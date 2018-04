Sex na internetu? Běžná věc!

Největší potřebu navázat nový vztah mají ti, kterým je mezi 24 až 25 lety. Mnoho žen-uživatelek se ovšem k "randícímu" webu připojuje už mnohem dřív: v osmnácti letech, naopak muži nechávají internetové vztahy právě až na věk kolem pětadvaceti. - viz grafy zde

Velký rozdíl mezi pohlavími představuje také motivace, proč se lidé chodí na web vůbec seznamovat. Zatímco asi 45 % žen čeká něco vážného, 32 % mužů chce sex. U žen je to jen desetina připojených. Vyrovnaná je skupina těch, co si chtějí jen tak zaflirtovat. U žen i mužů je to něco kolem třetiny.

Soudě podle jednotlivých krajů, by se dalo říct, že Pražané randí šestkrát víc než na Vysočině, ale tady hraje velkou roli dostupnost internetu.

Poslední část průzkumu se věnuje sexuálním praktikám. Potvrzuje se to, co se "tak nějak ví". Anální sex nepatří k nejoblíbenějším činnostem v českých postelích. Čtvrtina žen ho nezkoušela a další čtvrtina ho nesnáší, snese ho 20 % uživatelek a asi 10 % ho miluje. Co na to muži? Skoro 45 % ho nikdy nezkusilo. Stejné množství jako u žen ho snese a něco kolem 17 % ho prý miluje.

Kolik lidí je registrováno

na www.rande.cz muži 147.876

ženy 57.151

lesbičky 5.451

gayové 8.133

Orální sex je na tom úplně opačně. Přes 80 % mužů ho miluje. A ani ženy se tady nedrží příliš zpátky (přes 70 %). Nesnáší ho asi procento žen a dvě procenta uvádí do rozpaků, u mužů jsou tyto kategorie mimo hranice měřitelnosti v procentech.

Kde jsou uživatelé nejvzrušivější? U žen jsou erotogenní zóny rovnoměrně rozložené (rty, uši, vnitřní strana stehen, prsní bradavky, pohlaví, šíje, podbřišek ). U mužů jasně vede pohlaví!

A kde mají sex nejraději? Vynalézavost by tu byla, ale přece jen je většina konzervativní. Vede postel, které dává přednost zhruba pětina mužů i žen, 16 % obou se rádo sprchuje, v přírodě prý 15 %. Před letní sezónou by se měli mít na pozoru návštěvníci bazénů, 11 % dotázaných to má rádo právě tam.

A zhruba stejná skupina miluje americký způsob ztráty panenství a panictví, tedy milování v autě. Pět procent si oblíbilo výtah a čtyři procenta pracoviště. Pak jsou tu dvě skupiny exhibicionistů a milovníků adrenalinu (po dvou procentech): na veřejnosti a v dopravním prostředku. No, a 14 % mužů i žen vyznává názor: hlavně že je sex, takže kdekoliv! - viz grafy zde