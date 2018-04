Sestavte si redukční menu, na kterém si i pochutnáte

Snídaně

Mléčná rýže s kokosem

Příprava: 10 minut + vaření 45 minut

Pro 4 osoby

* 350 ml polotučného mléka

* 150 ml kokosového mléka

* 1 špetka soli

* 1 lžička másla

* 1/2 lžičky strouhané limetkové kůry z neošetřovaného plodu

* 40 g cukru

* 125 g rýže

Na ozdobu:

* limetková kůra

* plátky kokosu

1. Mléko i kokosové mléko nalijeme do hrnce. Vmícháme sůl, máslo, strouhanou kůru a cukr, na mírném plameni přivedeme k varu.

2. Vsypeme rýži, necháme přejít varem, ztlumíme plamen na minimum a hrnec zakryjeme pokličkou. Vaříme asi 40 až 45 minut, pokličku nezvedáme. Po uvaření necháme rýži ještě chvíli bobtnat. Rozdělíme do misek sek a ozdobíme limetkovou kůrou a kokosovými plátky.

1 porce = 1 150 kJ

Lososová pomazánka

Příprava: 30 minut + vaření 45 minut + namáčení 12 hodin

Na 8 porcí

* 200 g bílých fazolí

* 1 cibule

* 1 stroužek česneku

* 1 lžíce olivového oleje

* 400 ml rybího vývaru

* 100 g uzeného lososa

* 2 lžíce creme fraiche (příp. zakysané smetany)

* 1 lžíce strouhaného křenu

* 1 lžíce posekaného kopru

* sůl

* bílý pepř

* celozrnný chléb

* kopr na ozdobu

1. Fazole přes noc namočíme, aby změkly. Cibuli a česnek oloupeme, posekáme najemno a osmažíme na rozpáleném oleji. Zalijeme vývarem a vložíme do něj fazole. Na mírném plameni vaříme asi 45 minut doměkka. Scedíme, vývar zachytíme. Rozmačkáme vidličkou fazole, přiléváme vývar tak, aby nám vzniklo pyré. Necháme vychladit.

2. Lososa nakrájíme na proužky, pár si jich schováme stranou na ozdobu. Většinu spolu s creme fraiche a křenem rozmixujeme mixérem. Spolu s koprem lososovou směs vmícháme do té fazolové a dochutíme solí a pepřem. Mažeme na 1 krajíc chleba, zdobíme kouskem lososa a snítkou kopru.

1 porce = 1 160 kJ

Svačiny

Květákový salát

Příprava: 25 minut

Pro 4 osoby

* 800 g růžiček květáku

* 200 g ředkviček

* 200 g salátu

* 1 mrkev

* 2 lžíce jablečného octa

* 2 lžíce červeného vinného octa

* 4 lžičky slunečnicového oleje

1. Květák vaříme v osolené vodě asi 5 minut. Propláchneme pod studenou vodou a necháme okapat. Ředkvičky nakrájíme na tenké plátky. Salát zbavíme košťálu a natrháme na kousky. Mrkev oloupeme a nastrouháme najemno. Všechnu zeleninu dáme do mísy, zalijeme oběma octy a olejem a dobře promícháme. Osolíme, opepříme.

1 porce = 550 kJ

Pomerančový jogurt

Příprava: 15 minut

Pro 4 osoby

* 400 g bílého jogurtu

* 2 lžičky medu

* 1 menší mrkev

* 1 pomeranč

* 2 lžičky posekaných pistácií (nesolených)

1. Jogurt vložíme do mísy a pořádně v něm rozmícháme med. Mrkev oloupeme a nastrouháme najemno. Až na 2 lžíce, které si schováme na zdobení, vmícháme do jogurtu. Pomeranč oloupeme, zbavíme i bílé slupky, nakrájíme na plátky. Zachycenou šťávu spolu s polovinou plátků také vmícháme do jogurtu. Ten rozdělíme do sklenic. Ozdobíme zbylou mrkví, zbylými pomerančovými plátky a posypeme pistáciemi.

