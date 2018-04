Na sex po porodu čekají páry 6 týdnů, ale i půl roku. Kde je problém?

Základní radou lékařů i sexuologů je nikam nespěchat. Záleží zejména na tom, jak se cítíte, u každého trvá zotavení po porodu jinak dlouho. Roli hraje také to, jestli jste rodila vaginálně, či císařským řezem, jak moc jste se potrhala nebo vás lékaři nastřihli, jak dobře vás sešili nebo jak rychle se hojíte. Gynekologové běžně doporučují s plnohodnotným sexuálním stykem počkat po prohlídce v šestinedělí, kdy se lékař ujistí o zavinování dělohy a správném srůstání případných jizev.

Podle nedávného průzkumu ve Velké Británii prodělá natržení, nebo nástřih při přirozeném porodu kolem 85 procent rodiček. Z těchto žen znovu zahájilo sexuální život do šesti týdnů necelých 20 procent, kolem třetího měsíce po porodu se pravidelně milovalo 60 procent z nich a po půl roce to bylo již 90 procent. Tři procenta dotázaných žen se k milostnému aktu s penetrací odhodlala až po roce od narození dítěte, píše britský list DailyMail.

Bolest při vniknutí

„První pokus nic moc, ani se tam nemohl dostat a stejně to bolelo, tak jsme to ukončili. Asi snad napočtvrté se dalo hovořit o sexu, který se dal jakž takž snést, ale já z toho nic neměla, bolelo to. Teď, skoro devět měsíců po porodu, je to už ok. Ale do toho půl roku teda nic moc,“ popisuje svou zkušenost s poporodním milováním jedna z diskutérek na webu eMimino.cz.

Lékaři však varují před tím, aby se partneři do sexu nutili i za cenu bolesti, namísto očekávaného potěšení by si ho mohli naopak na delší dobu znechutit. To ovšem neznamená, že se pár musí zcela vzdát něžností a vzájemného uspokojování jinými způsoby, třeba ústy nebo rukou. Masáže, masturbace a postupné „roztahování“ prsty jsou pak způsoby, jak se může návrat k běžnému sexuálnímu životu urychlit.

Nedostatečná lubrikace

Při milování je u novopečených a kojících matek běžné, že se omezí lubrikace vagíny, a sex by jim tak mohl být nepříjemný nebo dokonce způsobit drobná potrhání. Tento stav nemá nic společného se vzrušením a přitažlivostí ženy k partnerovi, na vině jsou hormony.

Problém se dá celkem snadno vyřešit dostatečnou lubrikací pomocí gelů. Ty na bázi vody jsou levnější, ale spotřebujete jich více, protože vysychají. Lubrikační gely na bázi silikonu vydrží déle a stačí jich méně, ale hůře se dostávají z ložního prádla a mohou být problematické pro některé alergiky.

Přílišná „volnost“

Zatímco některé ženy si připadají po porodu příliš „těsné“, jiné se potýkají s přesně opačným problémem. „Čekala jsem, že už to nebude takové jako dřív, ale takto ne. Dole je to hodně rozvolněné, manžel ve mně jakoby plave. Požitek skoro žádný. Skoro ho necítím,“ stěžuje si anonymní diskutérka v internetové diskusi.

V takovém případě je (stejně jako po porodu celkově) doporučováno provádět Kegelovy a další cviky na posilování pánevního dna (podívejte se, jak na ně), které pomůžou svalům k jejich opětovnému zatažení. Pokud problém přetrvává i přes pravidelné a poctivé cvičení, měla by se žena obrátit na gynekologa. Možností řešení je několik, včetně operativní labioplastiky (více zde) nebo její neinvazivní varianty (více zde).

Únava a nezájem o sex

Sexuální život po narození dítěte znesnadňuje i řada psychických faktorů. největším problémem bývá únava a vyčerpání matky, která chce každou volnou chvilku, když dítě spí, strávit stejným způsobem. Vlivem hormonů je navíc její pozornost stoprocentně soustředěná na dítě a vlastní libido často ustupuje do pozadí. Takový stav ovšem netrvá navždy.

„První měsíce po porodu jsem byla jako v jiném světě, manžela jsem sice vnímala, ale jeho potřeby podstatně méně, hlavní pro mě byly potřeby dítěte. Naštěstí mi na rovinu řekl, že to chápe, ale že jsme stále také partneři a měli bychom si najít čas na to, abychom byli milenci. Nejdřív jsem se trochu urazila, za pár dní mi to ale všechno tak nějak docvaklo. A když si na sebe tu chvilku uděláte, přijde pak i to libido zpátky,“ popisuje třicetiletá Markéta svou zkušenost.

I ženy, které o sex po porodu zájem mají, mohou pociťovat zábrany. Většinou jsou spojené se změnami na jejich těle jako přibrání na váze, strie, „vytahané“ břicho a prsy a cokoliv dalšího, co na sobě žena objeví v zrcadle a dříve to tam neviděla. A jak ztracenou sebedůvěru získat zpět? Bloggerka Michelle Maffei matkám radí vyhradit si chvíli na péči o sebe, obléci se do „nemateřského“ oblečení, začít cvičit, vyrazit do salonu krásy a hlavně požádat okolí o pomoc, která ženě umožní si odpočinout od neustálé péče o dítě.

