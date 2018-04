Šest chyb, kterými zaručeně všechny nápadníky odeženete

Zoufalá snaha někoho ulovit

Byla by škoda přijít o šanci začít si s někým zajímavým, jen proto, že ho odradí naše chování. Než ale přemýšlet, co dělat, abychom byly více atraktivní, je možná řešením zjistit, s čím naopak skoncovat.

Jste přesvědčena, že ke svému štěstí potřebujete partnera. Bez něj jste zoufalá. A tak se horlivě snažíte si rychle nějakého najít. Flirtujete snad s každým mužským, co se jen mihne kolem. A přestože všichni z vašich gest a vyzývavé vizáže na první pohled vidí, že jste k mání, nemají zájem. Proč?

PhDr. Jitka Douchová Psycholožka Jitka Douchová se po celou dobu své profesní dráhy specializuje na partnerské vztahy. V Praze má soukromou manželskou poradnu a vede Kurz dovedností pro život ve dvou.

Muž je v první řadě lovec, dobyvatel. "Přestože k tomu, aby nahodil udičku, potřebuje někde vzadu cítit od ženy jistý zájem, nadmíru snadný úlovek jej vyděsí a odpudí," varuje psycholožka Jitka Douchová. Jakákoli úpornost a přílišná snaha zaujmout je proto podle ní kontraproduktivní.

"Ani svoje životní štěstí nelze nikdy stavět jen na jednom jediném pilíři," radí psycholožka, jak se vyvarovat enormní zranitelnosti. Mít vlastní zájmy, seberealizovat se, být šťastná sama se sebou, to je prý recept, jak se stát nezávislou ženou, po které budou muži toužit.

Vizážistka Simona Bártová zase radí nepřehánět to se sexy oblečením, ale držet se své přirozenosti. "Takové Italky mají odvážnější originální styl, který působí na muže velmi žensky a je jimi obdivován," uvádí vhodnou inspiraci vizážistka.

Oproti tomu přemíra tygřích potisků či deseticentimetrové jehly jsou především výrazem vaší zoufalé snahy být svůdná a váš nový objev nejspíš jen vyděsí. "Minisukně a nízké podpatky budou fungovat společně velmi dobře, muži nejsou složití," radí vizážistka.

Příliš malé sebevědomí

Nikdo o vás nestojí a vy přesně víte proč. Jste totiž příliš tlustá. Nebo snad tenká? A nebo stará, mladá, inteligentní, hloupá, s velkým nosem…? Sama sebe jste dokonale přesvědčila, že jste v něčem horší, než ostatní ženy, a vaše nízké sebevědomí vám ani nedovolí se na nějakého muže podívat, natož si s ním něco začít. Víte už napřed, že vás stejně nakonec odmítne.

Nezabývejte se proto svými nedostatky, ale soustřeďte se na přednosti. Místo svých vad prozkoumejte své kvality. "Atraktivita ženy totiž nezávisí ani tak na vzhledu, ale na tom, co vyzařuje," míní Douchová. Pokud má žena něco ve svém nitru, může si věřit, a to je pro muže důležitější než velký zadek.

Zdravou sebedůvěru si ale nesmíte nechat vzít, ani tím, že jste široko daleko jediná žena bez partnera. "Srovnávání se s ostatními vede rovnou do pekel," varuje psycholožka. Každá žena je přeci jedinečný originál. "A nejpřitažlivější jsme, když jsme spokojené samy se sebou," doplňuje ji vizážistka. Dokonce to působí na muže prý mnohem více než nádherné šaty či nalíčení.





Zanedbaný zevnějšek

Možná máte sebedůvěru i nezávislost, a přesto o vás žádný muž nezavadí pohledem. Není to snad tím, že jste už nebyla rok u kadeřnice a řasenka v šuplíku vám dávno vyschla? Možná vás to překvapí, ale mužům na vzhledu záleží. Působíte-li na první pohled jako šedivá myš, není divu, že nemají chuť se s vámi seznamovat.

Simona Bártová Vizážistka Simona Bártová se věnuje především svatebnímu líčení, společenskému make-upu, líčení módních přehlídek a hostesek na akce. Mimo to pracuje jako lektorka ve škole profesionálního make-upu v Praze.

"Aniž by si to muži uvědomovali, žena reprezentuje a podtrhává jejich hodnotu," vysvětluje Douchová, proč si nádherný chlap nikdy nezačne nic s obyčejnou "puťkou".