1 porce = 490 kJ

Obědy

Těstovinový salát

Příprava: 30 minut

Pro 4 osoby

* 240 g těstovin

* 2 svazky rukoly

* 80 g nivy nebo jiného sýra s modrou plísní * 40 g vlašských ořechů

* 4 lžíce jablečného octa

* 4 lžičky olivového oleje

* sůl a pepř

1. Těstoviny uvaříme podle návodu na obalu. Scedíme a v sítu propláchneme pod studenou vodou, necháme okapat.

2. Rucolu omyjeme, očistíme a natrháme na menší kousky. Sýr nakrájíme na menší kousky.

3. Polovinu ořechů rozmixujeme s trochou vývaru z těstovin, octem a olivovým olejem. Osolíme, opepříme. Těstoviny promícháme s rukolou, zalijeme ořechovým dresinkem, dobře promícháme a rozdělíme na talíře. Každou porci posypeme sýrem a ozdobíme zbylými ořechy.

1 porce = 1 750 kJ

NÁŠ TIP Tento oběd je ideální zabalit si s sebou do práce nebo na cesty. Místo nivy můžete dát třeba mozzarellu.

Hovězí se zeleninou

Příprava: 30 minut

Pro 8 osob

* 1 kg hovězího zadního

* 2 celé fenykly

* 2 stonky řapíkatého celeru

* 2 mrkve

* 50 g slaniny

* 2 kořeny petržele

* 4 lžíce oleje

* 500 ml masového vývaru

* 2 bobkové listy

* 2 cibule

* pár kuliček pepře

* sůl

* mletý pepř

* 800 g vařených brambor

1. Fenykly omyjeme, vyřízneme košťál a nakrájíme na měsíčky. Celer omyjeme, očistíme a nakrájíme šikmo na tyčinky. Mrkve a petržel oloupeme a nakrájíme na větší kousky.

2. Maso omyjeme, osušíme, osolíme a opepříme. V hrnci rozpálíme 2 lžíce oleje, na něm ze všech stran opečeme maso a pak jej vyjmeme. Na zbylém oleji opečeme slaninu, přidáme zeleninu a rovněž chvilku restujeme. Do hrnce vložíme kuličky pepře a bobkový list a zalijeme trochou vývaru. K zelenině přidáme zpět i maso, přikryjeme a 2–2,5 hodiny na středním plameni dusíme. Podle potřeby podléváme vývarem a pečeni otáčíme. Na závěr osolíme a opepříme. Podáváme s vařeným bramborem.

1 porce = 1 650 kJ

Špenátové noky

Příprava: 30 minut + vaření 25 minut

Pro 4 osoby

Na noky:

* 225 ml zeleninového vývaru

* 125 g krupice

* 250 g měkkého tvarohu

* 1 vejce

* 1 lžíce nasekané petrželové nati

* 1 lžíce nasekaného kerblíku

* sůl

* muškátový oříšek

Obloha:

* 400 g špenátu

* 1 šalotka

* 5 lžic másla

* sůl, muškátový oříšek

* hoblinky parmazánu na ozdobu

1. Vývar přivedeme k varu, vsypeme krupici. Za stálého míchání asi 2–3 minuty vaříme, poté sejmeme ze sporáku a za občasného promíchání necháme cca 10 minut bobtnat.

2. Tvaroh smícháme s vejcem a posekanými bylinkami, vmícháme nabobtnalou krupici a ochutíme solí a muškátovým oříškem. V dalším hrnci necháme vařit osolenou vodu. Z tvarohové směsi dvěma lžícemi formujeme noky a vaříme ve vroucí vodě asi 10 minut.

3. Špenát omyjeme, očistíme, nakrájíme nahrubo a necháme dobře okapat. Šalotku oloupeme a nakrájíme najemno. Na pánvi rozpálíme lžíci másla, vložíme špenát a chvilku restujeme. Ochutíme solí a muškátovým oříškem. Zbylé máslo rozpustíme v hrnci.

4. Noky vyjmeme z vody, na talíře rozdělíme špenát, na něj vložíme noky, polijeme rozpuštěným máslem a posypeme hoblinkami parmazánu.

