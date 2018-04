Sex i láska jsou pryč. Možná vám pomůže psycholog

Pan a paní K. jsou manželé pětadvacet let. Pan K. má ovšem už třiadvacet let mimomanželský vztah. Milenka však žije na druhém konci republiky, a tak se vídají jen občas. Jejich vztah trvá dlouho i díky tomu, že jsou si stále vzácní. Paní K. na to před deseti lety čirou náhodou přišla: její manžel v domnění, že manželka spí, telefonoval milence. Paní K. ovšem nespala a celý rozhovor vyslechla. Situaci se snažila řešit různě. Také měla mimomanželský vztah. Manželství však stále trvá. Nastalou situaci respektuje, zvykla si na to, že manžel má kromě ní ještě někoho. Stále s ním však chce být a uznává nyní i jiné hodnoty.