Podle vizážistky Simony Bártové jsme ale už u nás na dobré cestě. "Češky o sebe dnes pečují víc než dřív," říká. Starost o vlastní vizáž prý navíc pomáhá ženě nejen ulovit ženicha, ale přináší to i jí samotné radost a dobrý pocit. Zároveň však varuje před drastickými dietami a zkrášlovacími zákroky, které ženám diktují média. "Základ je mít vždy pěkně upravené vlasy," prozrazuje svůj jednoduchý recept, jak se líbit.

Zatrpklý a zahořklý přístup

Měla jste v životě pár vážnějších vztahů, ale pokaždé to dopadlo špatně. V muže už nevěříte. Ublížili vám a vy jim dáváte jasně najevo, že už nedostanou další šanci. Jste zatrpklá a jste přesvědčená, že neexistuje nikdo, s kým by stálo zato ještě jednou to zkusit.

"Taková žena opravdu nemá velkou šanci se s někým sblížit," soudí psycholožka. Zatrpklé ženy, které se bojí dalšího zranění, od sebe muže doslova odpuzují.

"Jestli nemáte sílu zahodit pesimismus a znova to s druhým pohlavím zkusit, tak už se tím alespoň netrapte," radí. Smíříte-li se s tím, že budete single, budete se zase moci stát sama sebou a uvolnit se. A kdo ví, jestli se právě pak nevynoří na obzoru někdo zajímavý.

I vizážistka Simona se domnívá, že správný recept na zatrpklost je hodit ji za hlavu a začít se smát. "Úsměv vás zbaví tvrdého výrazu a vrásek od toho neustálého mračení se a smutku."





Až moc upřímný jazýček

Většina žen mluví víc než muži. Vaše upovídaná pusa ale potenciálního partnera většinou neodradí, dokud nezačnete mluvit o budoucnosti, dětech, sama o sobě, nebo, nedej bože, o svých bývalých. "Nevinná" otázka: Kolik bys chtěl mít dětí, rozhodně z vašich úst nesmí zaznít hned na prvním rande. A ani dlouho po něm.

"Muži jsou velmi citliví na to, aby nebyli loveni jen jako dárci spermatu," upozorňuje psycholožka. Mužská ješitnost se rozhodně nesmíří s tím, že vám jde víc o založení rodiny než o partnera samotného. Neucítí-li z vaší strany skutečný zájem o jeho osobu, ztratí rychle i on svůj zájem o vás.

Stejně tak je proto chybou mluvit hlavně o někom jiném než právě o něm. Ten, s kým jste na schůzce, by vás měl především zajímat a měla byste mu to dát najevo tím, že mu budete naslouchat.

"Když partnera posloucháte, dáváte mu velmi silný pocit, že je výjimečný a že se o něj někdo zajímá," píše ve své knize Jak být neodolatelná pro každého muže osobní koučka Marie Forleová.

Kritika atraktivnějších sokyní

Vyrazila jste na večírek, konečně máte možnost potkat spoustu zajímavých mužů, jenže hned jak vejdete, padne vám do oka ONA. Neuvěřitelně atraktivní, vtipná a zatraceně inteligentní žena, na kterou se soustředí pozornost všech přítomných pánů.

Jste okamžitě naštvaná, protože máte pocit, že teď je vaše šance menší. Místo toho, abyste si večírek užila, snažíte se před těmi pár muži, co se baví s vámi, dotyčnou kritizovat a očernit.

"Každá žena je krásná," uklidňuje vizážistka Simona všechny, kdo by se nechaly takovou atraktivní sokyní vykolejit. "Pokud si nedáte dopředu úkol vyhrát první místo, nemusíte si dělat hlavu ani s pěti nádhernými babami vedle sebe," podotýká i psycholožka. I když nebudete zrovna středem pozornosti, můžete být zajímavá. Vždyť jste přeci také v něčem skvělá a krásná.

Klíč k atraktivitě žen tkví v sebedůvěře, přirozenosti a uvolněnosti. Nemusíte být dokonalá, jako byste vypadla z obálky módního časopisu, a přesto po vás budou muži toužit. Ostatně stejnou kočku, jako modelky, z vás dokáže vizážistka udělat také, když budete chtít. Úplně však postačí, když budete mít ráda sama sebe, budete pracovat na svých kladech a nepropadnete zoufalství, když někoho nepotkáte hned zítra. Ale až ho potkáte, nezapomeňte mu naslouchat.

Inspirováno knihou Marie Forleo Jak být neodolatelná pro každého muže (Grada)