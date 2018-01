Pouta i sex se stejným pohlavím. Co se bude v roce 2018 dít v ložnicích?

14:00 , aktualizováno 16:30

Ať už za to může fakt, že 21. století před několika dny dosáhlo plnoletosti, nebo neustávající trend „50 odstínů“, můžeme se v tomto roce těšit na pořádně vášnivé chvíle. Podle australské sexuoložky zažijeme letos v ložnici méně nudné rutiny a více experimentů. Do našeho sexuálního života by navíc měla konečně vstoupit také virtuální realita.