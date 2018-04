Šest triků, jak se zabalit, aby kufr tolik nevážil

Jestliže se chystáme vyrazit autem či autobusem, zvolený typ zavazadla ani jeho váha nás moc trápit nemusí. Batoh i kufr se vždy podaří nějak napasovat do zavazadlového prostoru.



Horší to je, pokud se chystáme letět za teplem. V oblacích se totiž každé kilo navíc počítá. Letecké společnosti si proto váhu zavazadel i jejich rozměry pečlivě hlídají.

1 Kufr versus taška

Na palubu letadla si můžete vzít zavazadlo s maximálními rozměry 55 x 40 x 20 cm. Nejlepší volbou je menší cestovní kufr či taška kompaktních rozměrů, do které se vejde vše, co potřebujete. Pokud máte tašku či kufr do zavazadlového prostoru, narazit můžete s jejich váhou, která bývá u nízkonákladových přepravců většinou 15 kg. U některých neevropských přepravců si však pohlídejte i povolené rozměry zavazadel, abyste u odbavovací přepážky nebyli nepříjemně zaskočeni.

Volit můžete i větší společný kufr, například s partnerem, kdy váha kufru může být až 30 kg. „Pokud ale letíte na dovolenou do vzdálenější destinace a budete přestupovat, je lepší vlastní zavazadlo a část oblečení a nezbytností přibalit také pro jistotu do příručního zavazadla. Může se totiž stát, že se vám během přestupu nějaký kufr ztratí,“ varuje Tomáš Žaloudek, zkušený cestovatel a zástupce značky batohů a zavazadel Eastpak pro ČR.

Kufry na kolečkách jsou nejlepší volbou při cestách letadlem.

Při volbě zavazadla nezapomínejte ani na jeho materiál. Skořepinové kufry jsou většinou těžší, ale lépe chrání uvnitř uložený obsah. Textilní materiály jsou naopak lehčí, navíc je v případě nutnosti můžete i trochu přifouknout. „Také u textilních zavazadel lze vybrat pevnější materiály, které pomohou ochránit věci uvnitř. Odolný je zejména polyester a u kufrů přihlédněte také k pevnější výztuži zadní části,“ doporučuje Tomáš Žaloudek. Zaměřte se také na držadla, která zejména u kufrů musí jít snadno zasunout, aby se při přepravě nepoškodila. Na cestách oceníte také postranní madla či úchyty, které usnadňují manipulaci s kufrem či taškou, stejně tak kvalitní a bytelná kolečka.

2 Příliš těžké džíny

Při výběru letního oblečení, které si balíte do kufru, si dejte pozor, z jaké látky jednotlivé kousky jsou. Trendy kraťasy z denimu mohou vážit i o dvě třetiny více než ty bavlněné. Podobně je to i s dlouhými kalhotami. Klasické džíny nahraďte bavlněnými či šifonovými kalhotami. Jsou nejen lehoučké, ale především mnohem zdravější a pohodlnější.

Tipy od stylistky Alžběty Pěkné „Doporučuji si už předem poskládat outfity, které plánujete nosit, ušetří vám totiž nejen váhu v kufru, ale i drahocenný čas na dovolené. Důležité jsou také doplňky, kterými se dá každý outfit skvěle doladit a nezaberou příliš místa - malé crossbody kabelky, náhrdelníky, šátky, klobouky, brýle. Zde popusťte uzdu fantazii a sáhněte po barevných a veselých letních kouscích. Speciální tip je balit oblečení do malých ruliček, které se snadno poskládají a získáte tak ve svém kufru drahocenné místo navíc,“ radí Alžběta Pěkná, stylista Zoot.

3 Skladné šaty

Podobně postupujte i při výběru triček, topů a šatů. Vzdušné materiály by měly vždy hrát prim před těmi objemnými a těžkými (př. samet, flanel). Šifon, len, nebo třeba bambus jsou sázkou na jistotu, stejně jako kombinace bavlny s polyesterem nebo tencel. Ač vám třeba sluší áčkové šaty ve stylu 50. let, není třeba je za každou cenu cpát do kufru. Skvělý dojem můžete udělat i v jednoduchých a lehkých šatech.

4 Dvoje bikiny stačí

Přemýšlejte i o množství spodního prádla a plavek. Ozdoby na plavkách mohou s gramáží také dost zamávat. Dvoje jednoduché bikiny se zavazováním na šňůrky či jednodílné plavky na 14 dní úplně stačí. Také u kalhotek a podprsenek si lze vystačit s několika kusy, které lze přeprat.

5 Baleríny místo klínku

Ušetřit váhu můžete i na botách. Střevíčky na klínku vyměňte za jednoduché sandálky či baleríny. Jsou nejen lehčí, ale také o dost skladnější. „Místo několika pestrobarevných bot vám bude stačit jeden pár v univerzální bílé či černé barvě bez výrazných vzorů, který se dá libovolně kombinovat. Vynahradit si to můžete barevnými žabkami, které se dají nosit jak na pláž, tak i večer do restaurace,“ radí Katie Owenová, britská designérka bot a zakladatelka značky Sargasso & Grey.

Kosmetická cestovní sada TONI&GUY pro poškozené vlasy

6 Kosmetické miniatury

Ani balení kosmetiky nemusí být velký oříšek. Stačí, když použijete mini kosmetické sady, které se dají koupit v drogeriích či parfumeriích. „O vzorečky oblíbených kosmetických produktů můžete poprosit i v lékárně nebo třeba na klinice, kde pečují o váš vzhled. Já osobně bývám za vzorečky krémů, make-upů a dalších produktů vděčná i tehdy, pokud mě láká nějakou kosmetickou novinku teprve vyzkoušet,” říká Katarína Třísková, korektivní dermatoložka z Medicom Clinic.

V mini provedení se dnes vyrábí téměř veškerá kosmetika. A pokud zrovna nenarazíte na zmenšenou verzi svého oblíbeného přípravku, není nic lehčího, než využít prázdnou lahvičku či nádobku a naplnit ji požadovaným množstvím přípravku z originálního velkého balení.