1 porce = 1 600 kJ

Večeře

Dršťková polévka

Příprava: 30 minut + vaření 30 minut

Pro 6 osob

* 800 g drštěk

* sůl

* 400 g vařeného hovězího předního

* 2 mrkve

* 200 g celeru

* 2 cibule

* 1 stroužek česneku

* 1 lžíce sádla

* 2–3 lžíce vinného octa

* 1 l hovězího vývaru

* 1 bobkový list

* sůl a pepř

1. Dršťky umyjeme pod tekoucí vodou a vložíme do hrnce. Zalijeme vodou, tak aby byly ponořené, přidáme lžíci soli a asi 20 minut vaříme doměkka. Slijeme, necháme trochu vystydnout a nakrájíme na tenké proužky. Uvařené hovězí maso rovněž pokrájíme na proužky.

2. Mrkev, celer, cibuli a česnek oloupeme. Mrkev a celer nakrájíme na nudličky, cibuli a česnek na kostičky. Zeleninu na rozpáleném sádle orestujeme do zlatohněda. Přidáme dršťky a maso a podlijeme octem. Přidáme bobkový list a dochutíme solí a pepřem. Necháme asi 10 minut povařit, dochutíme a servírujeme.

1 porce = 1 150 kJ

NÁŠ TIP Dršťky se dají koupit i předvařené a zamražené, je s nimi mnohem méně práce a jejich úprava s sebou nenese nepříjemný zápach.

Hráškové pyré s krůtím masem

Příprava: 35 minut

Pro 4 osoby

* 2 cukety

* sůl

* pepř

* 1 lžička bílého vinného octa

* 400 g hrášku

* 4 tenké krůtí plátky (cca 120 g)

* 2 plátky parmské šunky

* 4 lístky čerstvé šalvěje

* 2 lžíce olivového oleje

* 75 ml bílého vína

* 1 lžíce creme fraiche

* 4 krátké špejle

* máta na ozdobu

1. Omyté cukety nahrubo nastrouháme. Necháme vařit 100 ml vody s trochou soli a octem. Cuketu a hrášek vložíme do vody a pod pokličkou 6–8 minut vaříme.

2. Krůtí maso naklepeme. Plátky parmské šunky rozpůlíme, na každý krůtí plátek položíme kousek šunky a šalvěj. Přehneme a sklepneme dohromady, propíchneme špejle. Na pánvi rozehřejeme olej a maso z každé strany 2–3 minuty opékáme. Ochutíme.

3. Výpek na pánvi zalijeme bílým vínem, necháme povařit. Do horké omáčky vložíme zpět plátky a dochutíme.

4. Cuketu a hrášek spolu s creme fraiche a pár mátovými lístky rozmixujeme na kaši.

5. Na talíře položíme plátek, přelijeme omáčkou, vedle dáme cuketovo-hráškové pyré. Ozdobíme mátou.

1 porce = 1 200 kJ

Salát s fazolkami a žampiony

Příprava: 35 minut

Pro 4 osoby

* 1 kg zelených fazolek (i mražené)

* 200 g cherry rajčátek

* 50 g žampionů

* 60 g plátků pršutu

Na dresink:

* 4 lžíce olivového oleje

* 3 lžíce citronové šťávy

* 1 lžička medu

* 1 lžíce pokrájené pažitky, sůl

1. Fazolky omyjeme, očistíme a v osolené vroucí vodě asi 8 minut vaříme. Zchladíme pod tekoucí studenou vodou a necháme okapat. Rajčata omyjeme a rozčtvrtíme. Žampiony očistíme a nakrájíme na plátky. Plátky šunky opečeme na rozpálené pánvi bez tuku a na ubrousku z nich necháme okapat přebytečnou mastnotu.

2. Na dresink smícháme olej s citronovou šťávou, medem a 1–2 lžícemi vody. Osolíme.

3. V miskách promícháme fazolky s rajčaty a šunkou, zalijeme dresinkem a podáváme.

1 porce = 1 000 kJ