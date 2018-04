Sex po porodu může být značný problém

Ačkoli je porod považovaný za nejhezčí poslání ženy, může se do značné míry negativně podepsat na jejím sexuálním životě. Potvrzuje to rozsáhlá studie, kterou provedl Birminghamský porodnický institut mezi 482 ženami. Výsledky výzkumu odhalily, že téměř třetina britských žen trpí po porodu bolestivou souloží a celá polovina z nich uvedla, že po porodu řešila nejméně jeden problém, který se týkal sexu.

Studie dále ukázala, že rodičky opětovně zahajují svůj sexuální život průměrně po osmi týdnech. Extrémní variantou bylo zahájení sexu pouhý týden po porodu, či na druhé straně návrat do milostného života, který trval více než rok. Odborníci se shodují, že na to, jak rychle začne být žena opět sexuálně aktivní, má vliv především průběh porodu. Nejrychleji se k sexu vracejí ženy po císařském řezu a nejdéle to naopak trvá matkám, které rodily za pomoci kleští či jiných pomůcek. Nicméně lékaři doporučují, aby ženy v období šestinedělí zachovávaly absolutní sexuální abstinenci. V tomto období totiž dochází k postupnému zotavování těla, zavinuje se děloha a rodidla i prsy ženy jsou mimořádně citlivé a bolestivé. U žen, které rodily za pomoci kleští, se dokonce doporučuje se sexem počkat alespoň deset týdnů.

Studie britských porodníků dále ukázala, že 87 procent žen řešilo bezprostředně po porodu minimálně jeden zdravotní problém. Nejčastěji uváděly zdravotní komplikace Asiatky, starší ženy a matky, kterým se narodilo velké dítě, nebo jejichž porod trval mimořádně dlouhou dobu. Jako nejběžnější komplikace se přitom jeví právě sexuální problémy, s nimiž se potýká více než polovina žen. Stejné množství žen v poporodním období obtěžuje inkontinence, tedy samovolný únik moči.

I v této oblasti existují však rozdíly mezi různými typy porodů. Zatímco o bolestivé souloži se zmiňovalo pouhých 19 procent žen po císařském řezu, stejný problém mělo už 34 procent rodiček, které rodily normálním způsobem a víc než 36 procent těch, které absolvovaly porod kleštěmi. Porod kleštěmi je nejproblematičtější i z hlediska obecných zdravotních problémů, v porovnání s císařským řezem jimi trpí o 26 procent víc žen.

"Věříme, že studie pomůže ženám i odborníkům ve vzájemné komunikaci," prohlásila porodní asistentka Amanda Williamsová, která se na studii podílela. "Ženy po porodu mají například velmi často zdravotní problémy s oblastí hráze, ale nedokáží o svých potížích mluvit, protože toto téma je v naší společnosti stále tabu. Je potřeba, aby si ženy uvědomily, že zdravotní a sexuální problémy po porodu nejsou normální a je nutné hledat pomoc."