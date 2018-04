Serena o svatebních šatech: Byla jsem jako princezna i superžena

Tenistka si vzala miliardáře Alexise Ohaniana (36) letos 16. listopadu v New Orleans (Serena Williamsová se jedenáct týdnů po porodu vdala). Ještě před veselkou nastávající nevěsta konzultovala výběr šatů se šéfredaktorkou Vogue.

„Pokud jde o první šaty, když se mě Anna Wintourová zeptala, co bych chtěla mít, řekla jsem, že chci plášť. Řekla: Dobře, Sarah Burtonová a Alexander McQueen jsou pro tebe to pravé,“ napsala tenistka na Instagramu k snímku svatebních šatů. „Díky Anně. Děkuji Sarah. Cítila jsem se jako princezna a superžena v jednom.“

Velkolepá svatba se podle Daily Mail nesla v duchu romantického příběhu Kráska a zvíře. Paparazzi zachytili při příjezdu na obřad mnoho slavných osobností, například Kim Kardashianovou, Beyoncé s celou rodinou, Annu Wintourovou či Evu Longoriu. Nechyběla Serenina sestra Venus či tenistka Caroline Wozniacká se svým snoubencem.



Serena v sobě ve svůj velký den nezapřela ani sportovkyni. Přiznala, že parádu vyměnila za pohodlí. Když kráčela k oltáři, neměla obuté lodičky, ale tenisky, ovšem ručně zdobené drahými kamínky a krystaly Swarovski. Tenisky měla obuté i později na svatební oslavě, kde měla druhé šaty značky Versace. Připomínaly baletní kostým, jehož vrchní díl byl vyšívaný korzet a sukni zdobila pírka.



Poklonu Sereně na sociálních sítích složil i manžel. „Jsi nejlepší ze všech. Nejen ve sportu - mluvím o tobě jako o matce a manželce. Těším se, že napíšeme spoustu kapitol naší pohádky. Celý život jsem si neuvědomoval, že jsem čekal na tento okamžik. Všechno, na co jsem ve své kariéře hrdý a co jsem za 34 let doposud ve svém životě dokázal, bledne ve srovnání s tím, co zažíváme nyní. Jsem za to vděčný a hrozně zamilovaný,“ uvedl Alexis Ohanian.