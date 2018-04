Sex po porodu ženy bolí i 18 měsíců, dokonce i po císařském řezu

Kvalitní prožitek z prvního sexu po porodu omezují fyzické i hormonální změny žen. Negativní vliv na pohlavní styk může mít podle odborníků i snížené sebevědomí ženy po porodu, únava či bolesti. Právě bolestmi při sexu trpí podle nejnovější australské studie 9 žen z 10. Téměř čtvrtina žen navíc pociťuje bolesti při souloži i po 18 měsících od porodu.

Císař před bolestivým sexem neochrání

Bolestivost pro ženy může být způsobena několika faktory - kvůli hormonům se snižuje lubrikace pochvy, ženu mohou trápit stehy po episiotomii nebo způsob sešití neodpovídá její předchozí fyziognomii (lidově řečeno ji doktor sešije moc nebo málo). Právě poslední dva body jsou také jedním z důvodů, proč by některé ženy chtěly podstoupit císařský řez dobrovolně a plánovaně. Podle výzkumu Murdochova dětského výzkumného ústavu provedeného na více 1200 australských prvorodičkách to však není dobrý nápad.



Když nechce muž Narození potomka může pěkně zamávat i otcem a jeho sexuálními touhami. Přečtěte si, co je to Madonin komplex.



Z nejnovější australské studie vyplývá, že u žen, které rodily císařským řezem, se zdvojnásobuje pravděpodobnost výskytu bolesti při sexu i po 18 měsících od porodu ve srovnání se ženami, které měly přirozený porod.

„Překvapily nás dvě věci,“ uvedla jedna z autorek výzkumu Stephanie Brownová. „Zaprvé skoro všechny ženy při prvním sexu po porodu pociťují bolest, ať už je to šest týdnů nebo třeba až šest měsíců po porodu. Zadruhé je to pak vyvrácení převládající představy, že ženy po císařském řezu mají menší pravděpodobnost obtíží v sexuální oblasti. Není to tak.“

Nejen bolesti a nepříjemné fyzické pocity, ale i únava či psychické zábrany, kdy se žena obává, že nebude svého partnera již přitahovat, patří podle australských dat mezi hlavní příčiny nechuti k sexu.

Počkejte alespoň 6 týdnů a zapojte fantazii

„Ideální doba pro první poporodní sex je ve chvíli, kdy je žena připravena po fyzické i psychické stránce. To znamená, pokud jsou všechna poranění dohojena, žena nekrvácí z dělohy, nemá příznaky infekce, abnormální výtok, teploty a bolesti. Po psychické stránce hraje často velkou roli únava a aklimatizace v nové životní situaci u obou partnerů,“ uvedla Petra Vrzáčková z Gynekologicko-porodnické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. Lékařské Fakulty Univerzity Karlovy v Praze s tím, že párům doporučuje dodržovat sexuální abstinenci po celou dobu šestinedělí.

Tipy pro lepší sex Naučte se dýchat, kupte si vibrátor a zpomalte

V případě, že páry s vaginálním sexem nepočkají, může si žena přivodit nepříjemná zranění. „Jedná se především o riziko infekce, neboť děloha po porodu i oblast šití poranění pochvy a vulvy jsou centrem snížené obranyschopnosti,“ dodala Vrzáčková.

Přestože může být první pohlavní styk po porodu pro část párů problematický, obnovení pohlavního života většinou nezpůsobuje zásadní problémy. Důležitá je komunikace partnerů, odhození studu a třeba i vyzkoušení něčeho nového.

Nejste v tom sama Sex po porodu řeší maminky v diskusi na eMimino.cz.



„Sex totiž nemusí nutně znamenat pohlavní styk. Proto je mnohdy vhodné začít jemným laskáním a mazlením a společně tak překonat zábrany, které mohly vzniknout v důsledku těhotenství a porodu,“ řekl Adam Durčák, marketingový ředitel sexshopu Růžový slon. „Důležitá je také změna techniky při sexu. Je dobré vyzkoušet nové polohy a způsoby laskání. Párům doporučuji rovněž různé lubrikační gely, jako je například olivový či mandlový olej,“ doporučuje novopečeným rodičům.