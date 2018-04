Sex má na paměť ve vyšším věku lepší vliv než sudoku či šachy

Demence, zmatení a ztráta paměti postihují výrazně častěji seniory, kteří po sedmdesátce přestávají s pohlavním životem. Naopak milostně aktivní lidé jsou ve výborné mentální kondici i před osmdesátkou. Tvrdí to lékaři z univerzity v Rostocku.

"Výsledky naší studie jasně dokazují, že pokud člověk zůstane sexuálně aktivní i v pozdním věku, pomáhá mu to zůstat aktivní i mentálně," tvrdí profesor Peter Kropp z Rostocku.

Mladí lidé do třiceti let si myslí, že sex je přestane bavit po padesátce. Když jim je čtyřicet, zvýší hranici na sedmdesát. A po padesátce věří, že budou mít sex do osmdesáti.

Pohlavní život a jeho forma se s věkem proměňují, ale sexuální život jako takový nemusí ustat vlastně až do smrti. I mazlení a objímání v posteli po osmdesátce je součástí sexuálního života a má blahodárný vliv na zdraví člověka.