může naopak vnímat jako nezvykle roztažený.

Dovnitř už se nevejde

"Lékař mně při porodu nastřihl hráz a pak mě sešil. Měla jsem půl roku pocit, že se do mě už manžel nikdy nevejde. Styděla jsem se s ním o svých pocitech mluvit, a tak jsem se vymlouvala na únavu," vzpomíná třiatřicetiletá paní Eva. Naštěstí její partner vyslechl rady sexuologa a vyčkal, až sama bude chtít. "Ženy, které znovuzahájení sexuálního života po porodu uspěchají a do sexu se nutí, jsou ohroženy tím, že se chuť spíše nedostaví. Řeší totiž permanentní ´měla bych´, což znamená, že si naopak zablokují pocit ´už bych chtěla´", tvrdí Fifková.

Eva o svých pocitech s partnerem nemluvila a se svou obavou by se zřejmě nesvěřila ani sexuologovi. Ani Fifková prý neměla ve své praxi pacientku, která by něco takového řešila.

"Víc než o uspokojení muže bych se v takovém případě zaměřila na orgasmus ženy. Protože toho bývá často možné dosáhnout jen jedním způsobem, zatímco pokud muž nedosáhl vyvrcholení jednou cestou, zbývá mu ještě mnoho jiných. Význam soulože bych tolik nepřeceňovala - milovat se lidi mohou mnoha způsoby a je vcelku jedno, jak se dospěje k orgasmu - hlavně že se dospěje."

Měla jsem mindrák

Sedmatřicetiletá Martina zas popisuje svůj přirozený porod. "Odmítala jsem pomoc doktora, naštěstí jsem ji nepotřebovala, takže se dcera narodila spontánně, bez nástřihu, bez epidurálu. Jenže ještě roky po porodu jsem cítila, že je můj poševní vchod jak dveře do autobusové garáže a měla jsem z toho mindrák. Mluvit o něm nemělo smysl, protože by mi ´ji´ to stejně nezmenšilo," říká.

Anonymně ženy připouštějí: "Přepadaly mě nejrůznější pochybnosti a i já cítila, že manželův penis uvnitř jaksi kloktá, ale bylo mi trapné to nějak řešit, nehledě na to, že manžel si nestěžoval," tvrdí jedenačtyřicetiletá Klára. "Když o tom ale tak přemýšlím, vyhoval mu v té době víc orální sex. Možná, že i on rozdíl cítil, ale nechtěl mě ranit," dodává.

Jirka (45) však potvrzuje, že muži významný rozdíl nevnímají: "Sám jsem měl styk s několika ženami před porodem a pak po porodu, ale nikdy jsem žádné dramtické změny velikosti nezaznamenal. Ve všech případech ale myslím, že ty ženy o sex stály, a to je asi vždy to nejdůležitější. Aby žena byla na sex po porodu připravena, aby ho sama chtěla. Podpořil bych názory některých odborníků, že mnohem důležitější než porod jsou tělesné dispozice té které ženy."

Partnery Fifková varuje: "Ten, který by ženu frustroval tím, že styk není dost ‘těsný‘, jí skutečně nepomůže. Jen ji znejistí, a to se samozřejmě projeví ve společném sexuálním životě negativně i pro něj," uvažuje Fifková a dodává, že v sexu se musí hlavně hodně chválit.

Cvičte svaly dna pánevního

Vedle prolaktinu je problém velikosti a pevnosti sevření zřejmě okrajový a zdá se, že trápí spíš ženy. Ani muži si sexuoložce na těsnost pohlavního styku nestěžují. "Pokud jsem se s tím u některé dvojice setkala - a bylo to opravdu výjimečně - šlo to řešit poměrně jednoduše: žena může problému pomoci posilováním svalů dna pánevního. Nebo lze hledat jiné polohy, ve kterých penis muže více obemkne stisknutím nohou k sobě. Jiná dvojice změnila preference a víc přilnula k nekoitálnímu sexu a intenzivnějšímu dráždění penisu rukou či ústy," uvedla Fifková.

Pokud porod probíhá fyziologicky a nedojde k nějakým dramatickým vaginálním poraněním, nemusí se podle odborníků žena obávat změn. Pokud chce přece jen něco pro zpevnění udělat, stačí posilovat zmíněné svaly dna pánevního. Cviky spočívají v opakovaném stahování a povolování těchto svalů (jsou to ty svaly, které lidé používají například k zadržování moči).

Všechny ženy, které mají podobné pocity jako Eva s Martinou a Klárou, sexuologové pochopitelně uklidňují. Porod podle nich nehraje v prožívání sexu velikou roli. Pochva je elastická a je schopna se roztáhnout i stáhnout významným způsobem. Důležitý je spíše stav svalů - pokud se alespoň trochu netrénují, mohou s věkem hodně povolit, shodují se. Na rozdílech ve velikostech vagin se tedy podle odborníků nepodílí porody, ale spíše jiné dispozice: "Pokud je dívka či žena útlá, úzkoboká a drobná, znamená to jiné poměry v pánvi než u její statnější a ´lépe´ stavěné vrstevnice," vysvětluje Fifková.

"Plastika poševního vchodu se dělá. Lze ho zúžit a samozřejmě i rozšířit - i to je chirurgicky možné, ale proč by o rozšíření někdo stál?" Říká MUDr. Roman Kufa. "Spíš než plastický chirurg však takový problém řeší gynekologové. Je to jejich parketa. Já ve své praxi tuto operaci nenabízím."

Penis je moc velký

V ordinaci u sexuoložky se ukazuje, že těsnost pochvy je v porovnání s jinými problémy banalita. "Ženy si obecně stěžují na nadměrnou velikost penisů, a to bez ohledu na věk. Stížnosti na malé penisy ze strany žen nemám. Je to pravděpodobně proto, že u většiny žen je pro dosažení vzrušení a orgasmu důležitější dráždění klitorisu než samotné dráždění uvnitř v pochvě. Mnoho žen také říká, že - v ohledu vaginálního dráždění - je lepší stimulace prsty než penisem, protože jde o stimulaci mnohem diferencovanější a cíleně zaměřenou na důležitá místa uvnitř pochvy, což podle nich penisem až tolik nejde."

Pokud by ale některou opravdu trápilo, že ji má po porodu "jinou", nepomohlo by ani ujištění partnera ani odborníků a výrazně by trpěl ženin sexuální život, je možné zvážit vaginoplastiku. "Zákrok rozhodně není bez rizik a pokud ho některá žena podstoupí jen výhradně kvůli partnerovi, aby mu zlepšila prožitek, doporučila bych jí spíše místo plastického chirurga vyhledat nového laskavějšího a ne tolik na sebe zaměřeného partneta," uzavírá sexuoložka Hana Fifková.