Sedm důvodů, proč může být sex lepší po padesátce

Sex je přirozenou součástí života a pokud vám zdraví dovolí, může být jeho nedílnou částí až do konce. Ano je pravda, že po přechodu může sex trochu zkomplikovat hormonální nerovnováha, ale její příznaky jako jsou třeba nepříjemné návaly, se dají zmírnit jak léky, tak i bylinkami či například cvičením jógy.



„Menopauza je pro mnohé ženy vyčerpávající jak fyzicky, tak psychicky. Ženy mají pocit, že jejich sexuální život skončil, ztrácejí chuť na sex nebo se stydí o svých problémech mluvit. Chybějící sexuální apetit, podrážděnost, výkyvy nálad, úzkost nebo vyčerpanost je důsledkem snižování hladiny ženských hormonů estrogenu a progesteronu, ale také testosteronu, díky kterému ženy cítí chuť na sex. Velké množství žen je pak negativně ovlivněno také psychicky, jelikož mají pocit, že jsou po přechodu málo ženami,“ vysvětluje lékařka Radka Gregorová.

S poklesem estrogenu souvisí také horší schopnost dosáhnout orgasmu, nedostatečně se prokrvují sliznice a vaginální tkáň oslabuje, což může způsobovat při sexuálním styku bolest.

„Tyto nepříjemnosti nejsou nevyhnutelné, vždy je dobré je konzultovat s ošetřujícím gynekologem, který může navrhnout postup léčby,“ uvádí doktorka Gregorová.

Ženská sexualita přechodem prostě nekončí. Většina žen si po přechodu užívá milostný život plnými doušky a není důvod, proč by neměly.

„Neotravuje vás menstruace. Neobtěžují vás děti v domě. Můžete mít sex v jakémkoli pokoji v domě,“ vyjmenoval pro magazín Health.com některé z výhod sexu po přechodu doktor Irwin Goldstein, ředitel San Diego Sexual Medicine z Alvarado Hospital. A těch výhod je více.

Nemusíte se bát, že otěhotníte

Sex ve věku kolem čtyřicítky může být sice skvělý, ale možná jste v tomto období příliš zaneprázdněná vypravováním dětí do školy, budováním své kariéry a navíc se musíte při sexu chránit, abyste neotěhotněla.

Věk mezi čtyřicítkou a padesátkou je stále úzkostným obdobím pro mnoho žen, protože ještě mohou otěhotnět, řekla doktorka Margaret E. Wiermanová, profesorka medicíny, fyziologie a biofyziky z University of Colorado Health Sciences Center v Denveru.

S příchodem menopauzy tento stresující faktor odpadá. Navíc se už navždy zbavíte tamponů, vložek, antikoncepčních pilulek, pesarů nebo i kondomů. Těch samozřejmě jen za předpokladu, že žijete v trvalém monogamním svazku.

Můžete si užívat nepřerušovanou soulož

Po padesátce je většinou nepravděpodobné, že by vás při milostném aktu vyrušily vaše děti, nebo vás nenechaly v noci vyspat, což k chuti na sexuální hrátky také nepřidá. Jak říká doktorka Amanda Richardsová, profesorka porodnictví a gynekologie z University of Miami’s Miller School of Medicine, dostatek času hraje při sexu obrovskou roli.

Dokonce i ženy po přechodu, které rodily v pozdějším věku, si sexu užijí více, jelikož děti už jsou odrostlejší, nezávislejší a jejich rodiče tak mají více času pro sebe a pro svůj vztah.

Víte velmi dobře, co chcete

Ve zralém věku už znáte svůj život a sami sebe, znáte své potřeby a touhy, dobře víte, co vám dělá v posteli dobře a nestydíte si o to říci. Navíc podle odborníků jsou starší ženy otevřenější experimentování na poli sexuálních prožitků.

Menopauza je podle doktorky Richardsové velkým zvratem pro většinu žen, mnoho z nich si uvědomí, že odsunuly svou sexualitu na druhou kolej na moc dlouho a pokud ji nebudou používat, přijdou o ni. Se sexem je to totiž podobné jako se sportem nebo učením, pokud nebudete trénovat, můžete ho zapomenout.

Můžete mít chuť na sex více než dříve

Hormonální nerovnováha může sice způsobit pokles sexuální touhy, ale zdaleka to nemusí být případ každé ženy po přechodu. Zvláště pokud jste až do přechodu užívala antikoncepční pilulky, může se touha najednou zvýšit, říká doktorka Richardsová.

Ke zvýšení touhy může také pomoci hormonální substituční terapie, i když podle Richardsové se terapie v kombinaci estrogen a progesteron obecně už moc nedoporučuje kvůli zvýšenému riziku srdečních chorob a dalších zdravotních problémů. Existují však i jiné volby, například hormonální terapie obsahující testosteron, která může podle Richardsové zvýšit chuť na sex.

Doktorka Gregorová zase při snížené sexuální touze radí nevyhýbat se sexu.

„Právě pravidelný styk a prokrvování vaginy zlepšuje touhu i sexuální prožívání. Existují také podpůrné léky dodávající do těla ženy potřebné hormony nebo také lubrikační gely. Vyplatí se také posilování svalů pánevního dna,“ doporučuje doktorka Gregorová.

Jste finančně zabezpečná

Po padesátce většinou končí stresující a zdánlivě nekonečné splácení hypotéky a vy si tak můžete konečně dovolit pořídit si třeba luxusní spodní prádlo. „Starší ženy obecně bývají více rozhazovačné co se týče romantických večeří, relaxačních víkendových pobytů a celkové péče o tělo, než když byly mladší,“ říká doktorka Richardsová.

Po překročení padesátky navíc také ubývá stresu z honby za kariérou a vy si tak můžete lépe vychutnat svůj sexuální život. Podle doktorky Richardsové má totiž stres velmi negativní efekt na sexuální touhu.

Lubrikant zlepší váš milostný život

Je pravda, že hormonální změny po menopauze mohou vést k sušší poševní sliznici, což může znepříjemňovat pohlavní styk. Ovšem tento problém má velmi jednoduché řešení a tím je lubrikační gel. Na trhu je jich velké množství, takže můžete zkoušet a experimentovat i v této oblasti.

Doktorka Richardsová radí poohlédnout se po speciálních lubrikantech, které podporují vazodilataci neboli rozšíření cév a pomáhají tak zvýšit potěšení při sexu.

Problémy vašeho partnera jsou řešitelné

„Jednou z nejhorších nočních můr žen v menopauze je svoboda mít sex kdekoli, ale s partnerem, který to kdekoli dělat nemůže,“ říká doktorka Goldsteinová.

Ať už se jedná o problém jako je předčasná ejakulace, erektilní dysfunkce či nízká hladina hormonů, moderní medicína nabízí léčbu.

„Stejně jako u žen i u mužů je v pozdějším věku důležitý hlavně pravidelný sexuální styk. V prvé řadě je nejčastějším problémem porucha erekce a horší schopnost dosáhnout orgasmu. Na vině jsou zase hormony – u mužů tedy hlavně pokles testosteronu. Předcházet těmto problémům lze čilým sexuálním životem a konzultací s odborníkem, který může doporučit vhodná léčiva podle konkrétního problému,“ vysvětlila doktorka Gregorová.

A pokud se pánové neodhodlají k léčbě, může to mít podle doktorky Richardsové i pozitivní stránku pro jejich partnerky. Starší muži jsou kvůli problém s výkonností otevřenější k používání vibrátorů.