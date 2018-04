Když jsme nastydlí, máme větší chuť na sex. Může za to evoluce

Je možné, že v nás rýma nebo nachlazení dokáže vyvolat pocity vzrušení? Působí chřipka jako afrodiziakum? Stimuluje kašel naše libido? Takové a další zvláštní otázky si položil psycholog Shawn Smith, který se v rámci jedné pozoruhodné studie snažil přijít na to, proč jeho pacienti vykazují větší sexuální náruživost právě v době, kdy jsou nemocní.

Jeho bádání pak mimo jiné potvrdilo, že náš imunitní systém je úzce provázán se sexuálními hormony a že nás tento vztah ovlivňuje v mnoha směrech. A to i ve velmi překvapivých konotacích...

Jako by to bylo naposled

Podle psychologa funguje naše imunita jako šestý smysl. "Imunitní systém je vysoce komplikovaný komplex, jehož projevy výrazně působí na naše chování," komentuje doktor Smith svou analýzu, která byla zveřejněna v magazínu Psychology Today.

V reálu to pak funguje třeba tak, že náš imunitní systém vycítí možné nebezpečí a následně začne připravovat tělo k relevantní reakci. Může se tak snadno stát, že organismus vyhodnotí i "nevinnou" chřipku jako rizikovou situaci. Ať už je to adrenalin nebo jen evoluční touha zachovat si rod, poblázněné hormony pak tělu naznačí jediné: užij si to!

Orgasmem k lepší obranyschopnosti

K vysvětlení tohoto kontroverzního fenoménu přispívá i další výzkum prezentovaný na Psychology Today, který byl proveden na Wilkes-Barre University v USA. Zde vědci testovali fyzickou odolnost více než stovky studentů v souvislosti s jejich milostným životem.

Respondentům, kteří patřili ve zkoumaném vzorku k sexuálně nejaktivnějším, bylo v krvi detekováno největší množství imunoglobulinu - protilátky, která tělo chrání před zdraví škodlivými viry a bakteriemi.

Sex je tedy nejen zajímavým doplňkem horečky, ale dokonce nám může i zachránit život. "Sex posiluje imunitu mimo jiné tím, že během orgasmu se zvyšuje počet leukocytů v krvi," komentuje příznivé účinky milostného života psycholog Smith a dodává, že právě na leukocytech (neboli bílých krvinkách) je vystavěna funkce imunitního systému.

Sex na předpis

Další studie o pozitivním vlivu sexuálního života na naše zdraví se pak shodují, že milování zbavuje tělo stresu a podporuje relaxaci, při níž dochází k regeneraci organismu.

Pro zahnání podzimního splínu či nachlazení se tedy namísto šalvějového čaje raději zahřejte milováním. Oboje prospívá zdraví, to druhé je ovšem o poznání příjemnější.