Šest zneklidňujících faktů o kofeinu

Je těžké se kofeinu vyhnout, je prakticky všude kolem nás od kávy a čaje přes limonády a energetické nápoje až po čokoládu.



Čistý kofein je hořký, bílý prášek, který působí jako psychoaktivní stimulační droga, stimuluje centrální nervovou soustavu a dočasně potlačuje únavu, zbystřuje myšlení, zlepšuje koncentraci a bdělost. Dokonce může způsobovat i mírnou euforii.

Tento nejrozšířenější stimulant na světě má však i negativní vlastnosti. Více než pět šálků kávy denně zvyšuje riziko srdečních onemocnění. Jelikož je kofein diuretikum může také ve větším množství způsobovat problémy s ledvinami. Podle některých studií přechodně zvyšuje krevní tlak u lidí, kteří nepijí kávu pravidelně.

Kofein také může zvyšovat riziko osteoporózy. Při nadměrném příjmu kofeinu v těhotenství může dojít ke snížení růstu plodu. Kojící ženy, které holdují kávě, mohou vypozorovat podráždění dítěte a nespavost, denní dávka kojících matek by tak neměla přesáhnout 2 až 3 šálky kávy.

Kofein se z kávy vstřebává po několika minutách po požití, u čaje to trvá déle, protože obsahuje jiné alkaloidy, které vstřebávání kofeinu oddalují. Kofein tělo opouští asi 5 až 6 hodin po požití.



Kofein se nachází v různém množství nejen v kávových bobech, kolových ořeších a listech čajovníku, ale také ve fazolích a bobulích guarany a v dalších téměř 60 rostlinách.



Investigativní reportér Murray Carpenter se ve své nové knize "Caffeinated" ponořil do tématu o tomto stimulantu. Autor tvrdí, že podceňujeme téměř všechno o kofeinu, jeho široké působení v našem každodenním životě, jeho zdravotní výhody, jeho negativní dopad na naše tělo a zvyky.

"Lidé fungují měsíce, roky, dokonce desetiletí bez vynechání kofeinu jeden jediný den, což hodně napovídá o tom, jak mocný je," říká Carpenter, který odhalil překvapivá fakta o kofeinu.



1. Zdravá dávka kofeinu je velmi individuální

Podle lékařů je obvykle bezpečné přijmout něco mezi 300 až 400 miligramy kofeinu denně a většina milovníků kávy se tohoto množství drží. Ale zatímco něčí organismus 300 miligramů kofeinu bez problémů zvládne, pro jiného člověka to může být příliš vysoká dávka. Zdravá dávka kofeinu je tak velice individuální, záleží na tom, zda jste kuřák či jaké máte genetické predispozice k metabolizaci kofeinu.

"Ženy, které užívají antikoncepci, metabolizují kofein dvakrát pomaleji. A kuřáci metabolizují dvakrát rychleji. Někteří lidé mají genetické dispozice k pomalé metabolizaci kofeinu a ti jsou na kofein velmi citliví," vysvětlil Carpenter.

2. V kávě je mnohem více kofeinu než v kolové limonádě

"Většina limonád kolového typu, které obsahují kofein, mají asi 35 až 40 miligramů kofeinu na 3,5 decilitru nápoje," uvedl Carpenter.



I pět kolových nápojů denně znamená jen mírný příjem kofeinu v porovnání s tím, co vypije většina konzumentů kávy. Kofein v kávě je více koncentrovaný, takže i šálek slabé kávy (1,5 dcl) má téměř dvakrát tolik kofeinu jako plechovka limonády. Silná káva by podle Carpentera dokonce mohla obsahovat až třikrát tolik kofeinu co limonáda.

3. Jeden šálek silné kávy denně stačí k vytvoření závislosti

Většina lidí, kteří pravidelně konzumují 100 miligramů kofeinu denně (odpovídá asi třem plechovkám kolové limonády nebo jednomu až dvěma šálkům kávy), zažije po náhlém vysazení abstinenční příznaky.

