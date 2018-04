Šest tipů, jak přes zimu zůstat štíhlý a fit

1. Pět malých jídel

Po dvacítce se náš metabolismus zpomaluje asi o deset procent každou dekádu. Proto můžete přibírat, ačkoli jíte pořád stejně jako když jste byli mladší. Tenhle metabolický útlum můžete vyvážit tím, že budete jíst pět malých jídel denně, místo tří větších. Nikdy není dobré jíst velké porce, protože tělo z nich využije stejně jenom část energie (v závislosti na vašich aktivitách), a zbytek si uloží.

Zásadní chybou je dát si jen jedno nebo žádné jídlo za den. Když budete jíst jen malé množství jídla, vaše tělo bude zmatené, bude si myslet, že se chystáte hladovět a zpomalí metabolismus. Čímž je v dlouhodobém horizontu velmi pravděpodobný váhový přírůstek.

2. Hubnutí bez ztráty výživných látek

Zaměřte se na výživu, nikoli na dietu. Pro mnoho z nás slovo "dieta" znamená vzdát se chutných, ale nezdravých jídel, a jíst jenom pokrmy mdlé chuti, případně nejíst vůbec, což je, jak jsme již zmiňovali v bodě 1, velmi kontraproduktivní.

Odpírat tělu jídlo nebo zacházet do extrémů a jíst jen několik doporučených potravin je proti všem zásadám. I když s nějakou dietou kila shodíte, výsledky většinou nemají dlouhého trvání. Navíc jsou diety většinou jen jednostranně zaměřené, takže vašemu tělu budou chybět důležité živiny. Co byste tedy měli jíst, abyste zůstali zdraví a zároveň nepřibrali? Návod je jednoduchý:

* 25 % stravy by měly tvořit živočišné proteiny: mořské plody, ryby, vajíčka, kuřecí, vepřové a jehněčí maso. Měli byste sníst zhruba tři desetidekové porce, asi o velikosti balíčku karet za den.

* 50 % stravy by mělo tvořit ovoce a zelenina. Obsahují důležité antioxidanty, vitaminy a vlákninu. Obzvlášť prospěšná pro hubnutí je (listová) zelenina bohatá na chlorofyl jako brokolice, kapusta, špenát, chřest nebo listy pampelišky.

* 25 % stravy by měly tvořit syrové ořechy a semena, fazole, luštěniny, a celozrnné potraviny jako hnědá rýže, celozrnný chléb, pečivo z amarantu, prosa, čiroku nebo pohanky. Také je dobré omezit velmi tučná jídla, mléčné výrobky a sacharidy, včetně cukru, bílé mouky, těstovin, bílé rýže a alkoholu. Ačkoli vám ze začátku bude chuť vysoce tučných jídel bude chybět, během 2-3 týdnů si tělo přivykne a bude pročištěné.

3. Více tekutin, méně hmotnosti

Jestliže dostatečně nepijete, tělo si nejspíš vytvoří vzorec pro uchovávání vody. Bude tedy vodu zbytečně zadržovat. Přitom při správném pitném režimu se vyplavují z těla ven toxiny a tělo se naučí správně s vodou hospodařit.

Tip: pijte horkou vodu s plátkem citronu během dne, obzvlášť před jídlem, abyste zredukovali zadržování tekutin. Ujistěte se, že voda je filtrovaná, nezávadná.

4. Zeštíhlující ranní rituál

Každé ráno vypijte na lačno dvě čajové lžičky jablečného octa s jednou čajovou lžičkou javorového sirupu smíchané s třemi deci horké vody. Zaručí vám to dobré trávení a nastartuje metabolismus. A když už mluvíme o ránu, nikdy nevynechávejte snídani. Ráno vaše tělo potřebuje nejvíc energie. Nebojte se, vaše tělo má pak celý den na to tu energii spálit.

5. Bylinný rozvrh

Bylinky pomohou stimulovat metabolismus. Zkuste čínské: chryzantéma, astralagus, ženšen, schizandra nebo zelený čaj. Doporučuje se, aby vám správný poměr bylinek namíchal na míru odborník, který se čínskou medicínou zabývá.

6. Dostaňte se do kondice

Každý ví, že cvičení a pohyb jsou velice důležité při shazování přebytečných kil. Fyzická aktivita rozpohybuje váš metabolismus a spálí kalorie. Jestliže je vaším cílem zeštíhlet, hýbejte se tak často, jak to jen jde. Začněte u toho, že místo výtahem půjdete po schodech, místo jedné zastávky tramvají se projdete. Choďte do fitka, jezděte na kole, zapište se do kurzů tance nebo turistického oddílu, prostě dělejte cokoli, co vás baví a zároveň se při tom hýbete. Měla by to pro vás být zábava, spíš než povinnost. Pak to půjde samo.

TIP Nejlepších výsledků dosáhnete, budete-li cvičit 4x i víckrát týdně po dobu 30 minut. Pokud se cítíte příliš z formy, začněte jen zlehka a postupně si zátěž přidávejte. Začněte třeba jen pětiminutovou rozcvičkou denně, ale dělejte ji každý den. Postupně si přidávejte, řekněme pět minut každý týden. Na konci šestého týdne budete na třiceti minutách. Buďte připraveni, že nejen shodíte váhu, ale budete se cítit lépe, energičtější a šťastnější.

Tipy vypracoval Dr. Mao Shing Ni, lékař a odborník zabývající se alternativní medicínou