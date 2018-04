Šest největších mýtů o manželství. Samotná láska štěstí nepřinese

Lež č. 1: Vše, co potřebujete, je láska

Realita je taková, že dokonalé manželské štěstí je mýtus. Bezvýhradná láska, kterou pociťujeme k dětem, mezi manželi není, a ani by mezi nimi existovat neměla. Žijeme v kultuře, která klade důraz především na svoje vlastní štěstí. Jestliže budeme vychovávat naše děti, a hlavně holčičky, k tomu, aby si myslely, že manželství je řešením problémů v životě a podmínkou ke štěstí, neuvědomí si pak překážky a obtíže manželského soužití.

Páry často přicházejí s tvrzením, že se sice strašně moc milují, ale zároveň jsou nešťastní. Že romantická láska stačí ke štěstí? To je velký omyl. Lidé, kteří si to myslí, pak na vztazích dál nepracují a na řešení manželských problémů jsou zcela nepřipravení. Proto je potřeba porozumět povaze manželského svazku a naučit se, že manželství potřebuje vytrvalost a tvrdou práci.

Lež č. 2: I když pořád mluvím, můj protějšek mě neposlouchá

Většinou spolu sice mluvíme, ale doopravdy nenasloucháme. Žijeme sice v době, kdy nás každý povzbuzuje, abychom byli otevření a mluvili o svých pocitech, jen málo lidí ale umí mluvit a naslouchat opravdu správně. Média jsou plná odborníků, kteří radí, jak co říct a jak být co nejupřímnější, aby náš partner opravdu věděl, jak se cítíme a co potřebujeme. Ovšem přílišná upřímnost je někdy spíš na škodu.

Skvělou ukázkou odlišností v komunikačním stylu mužů a žen jsou například knihy Johna Graye "Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše" nebo Deborah Tannenové "Ty mi prostě nerozumíš". Rozdíly ale nevězí pouze ve stylistice: komunikační problémy pramení z vážných rozporů v hodnotách, zájmech, cílech a touhách. Takže i když se pár snaží komunikovat, často odhalí velké rozdíly, které je potřeba vyřešit. Zlepšování komunikačních dovedností tedy není řešením, je to pouze jeden z kroků k nápravě.

Lež č. 3: Lidé se opravdu nemění

Páry, které chodí na terapii, tvrdí, že se chtějí změnit (ovšem častěji chtějí, aby terapeut změnil jejich protějšek, o kterém tvrdí, že jen on je ten špatný). Mnoho lidí ale věří, že se lidé doopravdy v základu změnit nemohou a že se v manželství nic nezmění, nechtějí-li oba partneři.

Bohužel se většina lidí snaží změnit nesprávným způsobem a jsou pak frustrovaní z neúspěchu. Nebo se bojí jakékoli velké změny a tak se raději stáhnou, než aby na změně tvrdě pracovali. Pokud si tedy nevíte rady, vyhledejte odborníka. Pomůže vám najít tu správnou cestu.

Lež č. 4: Když se ožením/vdám, budu mít novou vlastní rodinu

Můžete žít daleko od vlastní rodiny, ale i když máte po svatbě svoji novou, vaše pouto je ještě těsnější než kdy dříve. Když se z vás stanou manželé, manželky a rodiče, mnohem víc si uvědomíte těsné rodinné vazby.

Dříve žili rodiče blízko svých dětí, mnohdy ve stejném domě. Při současném stylu života už tomu tak nebývá. Přesto, a právě proto, jejich vliv na nás může být ještě větší. Díky tomu, že nejsou bezprostředně kolem, si dáváme menší pozor na to, jak nevědomky jednáme v souladu nebo rozporu s tím, jak nás vychovali.

Obzvlášť pozoruhodné je, jak nás rodina, kde jsme vyrostli, ovlivňuje, přestože jsme si řekli, že se budeme chovat naprosto jinak.

Lež č. 5: Děti upevňují manželství

Řekněme teď nevyřčené: děti jsou velkou hrozbou vašeho manželství. Je velice obtížné přiznat, že děti, které tolik milujete, mohou do vašeho partnerského života zasadit klín. Obzvlášť v případě, že jste se vzali hlavně kvůli založení rodiny. Fakt je, že péče o děti dost ubere z už toho mála času, které na sebe při dnešním uspěchaném způsobu života partneři mají.

I když milujete své děti sebevíc, i když jste si mysleli, že jste připraveni na probděné noci nebo neustálé strachování se o ně, tahle oddanost narušuje vaše manželství. Jednoduše řečeno: chcete-li zachránit manželství, vaše děti by neměly být vždy na prvním místě.

Lež č. 6: Díky sexuální revoluci je snadnější mít skvělý sex

Závoj tajemství, který sex vždy obestíral, byl stržen. Trh je zavalen publikacemi, jak nejlépe potěšit partnera. Časopisy nabízejí účinné triky, jak partnera či partnerku svést nebo jak je přivést k orgasmu. O sexu se mluví i v nejrůznějších talkshow. Život kolem nás je přesycen obrázky lidí, kteří si neustále užívají skvělého sexu.

Proč to tedy tak není i ve vaší posteli? Je to proto, že vy dva tam nikdy nejste úplně sami. Ve vaší hlavě "straší" vědomí, že všichni kolem si to užívají. A vy to tak paradoxně máte těžší, protože si to chcete užívat stejně pěkně. Přitom máte starosti v práci, s dětmi nebo nezaplacenými složenkami. Tohle všechno na vás působí, a tak prostě sex není - a nemusí být - tak ohromně báječný pokaždé. Vypusťte z hlavy tuhle povinnost a uvidíte, že se vám bude žít lehčeji.

