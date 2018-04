Pět důvodů, proč mohou mít ženy po padesátce nejlepší sex

Studie, která zkoumala ženy ve věku průrměrně kolem šedesáti let, dokonce potvrdila, že jejich spokojenost se sexem s věkem dokonce roste.

Podle spisovatelky a novinářky Suzanne Braun Levine není vysoký věk překážkou spokojeného sexuálního života, naopak je jeho předpokladem. Protože většina žen už ví, co chce a co nechce.

Ona sama strávila mnoho let hovory s dámami vyššího věku, při nichž probíraly mimo jiné jejich soukromý život, sexuální uspokojení a partnerská očekávání, a své poznatky sepsala do knih, které patří nejen v USA k bestsellerům.

"Jak řekla jedna z nich: Proč jsou lidé ve vyšším věku spokojeni se svým sexuálním životem? Možná proto, že se konečně naučili očekávat méně a více si vážit toho, co se povede," poznamenává Suzanne Braun Levine v magazínu Huffington Post. A jaké jsou další její argumenty?

1. Můžete oddělit sex a rozmnožování

Vlastně musíte. Ženy v přechodu nebo ty, které mají za sebou hysterektomii, už se zkrátka nemusejí strachovat, že přijdou do jiného stavu. Což je velmi uvolňující a osvobozující, když vezmete v potaz, že už od puberty bylo každé milování (až na to, kdy je v plánu počít) zdrojem mírného či většího stresu. Sex je prostě zábava jako návštěva kina nebo procházka se psem.

2. Můžete oddělit sex od lásky

Prakticky celý život jste "jela" v romantických představách o spřízněných duších, lásce až za hrob a mužích, kteří nade vše milují kupování pugetů růží, povalování ve vaně za svitu svíček nebo psaní milostných esemesek. Věk vám však dal nejen vrásky a šediny, ale také životní nadhled a zkušenosti.

Mnoho žen se navíc v tomto věku ať už dobrovolně nebo nedobrovolně (v důsledku rozvodu nebo ovdovění) postaví na své nohy a začne mnohem více rozhodovat o svém životě i o svém potěšení. A třeba přijdou i na to, že skvělý sex můžete prožít nejen bez lásky (to jde koneckonců v každém věku), ale také bez vážného vztahu nebo dokonce i bez toho, že by dotyčný byl váš kamarád.

3. Nemusíte se nikomu zpovídat

Možná se nedovedete smířit s představou dámy v letech coby rebelky, ale zeptejte se třeba mladých odvedle, jestli jejich maminka na "stará kolena" trochu nezlobí.

Možná i vy znáte z okolí příklady žen, které teprve po menopauze začaly dělat opravdu jen to, co samy chtějí, přestaly se ohlížet na to, co tomu řeknou lidi, a konečně těží z toho, že se nemusí nikoho ptát na dovolení. I když jejich dospělé děti to nevidí zrovna rády... Teď je ten správný čas na to vyzkoušet nové pozice, nové partnery nebo třeba i sex se ženou.

4. Konečně s vámi nelomcují hormony

S přechodem jste se nezbavila jen otravné menstruace, ale také nepříjemného fyzického i psychického pnutí, emocionálních bouří, hádavé nálady a dalších projevů PMS. Není to paráda?

5. Víte, jak dosáhnout orgasmu

A nejen to, také vaše i partnerovo tělo vás nutí hledat nové cesty k oboustrannému uspokojení. Podle Suzanne Braun Levine navíc mnoho žen popisuje zlepšení nejen v sexuální, ale také v emocionální rovině, protože díky většímu důrazu na předehru (tělesnou blízkost, objetí a polibky) mohou i dlouhodobí partneři zase cítit blízkost a intimitu jako kdysi zamlada.