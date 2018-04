Sex na jednu noc, nebo láska na první pohled?

Sociolog Anthony Paik provedl nedávno výzkum, jehož cílem bylo změřit kvalitu vztahů v závislosti na době zahájení společného sexuálního života. A došel k překvapivým výsledkům. Ačkoli výzkum odhalil, že průměrná kvalita vztahu je velmi vysoká, když partneři s intimnostmi vyčkávají, v krátkodobých známostech spatřuje Anthony Paik také silný potenciál.

První pusa na třetím rande?

Své o tom ví i třicetiletá učitelka Kamila, která vždy přistupovala ke svým zásadám svědomitě a svůj milostný život podřídila pravidlu: první polibek na třetí schůzce, po dvou týdnech společný víkend, se sexem počkat co nejdéle. Jenže jednou zásadová slečna učitelka potkala v baru pohledného mladíka. Elektrické napětí, které mezi nimi okamžitě vzniklo, nešlo ignorovat. Dvojice skončila v hotelovém pokoji.

Druhý den ráno se Kamila probudila s kocovinou a obrovskými výčitkami. Bylo jí však natolik zle, že nesebrala dostatek síly k útěku. David jí však překvapil výbornou snídaní, ještě jednou jí odhláskoval své celé jméno a celý den nevytáhli paty z postele... A Kamila? Ta je vděčná osudu za to, že porušila své zásady. Dneska jsou s Davidem manželé a plánují potomka.

Touha vs. očekávání

Je sice pravda, že sexuální přitažlivost je záležitost instinktu a rychlé fyzické sbližování dvou protějšků se řídí spíše principy přírody, než lidskou logikou. Jenže šanci potkat pana Pravého pravděpodobně nezablokuje ani tak naše zbrklé sexuální puzení, jako spíš vlastní přehnané představy a očekávání. Třeba Kamila. Dokud nepotkala svého současného manžela, vždycky jí záleželo na tom, aby se začínající vztah vyvíjel podle jejích představ. Na své partnery kladla velmi vysoké nároky a někdy až naivně očekávala, že ten druhý vstupuje do vztahu se stejnou vidinou - vidinou pohádkové svatby, nejlépe v horizontu několika měsíců.

"Od krátkodobých známostí, aférek a milostných románků očekávají milenci jediné: sexuální zážitek. Naproti tomu, když do vztahu vstupujeme s nadějí, že z něj vyplyne vážná známost, nemusí to tak nutně cítit oba partneři," potvrzuje vedoucí americké studie Anthony Paik.

Nechci se vázat...

Paik rozděluje lidi na romantické a neromantické typy osobností. Romantici podle něj hledají vážný vztah, zatímco jejich skeptičtí kolegové nevidí v dlouhodobých známostech nic přínosného. Jeho výzkum překvapivě odhalil, že v partnerském svazku je zaháčkováno mnoho lidí, jejichž záměrem rozhodně není si tento vztah do budoucnosti uchovat. Tito "neromantici" jsou zpravidla náchylnější k jednorázovým aférkám a jejich minulost lemuje větší počet sexuálních partnerů.

Titulem neromantika by se mohl rozhodně pyšnit Roman. Čtyřiatřicetiletý redaktor společenské rubriky dělá vše proto, aby se neusadil. Ačkoliv má již přes půl roku přítelkyni, růžovou budoucnost svému vztahu nemaluje. Svou známost chápe spíše jako prodloužení nočního flámu a pravidelný "zdroj" potěšení. Ve vážném vztahu nespatřuje Roman nic výhodného a proto není ochoten do něj vložit svůj čas a energii. O tom, co se stane s citovými investicemi jeho přítelkyně, se můžeme už jen dohadovat.

Pohádka začíná v posteli

To však neznamená, že by se naopak romantický typ nemohl odhodlat k sexu na jednu noc. Jen od něj nebude nic očekávat. A čím nižší očekávání, tím víc bude oslněn případnými atraktivními vlastnostmi svého protějšku. Jakmile této krátkodobé romanci dá, na rozdíl od "neromantika", šanci, může se z nočního sexuálního dobrodružství vyklubat něco mnohem kvalitnějšího a dlouhodobějšího.

Anthony Paik proto nevidí důvod, proč jednorázové aférky zavrhovat. Zároveň však upozorňuje na nebezpečí pohlavních nemocí. "Je velmi pravděpodobné, že lidé zapojení v krátkodobé sexuální známosti mají hned několik konkurenčních partnerů."

Láska na první pohled může snadno znamenat to samé, co láska po první promilované noci. Záleží na tom, jestli budete mít to štěstí a zapletete se zrovna s "romantikem". Jak po jednorázové aférce poznat, jestli stojí za to dát vztahu šanci, však už americká studie nenaznačuje. Poslechnout občas své vášně namísto rozumu ale může zkusit každý. I princ na bílém koni si musí někdy odpočinout. A třeba to bude zrovna ve vaší posteli...