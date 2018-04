Porno může pomoci starším lidem, mladým naopak uškodit

Podle posledního výzkumu magazínu Cosmopolitan si pornografický materiál pustí alespoň jednou za měsíc přes 70 procent mužů, 30 procent z nich sleduje pornofilmy dokonce každý den. Nezadaní se přitom dívají častěji a déle než ti, co mají partnerku. Ani ženy nezůstávají pozadu. Podle údajů z loňského výzkumu britské mutace časopisu Marie Claire porno sleduje pravidelně každý týden přibližně jedna třetina žen z tří tisíc dotazovaných.



To, zda porno pomáhá či škodí, se odborníci neustále dohadují. Podle nich záleží na mnoha faktorech. „Roli hraje věk člověka, který porno sleduje, frekvence jeho pohlavních styků a také to, zda muž či žena udržuje funkční partnerský vztah,“ říká vztahová poradkyně a psycholožka Alexandra Hrouzková ze společnosti MyLife Studio.

Závislost na pornu Pokud se poznáte alespoň ve dvou následujících příznacích, uvažujte o návštěvě odborníka. - K masturbaci potřebujete porno, nebo při ní myslíte výhradně na scény z pornofilmů.

- Nevystačíte si se svými vlastními fantaziemi nebo zážitky a většina vašich podnětů přichází právě z porna. - Kdykoli se cítíte frustrovaní (například se pohádáte s partnerem/kou), podíváte se na porno. - Surfování po pornostránkách významně zasahuje do vašeho finančního rozpočtu. - Sledování porna se odráží na vašich pracovních návycích (například se díváte na porno dlouho do noci a ráno zaspíte nebo nestihnete dokončit projekt kvůli sledování porna apod.). - Při sexu se svou partnerkou/partnerem si představujete scény z pornofilmů. - Máte pocit, že se od vás očekává, že se v posteli budete chovat jako pornohvězda. - Výkon svého sexuálního partnera posuzujete podle toho, co znáte z pornofilmů. - Preferujete masturbaci u sledování porna před sexem se svou partnerkou/partnerem. - Svou posedlost pornem před svým partnerem skrýváte a tajíte.

Právě u seniorů může být sledování porna prospěšné. Pro mnoho starších mužů jde totiž o jediný způsob, jak mohou dosáhnout orgasmu.

„Mezi staršími lidmi je navíc mnoho osaměle žijících žen či mužů. Často se jedná o vdovy či vdovce, kteří byli celý život sexuálně aktivní. Jim pak může pornografie ulehčit život,“ říká Adam Durčák ze sexshopu Růžový slon.



Pozitivní zkušenost s promítáním pornofilmů starším lidem mají i v dánském domově pro seniory. Babičkám a dědečkům tu osvícená sociální pracovnice Maj-Britt Auningová vyčlenila speciální místnost. Od té doby, co tu seniorům začali pouštět porno, ubylo mezi nimi agresivity a fyzického násilí. Snížila se dokonce i spotřeba léků, a to hlavně sedativ.

Prospěšné to může být i pro střední generaci, ale podle odborníků je nutné dodržovat určitá pravidla. „Občasné zhlédnutí pornofilmu mužem či ženou ve středním věku žijícím ve spokojeném partnerství nemusí nijak uškodit,“ potvrdila Alexandra Hrouzková.

Problém nastává tehdy, pokud mají partneři rozdílné představy, nebo když se z toho stane závislost. „Provedené výzkumy totiž ukazují, že v párech, kde zejména partner sleduje porno pravidelně, klesá počet partnerských sexuálních aktivit,“ varuje sexuolog Petr Weiss.

Jako řešení můžete zkusit určit pravidla - například že porno a masturbace jsou přípustné, jen pokud druhý není doma nebo nemá chuť na sex. „U některých párů to může fungovat, ale s vynucenými pravidly to bývá těžké, každý je totiž máme v sobě nastavená jinak,“ doplňuje Weiss.

Pro mladistvé porno představuje riziko

Zatímco starším lidem může pornografie pomoci, adolescentům či dokonce dětem může vážně uškodit. Ze statistik vyplývá, že průměrný věk, kdy se děti poprvé setkají s pornem, je přibližně jedenáct let.

Dlouhodobé sledování pornofilmů přitom může mladého a nezkušeného člověka psychicky poznamenat. Adolescenti s nedostatkem reálných sexuálních zkušeností snadno podléhají dojmu, že to, co se děje ve filmu, je skutečný sex. Mladí muži pak bývají frustrováni, když se srovnávají s pornoherci, dívky zase svolují k nepříjemným sexuálním praktikám jen proto, že to viděly ve filmu.

„V některých případech může porno dokonce narušit psychosociální vývoj dotyčného až do té míry, že bude mít problém navazovat vztahy, včetně partnerských. S tím pak samozřejmě souvisejí problémy sexuologické, u mužů například porucha erekce a ejakulace při souloži s partnerkou,“ uvádí Alexandra Hrouzková s tím, že se ze sledování porna dokonce může stát závislost.

Potíže přitom nepostihují jen mladé a nezkušené uživatele, závislým se může stát i dospělý člověk. „Dopady této závislosti bývají často nemalé. Člověk může přijít o práci a veškeré vztahy, včetně přátelských a rodinných. Závislost na pornografii je v současné době přirovnávána k závislosti na kokainu,“ dodala psycholožka.

