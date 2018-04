Sex na táboře. Studenti prozradili, co se odehrává ve stanech

Na sexuální zkušenost jsem se zeptala studentů prvního ročníku gymnázia Na Zatlance, kteří vyplnili anonymní dotazník.

Čtěte v magazínu Rodina DNES Více o táborových láskách si přečtěte v pátek 26. 6. 2015 v příloze MF DNES Rodina DNES. Nabídneme rozhovor se sexuoložkou i táborovou vedoucí a nastíníme také, jak s dětmi mluvit o sexu.



Zhruba dvě třetiny dotázaných nezískaly na táboře žádné sexuální zkušenosti. Ale ani tak nejsou zkušeností nepolíbení - buď si všimli románku svých spolutáborníků (což probíhalo třeba tak, že se pár vodil za ruce), nebo jim ostřílenější kamarádi peprnosti vyprávěli. Teď konzervativnější z vás možná lehce zatrnou - dva mladí lidé do dotazníku napsali, jak jim jejich kámoš barvitě líčil, kterak přišel na táboře o panictví, další naznačili zkazky o orálním sexu.

Čtyři studenti (patnáct až šestnáct let) přímo napsali, že na táboře měli pohlavní styk. Zbytek měl v příslušné kolonce: „maximálně nějaké první dotyky nebo líbání, rozhodně nic víc“, „něco málo tam probíhalo“, „zažila jsem mazlení, líbání, hru flaška“ a podobně. Tři dívky naznačily negativní zkušenost s drobným obtěžováním, jedna napsala, že „jeden kluk na mě pořád sahal, i přes můj odpor“.

Studenti nezávisle na sexuálních zkušenostech prožívali a prožívají hlavně platonické letní lásky, na které se hezky vzpomíná. Trvaly třeba jen týden a pak už se nikdy neviděli („bez pokračování“, „chvilková záležitost“, „částečné pobláznění“, „pokukovali jsme po sobě“). Což znamená, že mladí lidé spolu hned nesouloží. Ne všichni, ale většina si počká.

Abyste byli klidnější, poučte je

Pokud máte doma zdravé vztahy a znáte svoje dítě, odhadnete sami, co mu na táboře hrozí nebo nehrozí a jak s tím zacházet. Inteligentní rodiče vědí, že některým věcem musí nechat volný průběh, a to, co ovlivnit můžou, ovlivní.

Táboření bez starostí Jak vybrat ten nejlepší tábor pro děti a jak na něj svou ratolest připravit, zjistíte v diskusi na eMimino.cz.

Zdůrazňujte potomkům, že do čtrnácti jsou pod zákonem, což ale neznamená, že úderem patnácti musí okamžitě začít sexuálně žít. Mluvte s nimi, jak se bránit případnému nátlaku (a jak se ten nátlak vlastně projeví), a když už mají o sex zájem, řekněte jim, jak a proč se chránit.

Inteligentní rodiče také nepošlou dítě na „no name“ tábor, kde neznají táborníky ani vedoucí, jenom proto, že patří k těm levnějším a jinde už nemají volno.

A pak už zbývá jen věřit v příčetnost dítěte a v to, že svět není divočina.