Podle dietoložky Lenky Kaprhálové je to především snížení tlaku, které se projeví motáním či bolestí hlavy. Snížení přísunu glukózy do mozku způsobí podrážděnost, nesoustředěnost, pocit únavy či studených končetin. Snížená tvorba "akčních" hormonů pak podle Kaprhálové může za snížení výkonnosti a únavu.

Kaprhálová vysvětlila, že kofein způsobuje "podráždění" jater, které na tento pokyn reagují vyloučením glykogenu (cukru) do krevního oběhu. Proto můžeme díky kávě potlačit hlad, protože organismus obdrží svoji dávku energie a symptomy hladu zmizí. Dále má kofein vliv na rozšíření cév, proto často uleví bolesti hlavy (způsobené zúžením cév v mozku). Přísun kofeinu aktivuje "akční" hormony, které nás drží v pohotovosti.

"O závislosti můžeme hovořit teprve tehdy, pokud se po vysazení kofeinových nápojů objeví únava, roztržitost, bolesti hlavy. Vše se odvíjí od celkového režimu," uvedla Lenka Kaprhálová, která doporučuje u jedinců závislých na kofeinu snižovat dávky postupně, kávu nahrazovat jiným teplým a chutným nápojem (roibos, čaje ze zázvoru, máty).

4. Předávkování může způsobit problémy

"Jedním z nejčastějších problémů s konzumací velkého množství kofeinu je nespavost," říká Carpenter a dodává, že efekt kofeinu na spánek je velmi individuální. Někteří lidé mohou pít kávu těsně před spaním a budou spát jako mimina. Jiní, pokud si dají kávu po večeři, budou ležet v posteli s prudce bušícím srdcem a rozlétanými myšlenkami.

Kofein také podporuje úzkost, kterou už tak trpí hodně lidí a kofein ji může ještě o hodně zhoršit. Dalším problémem podle Carpentera je potřeba potravinových doplňků nebo i léků k potlačení účinků kofeinu. Lidé se celý den povzbuzují kávou a večer se potřebují zklidnit, aby mohli usnout. Na řadu tak přicházejí buď pilulky na spaní, nebo pivo. Alkohol ale narušuje spánek a ráno se člověk probudí unavený a rychle zase sáhne po kávě.

"Je to začarovaný kruh," říká Carpenter, kterého překvapuje, že lidé většinou podceňují sílu této drogy.



"Vždyť jedna lžíce – asi 10 gramů – vás zabije," uvedl Carpenter.



5. Je jednoduché vybudovat si toleranci vůči kofeinu

Kofein je opravdu velmi účinný na zvýšení duševní bystrosti a soustředění, výzkumy také ukazují, že podporuje atletické výkony. Nicméně tyto pozitivní vlastnosti se obvykle vytrácejí při pravidelné konzumaci kofeinu.



"Většina lidí si vybuduje toleranci, takže káva, kterou dnes vypijete, nebude mít stejné účinky jako ten první šálek, co jste si dali," vysvětlil Carpenter.



Ovšem na rozdíl od jiných drog stačí kofein na nějakou dobu vysadit, projít si abstinenčními příznaky a jste zase na začátku. Organismus bude na kofein reagovat stejně silně jako dřív.



6. Přírodní kofein není lepší než ten syntetický

Podle Carpentera je jedno, zda je kofein získán z rostlin, ve kterých se přirozeně vyskytuje, nebo vyroben v laboratoři, ve skutečnosti je to ta samá chemická látka.



Syntetický kofein je levnější, a proto také častěji používaný. Přírodní a chemický kofein by však měli mít stejné účinky, podle Carpentera není pravda, že by přírodní kofein poskytoval nějaké zdravotní účinky navíc.



Většina kofeinu v limonádách je podle Carpentera synteticky vyráběna v čínských farmaceutických továrnách.