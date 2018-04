Seřezat, nebo pochopit? Jak naložit s puberťákem, který vypadá trochu jinak

co dělat, když je moje dítě emo? O jedné z nejnápadnějších subkultur oslovujících dospívající na počátku 21. století jsme nedávno psali v článku Pravda o emo. Odborníci z výzkumného oddělení Pražské vysoké školy psychosociálních studií nejenže hledali pravdu o příznivcích stylu emo, ale také sestavili pro jejich rodiče sedm následujících rad (které jsou víceméně aplikovatelné na každého potomka, který "ujíždí" na nějakém stylu):



1. Uvědomte si, že nejde o společenství nebo styl, kde by zpravidla hrozilo násilí nebo nátlak na protizákonnné či zdraví nebezpečné jednání dítěte. 2. Neukvapujte se v hodnocení, kritice, podezírání či nátlaku a snažte se především pochopit, co to pro dítě znamená, co mu to dává navíc proti jeho "životu bez emo". 3. Pokuste se ho nejprve bez kritického hodnocení a s upřímným zájmem na jeho nové zážitky, myšlenky, vztahy a přání vyptat a s porozuměním je vyslechnout, a je-li to možné, poznat i jeho nejbližší emo přátele. 4. Zjistěte si, oč mu, popřípadě i jim, v emo prostředí vlastně jde a jak si svůj vlastní život v současnosti a do budoucna představují a utvářejí, a vyjádřete své porozumění pro dobré stránky této nové zkušenosti, popřípadě i své obavy z toho, k čemu nevhodnému by je mohlo přílišné "prostestní odběhnutí" k emo svést. 5. Až pak si zhodnoťte, nakolik je nová "identita" emo pro dítě osobně důležitá; zda jde spíš o "hru" na něco zvláštního a nového, anebo zda jde o hledání opravdovějších vztahů a vrstevnické opory, jejichž nedostatkem dítě jinak právě nyní strádá. 6. Až pak také posoudit, zda v souvislosti s emo dítě nezačalo zanedbávat své běžné školní a domácí povinnosti, zda a v čem změnilo své chování, a zda nejeví známky sebepoškozování, jež si někteří nesprávně, i když pochopitelně, s příslušností k emo spojují. 7. Obraťte se na poradenská zařízení pro problémy mládeže tehdy, pokud dítě v souvislosti s emo soustavně a delší dobu odmítá o sobě a o emo hovořit, zjevně do tohoto společenství utíká před nároky a problémy svého současného života, popřípadě se objeví doklady o poškození dítěte po stránce jeho osobních vztahů a chování či duševního nebo tělesného zdraví.