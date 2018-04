Sex je passé, i v našich ložnicích mají přednost telefony a počítače

Muži zjednodušeně řečeno potřebují ženy na sex a ženy muže k zabezpečení rodiny. Jenže s novými technologiemi je stále víc mužů, jejichž potřebu uspokojí obrázky kolikrát lépe, než přece jen již opotřebovaná a okoukaná manželka po několika dětech.

Ženy pomalu přestávají být pro muže nepostradatelné, zatímco muži pro ženy ne, protože žádná nejmodernější audiovizuální technika rodinu zajistit nepomůže.

„Není to nijak masový úkaz, ale závislost na audiovizuální erotice se v posledních letech vyskytuje v naší klinické praxi stále častěji,“ připouští sexuolog Jaroslav Zvěřina. Vysvětluje, že je to dáno rozvojem mobilní i IT technologíí a širokou a snadnou dostupností audiovizuální erotiky na internetu i v různých sexshopech.

„Ženu propadlou masturbaci u počítače jsem zatím neviděl,“ říká Zvěřina. Zato muži, kteří se stali na audiovizuální erotice dokonce závislí, jsou podle něj někdy schopni u počítače trávit dlouhé hodiny denně a masturbací přitom realizují své sexuální potřeby.

„Dosti často je k léčení přivedou jejich manželky, a to nejen proto, že jsou pochopitelně mužem zanedbávány, ale také proto, že se na svého pornografií zaujatého mužského už nemohou dívat,“ uvedl pro OnaDnes.cz Jaroslav Zvěřina.

Existuje tlačítko „vypnout“

A nejde jen o absolutní nahrazení manželek pornografií, spíš o to, že kvůli dostupnosti náhradních řešení, přichází manželský sex o své původní preference. I když tedy partneři sdílejí společné lože, počet milování klesá. Leckterým dvojicím se i v posteli zdá zajímavější chatování s přáteli na Facebooku než vzájemná náklonnost. Technologie dostávají přednost.

Výzkumníci z Durhamského Centra pro sex, gender a sexualitu zjistili, že čtyřicet procent respondentů odložilo sex kvůli technologii, hlavně smartphonům a tabletům. Jiní zas uvedli, že sexuální aktivitu urychlili, aby mohli zase jít odpovídat na zprávy. Navíc se třetina zpovídaných párů přiznala k tomu, že přerušila sex, aby mohla vzít telefon.

„Někdy jsme spolu v posteli, já sjíždím Facebook a on si zase surfuje na nějaké sportovní aplikaci. Dobře si uvědomujeme, že doslova sedíme spolu v jedné posteli, a přitom žijeme v jiných světech,“ poznamenala jedna účastnice průzkumu, který měl za cíl ukázat veřejnosti, že u každé technologie existuje tlačítko „vypnout“, které lze použít, pokud se chceme věnovat opravdu jen jeden druhému.



